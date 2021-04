El Departament de Salut preveu vacunar 6.000 persones de divendres a diumenge al nou punt habilitat a Fira de Barcelona. Aquest dilluns s'ha posat en marxa la prova pilot del primer centre de vacunació massiva a Catalunya, amb un miler de dosis subministrades a persones d'entre 60 i 69 anys de la vacuna d'AstraZeneca. El cap de setmana s'inocularà Pfizer a ciutadans d'entre 70 i 79 anys. A partir de setmana que ve, el palau número 4 del recinte de Montjuïc treballarà en funció de les dosis arribin, amb una capacitat màxima de 120.000 a la setmana. La consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han assegurat que la campanya avança "a bon ritme" i que la ciutat "està preparada" per afrontar una vacunació "massiva".

Tal com ha detallat la consellera, aquest és un dels grans espais que Salut vol habilitar per tal d'evitar la congestió dels CAP i alhora fer arribar arreu el pla de vacunació. Així doncs, després de la prova pilot d'aquest dilluns, del 30 d'abril al 2 de maig, s'hi administraran 6.000 dosis de Pfizer – 2.000 per dia – i del 7 al 9 de maig es tornarà a obrir per continuar amb la vacunació. A partir d'aquí, l'objectiu és tenir el recinte disponible cada dia.

"Cada mòdul té una capacitat de 20.000 dosis a la setmana, i l'espai ens dona la possibilitat de tenir tants mòduls com per administrar-ne unes 120.000", ha detallat la consellera. Durant la jornada d'avui hi havia una cinquantena de persones treballant, però Vergés ha apuntat que a mesura que s'ampliïn els mòduls, farà falta més personal.



En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha reiterat la disposició del consistori en tot allò que estigui a les seves mans per poder accelerar el màxim el procés. Colau ha recordat que actualment hi ha diferents espais disponibles a la ciutat on s'està subministrant la vacuna de la covid-19 i que l'ajuntament ha posat sobre la taula quatre grans espais concrets per continuar amb aquestes campanyes massives: el Fòrum Besos, el Poliesportiu Francisco Calvo, el Parc Tecnològic de Nou Barris i el Centre Cívic La Sedeta.

Finalment, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serralloga, ha insistit que cada vegada s'està més a prop d'una "normalitat" i que la vacunació massiva que ha acollit el recinte, ha permès recuperar l'activitat de molts dels proveïdors. "Sempre ens hem ofert per tirar endavant projectes de caràcter social, hem ofert el que nosaltres sabem fer, gestió de grans espais amb logística complexa", ha recordat.