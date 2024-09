El vehicle privat duplica el transport públic a l'àrea de Barcelona, una xifra inamovible els últims 20 anys

El vehicle privat continua duplicant en nombre de desplaçaments el transport públic a l'àrea de Barcelona. Segons dades de les Enquestes de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i Institut Metròpoli entre el 2004 i el 2023 analitzades per l'ACN, fa com a mínim dues dècades que per cada trajecte en metro, tren o bus se'n fan dos en cotxe o moto.

El transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments amb Barcelona com a origen o destí, però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'Àrea Metropolitana, amb 1,1 milions de trajectes diaris en cotxe i similars, per 456.800 en bus o tren. El sector es debat entre fer "polítiques valentes" per impulsar la mobilitat sostenible i defensar la "llibertat" d'anar en cotxe.

L'edició del 2023 de l'enquesta reflecteix que un 51,1% dels desplaçaments al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB), l'àmbit de planificació de l'ATM, es van fer amb mobilitat activa (caminant, en bicicleta, patinet elèctric i d'altres). El 32,5% es van fer amb vehicle privat, i el 16,4% amb transport públic, és a dir, la meitat.

Deixant de banda la mobilitat activa, l'any passat dos de cada tres desplaçaments es van fer en cotxe, i el viatge restant, en bus, tren o metro. El pes d'un i altre mode ha estat estable en les últimes dues dècades: des del 2004, la quota del transport públic ha oscil·lat sempre entre el 32 i el 38%, excepte en el període pandèmic, quan va arribar a baixar fins al 25%.

Sobre les xifres inamovibles de les dues alternatives en els darrers vint anys, el president de la Plataforma pel Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, creu que "queda molta feina per fer" i exigeix "polítiques valentes" per promoure els mitjans "sostenibles". A més, diu que s'ha d'aconseguir que s'ha d'aconseguir un "increment" dels transports que ell defensa, però "que no es vegi compensada" per un augment de vehicles privats, com ha passat fins ara.

Entre municipis de fora de l'AMB, el cotxe arrasa

Destaca especialment el fet que el transport públic és el més popular tant en els desplaçaments amb origen i destinació dins de Barcelona (duplica el vehicle privat) com en els viatges entre la resta de l'AMB i la capital (per una distància més estreta). Amb tot, el pes d'uns i altres canvia en els trajectes que comencen i acaben a l'Àrea Metropolitana però sense passar per la principal ciutat catalana: 1.114.900 es fan amb mobilitat privada i 456.800, amb la pública.

En aquest sentit, Ramírez creu que el fet de no tenir les mateixes possibilitats de fer servir el transport públic si es viu a la capital o bé a l'exterior és un signe de desigualtat. Segons ell, algú que no pugui comprar un cotxe ha de tenir "les mateixes possibilitats". I afegeix que fora de les grans ciutats, la diferència entre tenir cotxe o no tenir-ne encara suposa "un canvi molt important".

Entre Barcelona i la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), un territori que inclou capitals com Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Sabadell o Mataró, les dues opcions estan equilibrades, però entre aquests municipis i els que sí que formen part de l'Àrea Metropolitana descartant la capital, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat, el vehicle privat suma 486.600 trajectes diaris, i el públic, 116.700. A més, els desplaçaments en cotxe només entre municipis que queden fora de l'AMB pràcticament multipliquen per deu els viatges en mobilitat pública.

Entre les comarques incloses a l'ATM però fora de l'RMB –l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i Osona–, els viatges en vehicle privat sumen vint vegades més que la competència pública. Alhora, segons el mateix informe, més del 90% dels desplaçaments entre comarques frontereres com el Moianès i el Vallès Occidental, el Moianès i Osona, l'Alt Penedès i el Garraf, l'Alt Penedès i l'Anoia o entre el Maresme i el Vallès Oriental es fan en cotxe o similar.

Entre el Barcelonès i el Garraf, 6 de cada 10 desplaçaments es fan en tren o bus, així com pràcticament la meitat de les connexions entre el Barcelonès i el Vallès Occidental. Entre la comarca que acull la capital i el Baix Llobregat, l'Alt Penedès o el Vallès Oriental, el percentatge cau al voltant del 40%.

Encara analitzant les dades per comarques, s'observa que en conjunt, per cada 100 trajectes en vehicle privat, al Barcelonès hi ha 181 en transport públic, una xifra que baixa en picat fins al voltant de 25 al Vallès Occidental i al Baix Llobregat, i a 10 al Maresme. A Osona o al Berguedà, per cada 100 viatges en cotxe, n'hi ha dos amb la seva alternativa.