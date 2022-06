La UPEC retorna per posar en valor les utopies del passat i fixar les del futur com a palanques per conquerir drets

La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) torna aquest dimecres amb força amb la divuitena edició de les seves jornades, després de l’obligat replegament pandèmic a l’esfera telemàtica de les dues darreres edicions. L’esquerra del país recupera així l’espai de reflexió estiuenca que en aquesta divuitena edició obre portes amb el lema "Sota el present hi ha sempre un futur". I amb la guia que marca el manifest d’enguany centrat en la vigència de les idees utòpiques amb el títol: "Les utopies del passat, les llibertats del present. Les utopies del present, les llibertats del futur". Tot plegat articulat en un programa que inclou un conjunt de debats i d'activitats per reflexionar sobre la catalanitat, les utopies i el futur després de la crisi sanitària de la Covid.

Ja tenim el programa i el cartell de les jornades d'enguany. Aquesta edició estarà vertebrada per la reflexió sobre pensament utòpic, la opció d'obrir nous horitzons en aquest 'No future' neoliberal.

Ja podeu inscriure-us-hi aquí👇https://t.co/06i4tfZEtG pic.twitter.com/M1JisoJc2M — UPEC (@UPEC_cat) June 2, 2022

Les sessions d’aquesta edició es desenvoluparan del 29 de juny a l'1 de juliol a la Sala Brigades Internacionals de l'antiga seu de l'UGT a la Rambla de Santa Mònica, número 10, de Barcelona. L'UPEC torna doncs a organitzar les seves tradicionals jornades d'estiu de forma presencial aquesta vegada amb el suport de la Generalitat de Catalunya, així com de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

El cartell de la XVIII edició de la UPEC.

La tria del lema "Sota el present hi ha sempre un futur" ja planteja un objectiu molt clar d’aquesta edició post-Covid i en plena crisi econòmica. "És un lema amb un cert nivell d'esperança en el qual intentem contrarestar massa elements de pessimisme que hi ha a la societat", va remarcar el rector de l'UPEC, Jordi Serrano, en el dinar de presentació de les jornades fa uns dies.

D’entrada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Parlon; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco i el secretari general de la UGT Catalunya, Camil Ros, seran els encarregats d'inaugurar aquest dimecres les XVIII Jornades de la UPEC. El rector de la UPEC, Jordi Serrano en farà la presentació. La conferència inaugural anirà a càrrec de la cantant, actriu i activista LGTBI+ Samantha Hudson, amb el títol 'Florir als marges del present: resistència i construcció'.

Serrano: "Volem abordar la qüestió de les utopies en el moment postpandèmic, ja que el futur sembla que pugui ser millor que l’actualitat"

L'objectiu de les activitats d'aquest any -que també podran seguir-se telemàticament en línia- és "abordar la qüestió de les utopies en el moment postpandèmic, ja que el futur sembla que pugui ser millor que l’actualitat", assegura Serrano.

També hi haurà espai per a col·loquis sobre la catalanitat en el segle XXI, la salut mental, la guerra a Ucraïna o la conjuntura política actual que viu Catalunya. Així mateix, s'ha apostat per figures que interpel·len a les noves generacions com l'artista i activista del col·lectiu LGTBIQ Samantha Hudson, la poeta Juana Dolores o el periodista Marc Giró.

Entre els debats programats hi haurà una taula col·loqui sobre salut mental, en què hi participaran la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa; la cap de salut mental de l’Hospital Taulí RMP, Monterrat Pàmies, i l’excap de cirurgia de l’Hospital del Mar de Barcelona Antoni Sitges. La relació de les utopies i diversos àmbits donarà forma a diverses taules rodones sobre altres aspectes com l’econòmic, el mediambiental i la crisi ecològica o sobre la política. Tot el programa es pot consultar aquí.



La UPEC recupera el clàssic debat entre els partits progressistes catalans, que aquest any comptarà amb la participació del president d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat del PSC, Ferran Pedret; la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i l'exdiputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent.

També destaca la ponència de l'escriptor i periodista Marc Giró, que girarà al voltant del llibre Pijos. Guia pràctica. Qui són, què fan i on trobar-los, i una altra taula de debat sobre els impactes de la guerra d'Ucraïna, on hi haurà el director del Fons Català de Cooperació, David Minoves; la periodista Cristina Mas, i el també periodista Hibai Arbide.

La cloenda estarà protagonitzada per l'activista, periodista i exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez, que parlarà sobre 'Cul-de-sac: Capitalisme com a distòpia', i després s'atorgaran els Premis UPEC al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i l'organització feminista 'Dones x dones'.

Un manifest per posar en valor les utopies

El manifest elaborat per la Junta de la UPEC porta per títol: "Les utopies del passat, les llibertats del present. Les utopies del present, les llibertats del futur". Se centra en reivindicar les utopies com a palanca de transformació de la realitat, davant d'un món en què "continua sent més fàcil pensar en les distòpies que en les utopies, en tot allò que no funciona, en les opressions que existeixen, i com tot això encara pot anar sempre a pitjor".

"La llista de drets, reconeixements, objectius, que han començat com a utopies i s’han concretat en realitats és llarguíssima"

"Les utopies tenen una llarga tradició. Moltes coses s’han creat (i des de fa molt) pensant en la idea d’utopia. També aquesta idea ha estat criticada, menystinguda i negada, fi ns i tot des de l’esquerra. En el nostre present convé pensar què necessitem de la utopia, què ens pot oferir. Les utopies avui ens poden ajudar a pensar i actuar en el present, mirant al passat i al futur. La història de les utopies ens ensenya que, de vegades, es fan realitat. Les utopies són reals. Les utopies neixen com una aspiració, un desig, una il·lusió, un horitzó, i es poden concretar i fer realitat. Quan es van començar a reivindicar els drets de les dones es va considerar pels diferents poders establerts com una idea totalment fora de lloc; algú fins i tot ho va voler desqualificar dient que si les dones tenien drets, les bèsties també n’haurien de tenir. Avui els drets de les dones, en pla d’igualtat amb els homes, no estan en qüestió. I comença a avançar la legislació que ja no considera els animals coses. La llista de drets, reconeixements, objectius, que han començat com a utopies i s’han concretat en realitats és llarguíssima", assegura, entre altres coses, el manifest de la UPEC.

Així doncs, la Junta de la UPEC ha volgut posar l'accent que "els drets i les llibertats del present, per millorables que siguin, vénen de les utopies del passat", per la qual cosa criden a reflexionar al voltant de la idea que les utopies actuals poden arribar a ser els drets i llibertats del futur.