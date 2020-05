Vergés: "Amb tot el respecte pel senyor Simón, qui sap què passa a Catalunya som nosaltres"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha respost de forma contundent a les declaracions del director del Centre de Coordinació d’Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que va mostrar preocupació per les dades notificades els últims dies per Catalunya i va insinuar que calia investigar si es tractava d'un rebrot. "Amb tot el respecte pel senyor Simón, qui sap què passa a Catalunya som nosaltres", ha dit la consellera en una roda de premsa telemàtica, acompanyada per la portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.



Vergés ha fet un exhaustiu repàs de totes les dades que diàriament recopila i difon el Departament de Salut, i ha destacat que la responsabilitat de la Generalitat és informar-ne la ciutadania perquè en tingui tota la informació. "No ens hem negat mai a donar dades al Ministeri però nosaltres no treballem pel Ministeri sinó per la ciutadania", ha destacat. El Ministeri té les dades que demana a Catalunya, però la Generalitat és qui té "la capacitat per identificar qualsevol cosa que passi", després d'un "esforç enorme" per dotar-se de tots els mecanismes per recopilar les dades, ha afegit.

Segons la consellera, el Ministeri es va oposar a què Salut facilités dades diàriament, una demanda que la Generalitat no va acceptar per considerar "una irresponsabilitat" deixar de donar la informació a la ciutadania. D'altra banda, en relació al ball de xifres que hi hagut els últimes dies entre les dades proporcionades per la Generalitat i les del Ministeri, Vergés ha dit que "totes les dades són certes" però hi ha un tema de "tempos". També ha afegit que el propi Ministeri ha anat canviant els requeriments en la petició de dades. "No he esperat mai ni espero cap consens amb l'Estat espanyol" respecte la notificació de les dades, ha dit Vergés.



Pel que fa a la possibilitat d'un rebrot a Catalunya, Vergés ha negat que en tinguin indicis i ha assegurat que si l'identifiquessin, no seria per província, que són les dades de què disposa l'Estat. "El Ministeri no ens identificaria cap rebrot", ha apuntat. "Ho estem seguint tot dia a dia des de fa setmanes. Seguirem fent aquesta feina dia a dia, no esperant que ens la faci ningú més", ha afegit.

Vergés ha destacat que en la fase de desconfinament actual, l'atenció primària segueix jugant un "paper cabdal", sobretot pel que fa a la identificació de nous casos que en permeti un aïllament ràpid. Als CAP es fan PCR a tots els pacients que presentin símptomes: "Ens hem preparat moltíssim per tenir la capacitat de diagnòstic suficient".

Fins ara, s'han fet 471.498 proves PCR a més de 250.000 pacients a Catalunya, cosa que demostra que se n'ha pogut fer seguiment. 81.000 han estat a residències, a 49.554 usuaris, dels quals més de 13.000 han donat positiu. Pel que fa a l'estat del sistema sanitari, Vergés ha subratllat que a poc a poc s'ha anat recuperant tota l'activitat no-Covid, que, tot i que no es va aturar durant la fase aguda de l'epidèmia, sí que va disminuir molt. Actualment, el 83% d'ingressos corresponen a altres patologies, i el 72% de pacients amb Covid-19 que romanen ingressats són d'alta complexitat, és a dir, tenen altres patologies prèvies. Els llits de crítics estan al 41% de la capacitat total, amb 213 pacients, una xifra molt inferior al moment de pic màxim, quan van arribar a 1.500.

Canvis a la fase 1 i a la fase 2

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que en el BOE publicat aquest dissabte es contemplen canvis en el que està permès a la fase 1 i la fase 2, que el Departament està estudiant per comunicar a la ciutadania davant l'entrada de diferents territoris en aquestes fases a partir de dilluns. Concretament, Barcelona ciutat i les zones metropolitana sud i nord, a la fase 1, i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran, a la fase 2.

Alguns d'aquests canvis en la fase 1 són, per exemple, l'eliminació del requeriment que només un adult surti a passejar amb els infants. En la fase 2, les noves mesures inclouen canvis referents a l'hostaleria i la restauració, la regulació de visites a residències de gent gran i també en l'ús de platges, entre d'altres.



Buch ha valorat que el Ministeri de l'Interior hagi acceptat les propostes del Departament pel que fa a la celebració de manifestacions, que en un inici, ha dit, "no van ser ben acollides".



Pel que fa a la mobilitat, Buch ha destacat que ja no registren "la reducció habitual" de fa setmanes, especialment pel que fa a l'entrada a Barcelona. El conseller ha recordat que, "si el confinament va a menys, les mesures d'autoprotecció han d'anar a més" perquè la lluita contra la pandèmia sigui "efectiva".



Per la seva banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha demanat "màxima prudència i vigilància" a la ciutadania davant els imminents canvis de fase, i ha qualificat "d'imprudent" marcar quan podrien passar a fase 2 els territoris que tot just dilluns entraran a la 1.



"És fonamental que si es detecta un focus o un rebrot es detecti i s'aïlli ràpidament, per això és important no sortir de la nostra regió sanitària", ha recordat Budó.