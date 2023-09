De la vespa oriental al porc vietnamita: la llista negra d'espècies amb potencial invasor a Catalunya

A Catalunya més d'un centenar d'espècies es troben en perill d'extinció. A l'altra costat de la balança hi ha la llista negra (i d'alerta) d'espècies amb potencial invasor. Segons el Departament d'Acció Climàtica i el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), a Catalunya hi ha 172 plantes i animals exòtics que a la llarga poden acabar sent invasors.

Són espècies amb un gran potencial colonitzador, és a dir, que encara no es consideren invasores, però que ho poden acabar sent si no es prenen mesures. Entre elles hi trobem els cactus del gènere Cylindropuntia o mamífers com l'os rentador i el porc vietnamita, passant per ocells com les cotorres Aarantinga que es troben a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana, segons informa el CREAF en una nota de premsa.

Aquestes espècies s'han inclòs en el primer informe mundial sobre espècies exòtiques invasores, fet per la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES, per les seves sigles en anglès). L'informe conclou que al món hi ha 3.500 espècies exòtiques invasores i recomana als més de 140 governs que assessora disposar de sistemes d'informació per prevenir-ne l'entrada i la proliferació.



Llista d'alerta

A més de les 172 espècies de la llista negra, a Catalunya també n'hi ha 125 a la llista d'alerta. Són aquelles que encara no han arribat al territori, però que són presents i amb caràcter invasor en territoris veïns o propers. El CREAF considera que cal vigilar-les de manera acurada per evitar que entrin al territori.

D'aquests, destaquen les algues marines com la Caulerpa taxifolia; els crancs asiàtics i els mamífers que ja estan estesos per Europa, com la mangosta de Java, el gos mapatxe, l'esquirol gris, l'arruí, el muntjac i la rata mesquera americana.

La vespa oriental i la granota toro, erradicades

D'altra banda, la granota toro, una de les espècies que més preocupa a Europa, era present al Parc Natural del Delta de l'Ebre i s'ha donat per eradicada aquest estiu. Els darrers resultats de seguiment d'aquesta espècie invasora no n'han detectat presència en cap dels punts analitzats. Amb tot, el 2024 es repetiran els mostrejos per confirmar-ne l'eradicació.

La granota toro es va detectar per primer cop el juny de 2018, quan se'n van localitzar larves en les llacunes del filtre verd d'Illa de Mar. Davant l'impacte que aquesta espècie podia causar en el delta, es van posar en marxa mesures de control per contenir el nucli detectat i evitar-ne la dispersió.

També s'ha donat per erradicada la vespa oriental -que no s'ha de confondre amb la vespa asiàtica-, detectada per primer cop al port de Barcelona el 2022.