Una britànica de 90 anys, primera persona del món en rebre la vacuna de Pfizer

Una dona de 90 anys ha estat la primera persona del Regne Unit i del món en rebre la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per la farmacèutica nord-americana Pfizer i el seu soci alemany BioNTech, segons han informat aquest dimarts els mitjans britànics.



Margaret Keenan, de 90 anys, ha estat filmada i fotografiada mentre se li administrava la vacuna, que ha rebut al voltant de les 6.30 del matí del Regne Unit (7.30 hores a Catalunya) a l'Hospital Universitari de Coventry, al centre d'Anglaterra.

Els reguladors britànics van donar la setmana passada llum verda a aquesta vacuna, que a partir d'aquest dimarts començarà a ser subministrada per als grups més vulnerables del Regne Unit.



Keenan, a qui els seus amics i família anomenen "Maggie", va rebre la primera de les dues dosis de la vacuna de la infermera May Parsons, d'origen filipí, enmig d'una gran atenció mediàtica ja que ha marcat el començament del que el Govern del Regne Unit ha denominat el V-Day (Dia de la V o vacunació). Keenan, que complirà 91 anys la propera setmana i és originària de la localitat nord-irlandesa d'Enniskillen, és una antiga empleada d'una joieria, té una filla, un fill i quatre néts.

"Em sento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra la Covid-19! És el millor regal d'aniversari, avançat, perquè significa que finalment podré passar temps amb la meva família i els meus amics per Any Nou després d'haver estat pràcticament sola tot l'any ", va declarar Keenan als mitjans.



La dona va agrair a el Servei Nacional de Salut (NHS, per les sigles en anglès) per la forma en que l'han atès i va aconsellar a la gent vacunar-se. "Si jo la puc rebre als 90 anys, llavors vostè també pot rebre-la", va afirmar.



El director de l'NHS a Anglaterra, Simon Stevens, ha agraït a totes les persones que han participat en la posada en marxa d'aquest nou i important programa de vacunació.

"Menys d'un any després que es diagnostiqués el primer cas d'aquesta nova malaltia, el NHS està ara facilitant la primera vacuna contra la Covid-19 clínicament aprovada", ha afegit.



Keenan, que ha viscut a Coventry durant més de 60 anys, rebrà la segona dosi en 21 dies. La infermera porta 24 anys treballant per al NHS i es va incorporar a l'Hospital Universitari de Coventry en 2003.

Uns 50 hospitals d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord començaran aquest dimarts amb les vacunacions a majors de 80 anys i empleats del sector sanitari i de les llars d'avis, encara que els residents hauran d'esperar a que la logística permeti el trasllat al lloc on s'aplica la vacuna en els pròxims dies. D'acord amb els reguladors, la vacuna serà efectiva set dies després que una persona rebi la segona dosi, si bé hi ha algun tipus de protecció 12 dies després de la primera.

El Regne Unit té compromeses 40 milions de dosis, que permetran vacunar 20 milions de persones.