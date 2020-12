La velocitat de propagació torna a baixar i consolida l'estabilització de la pandèmia a l'espera dels efectes del pont

Segon dia de baixada de la velocitat de propagació (Rt) després d'una pujada sostinguda que ha posat en alerta el Departament de Salut. L'Rt se situa en 0,96, dues centèsimes per sota que fa 24 hores, el que indica que cada 100 positius contagien de mitjana 96 persones més. Aquesta xifra marca el camí de l'estabilització de l'Rt, encara per confirmar durant els pròxims dies, després que aquesta s'apropés perillosament al llindar d'1 i que obligués el Govern a retardar el salt al tram 2 del pla de flexibilització de les mesures contra la Covid-19, que estava previst per aquest dilluns 7 de desembre, però que finalment es farà el pròxim 21 de desembre. El valor d'aquest dimecres, però, encara és superior al 0,8 que s'ha marcat el Departament per avançar en el pla de desconfinament.

També baixa sense aturador el risc de rebrot que ja se situa en 190 punts, quatre menys que fa un dia, i que a poc a poc s'acosta als 100 punts que marquen el llindar a partir del qual es considera que la situació epidemiològica és molt greu. Aquest indicador va arribar al seu màxim de la segona onada a finals d'octubre, superant els 1000 punts.

Pel que fa a la pressió hospitalària, creixen lleugerament les persones ingressades a planta en nou pacients més, amb un total de 1.583 hospitalitzats, però baixen els malalts de coronavirus ingressats a les UCI, que registren 14 persones menys i un total de 372 ingressats a llits de crític. Segueix així la tendència de descompressió de les UCI catalanes, que s'ha mantingut constant des de la segona quinzena de novembre.

Salut ha declarat 853 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), una dada per sota dels 1.000 que es va marcar Salut, originada però pel descens de proves PCR i TA fetes durant el pont de la Puríssima. La incidència a 14 dies torna a baixar i se situa en 212,65 casos per cada 100.000 habitants, quan dimarts estava en 214,80.

El Govern tem pels efectes del pont i mira cap a Nadal

Després dels dies festius del Pont de la Puríssima que ha fet augmentar la mobilitat, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha afirmat que si es tradueix en un increment de casos, caldrà fer una "reflexió" sobre les mesures de Nadal per pensar si "estan adaptades al nivell de risc", ha dit en declaracions a TV3. Segons ell, la situació és "molt límit" i per això cal fer una reflexió de manera "racional" i no emocional.



D'altra banda, ha afirmat que les imatges de cues al carrer per entrar a botigues demostra que es controlen els aforaments, però ha dit que les concentracions als eixos comercials han de ser "objecte d'anàlisi" per l'obertura o no dels centres comercials, especialment els que estan a l'aire lliure, per a "esponjar" l'activitat.