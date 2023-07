Vaga indefinida de vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat a partir del 10 d'agost

Els vigilants de seguretat de l'aeroport Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat estan convocats a anar a una vaga indefinida de dijous a dilluns a partir del 10 d'agost. Els membres del comitè d'empresa han votat fer tres torns d'aturades: a la matinada de 4 hores a 7 h, al matí de 9 h a 11 h i a la tarda de 4 h a 6 h.

Els sindicats que firmen el document són els sindicats CSIF, RoS, ATES, STS-C i ADN: denuncien "l'incompliment dels pactes" per part de l'empresa I-Sec. Entre diversos aspectes, assenyalen que no es respectin els descansos del personal de 10 minuts per hora, i tampoc la conciliació familiar.

Els treballadors asseguren que s'exerceix "abús d'autoritat i pressió sobre els subordinats". També denuncien que "no es compleix la paritat als llocs de treball", amb la qual cosa les treballadores tenen una càrrega de feina "més notable" que els seus companys.

Els representants sindicals posen sobre la taula la necessitat que l'empresa es faci càrrec dels costos del pàrquing o que habiliti una zona d'estacionament gratuïta. D'altra banda, també reclamen que aboni un plus per idiomes de 50 euros al mes per als vigilants. La plantilla considera que té dret a tenir dos caps de setmana lliures mensuals.

La vaga indefinida de vigilants de seguretat podria tenir un impacte sobre els passatgers i el flux de persones a l'aeroport, especialment en estar convocades en franges amb un tràfic aeri elevat. Els anys 2017 i 2019 es van convocar vagues similars que van provocar llargues cues i maldecaps per a molts viatgers.