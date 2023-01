De Valls a Igualada: totes les rues dels Tres Tombs de Catalunya

De gener a pràcticament principis d'estiu, els carrers i avingudes de ciutats i municipis catalans s'omplen de carruatges engalanats arrossegats per cavalls. És la festa dels Tres Tombs, una celebració de tradició pagesa molt arrelada al territori que cada any reuneix amants dels cavalls i rucs, agricultors i ramaders d'arreu del país. Un centenar de pobles i ciutats associats a la festa celebren els seus actes abans o després del 17 de gener, dia de Sant Antoni Abad, patró dels animals.

Aquest diumenge es dona el tret de sortida a la temporada de Tres Tombs 2023. El més emblemàtic és el de Valls (Alt Camp), un municipi amb molta tradició agrícola que marca l'inici d'aquesta festivitat. Tot seguit, us detallem el calendari de totes les rues d'aquest any i us expliquem quins són els més coneguts.

Valls i Igualada, km0 dels Tres Tombs

Els Tres Tombs de Sant Antoni Abat de Valls són uns dels més concorreguts i multitudinaris de Catalunya, els que presenten una millor col·lecció de carros de treball i alhora el recorregut més complex al seu pas pel cor del barri antic de la ciutat. Fa uns anys, van ser declarats Festa Tradicional d'Interès Nacional.

El 15 de gener la celebració arrencarà a dos quarts de 12 del migdia des del barri del Fornàs i s'endinsarà pel centre històric amb diversos punts d'interès, en especial el pas de cavalls, carros i carruatges per la plaça del Blat i l'estret i complicat retomb amb el carrer Major. En aquesta ocasió a més, com a novetat, es podran contemplar dos carros històrics que s'estrenaran en aquesta ocasió.



Un carruatge passant pel casc antic de Valls. — Judit.C

Un dels Tres Tombs més coneguts de Catalunya és el d'Igualada (Anoia), que s'ha celebrat de manera ininterrompuda des del 1822. Les activitats principals començaran divendres amb la recollida de les banderes en una cercavila on prenen part les pubetes, les dames d'honor, els trabucaires i el Ball de Bastons d'Igualada. El dissabte a la tarda seran els carruatges els que prendran els principals carrers de la ciutat i el diumenge, després del tradicional esmorzar popular, començarà l'acte principal de les festes amb els tradicionals Tres Tombs.

Sant Antoni Abat és patró de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i en honor a ell se celebren els Tres Tombs cada 17 de gener amb la benedicció dels animals per part del rector de l'església de Sant Antoni i el circuit de carros, cotxes de cavalls i muntures.

Abans del 17 de gener, però, ja comença la celebració amb el trasllat de la bandera per ser entregada al banderer escollit. La lectura del pregó, i el llançament del dotze morterets, balls i concerts, exposicions, correfoc i cercaviles, són activitats que acompanyen la diada de Sant Antoni Abat.

Tots els Tres Tombs del mes de gener 15 de gener

- Argentona

- Cerdanyola del Vallès

- Martorell

- Polinyà

- Sant Andreu de Palomar

- Valls



17 de gener

- El Perelló

- Sabadell

- Vilanova i la Geltrú

- Vilassar de Dalt



21 de gener

- Barcelona

- Canovelles

- Centelles

- Vilassar de Mar



22 de gener

- Caldes de Montbui

- Igualada

- Manlleu

- Puig-reig

- Sant Cugat del Vallès

- Vilafranca del Penedès



29 de gener

- Alella

- Esparreguera

- Moià- Rubí

- Santa Eugènia de Berga

​- Calafell

La festa dels Traginers de Balsareny

Un dels Tres Tombs més destacats del mes de febrer són els de Balsareny (Bages), on cada any se celebra la festa dels Traginers. La celebració s'inicia divendres amb el correfoc infantil i un concert jove.

Les activitats continuen dissabte quan s'obren el Rebost, la Taverna i la Botiga o Mercat del Traginer, i comencen les activitats protagonitzades per la mainada, amb les passejades amb Ruquetes i els Traginers Petits. El diumenge, després del tradicional esmorzar, té lloc la gran cercavila dels traginers.



Tots els Tres Tombs del mes de febrer 5 de febrer

- Alcover

- Mataró

- Olesa de Montserrat

- Santa Perpètua de Mogoda



12 de febrer

- Badalona

- Balsareny

- Barberà del Vallès

- Sant Joan Despí

- Santa Eulàlia de Ronçana



19 de febrer

- La Roca del Vallès



26 de febrer

- Castellar del Vallès

- Constantí

- Ripollet

- Santpedor

- Terrassa

El març, a Tarragona

El diumenge 19 de maig es donarà el tret de sortida a la tradicional desfilada dels Tres Tombs a Tarragona. Una cinquantena de carros recorreran els carrers de la ciutat des del Camp del Roqueral fins el Balcó del Mediterrani, passant per la Rambla Nova. El 5 de març també es faran a Reus i la setmana següent, a Marçà.



Tots els Tres Tombs del mes de març 5 de març

- Castellbisbal

- Reus

- Sant Miquel de Balenyà



12 de març

- Bigues i Ripoll

- Esplugues de Llobregat

- Gavà

- La Bisbal del Penedès

- Marçà

- Sant Vicenç de Castellet



19 de març

- Sant Quirze del Vallès

- Tarragona



26 de març

- Anglesola

- La Garriga

- Tona

Els últims Tres Tombs de la temporada

Finalment, els últims Tres Tombs de la temporada 2023 seran durant el mes de juny, a Sant Llorenç d'Hortons, Sant Carles de la Ràpita i Prats de Lluçanès. Abans, al maig, tindran lloc a El Prat de Llobregat i Caldes de Montbui, i l'abril, a la Selva del Camp, Montblanc, Alcarràs, Sant Jaume dels Domenys, L'Ampolla i Vilaverd.