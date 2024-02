La víctima del cas Alves declara en el judici i ratifica la seva versió dels fets

El futbolista Dani Alves, en presó preventiva des de fa més d'un any per presumptament haver violat una dona de 23 anys la matinada del 31 de desembre del 2022, s'ha assegut aquest dilluns al banc dels acusats malgrat que la seva defensa havia demanat anul·lar la vista oral a l'Audiència de Barcelona per vulneracions de drets.

L'advocada d'Alves ha dit que durant tota la instrucció s'ha fet un judici mediàtic paral·lel contra ell que ha comportat que hagi estat considerat culpable per bona part de la societat. El tribunal, però, ha considerat que no se li ha vulnerat cap dret.

L'exblaugrana s'enfronta a penes de fins a 12 anys de presó, a petició de l'acusació particular, per haver agredit sexualment i físicament una dona en un lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona. La Fiscalia li demana nou anys.

Alves, que declararà l'última dia, defensa la seva innocència, però ha canviat de versió i d'advocats diversos cops, mentre que les proves contra ell són bastant sòlides des d'un inici. La víctima ja ha declarat i ha ratificat la seva versió. Assegura que el futbolista la va violar als lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona. El judici ha aixecat una gran expectació mediàtica i es preveu que les sessions s'allargaran tres dies.

Declara l'amiga de la denunciant

Un dels primers testimonis a declarar ha estat l'amiga de la denunciant, que ha assegurat que des del moment que les va conèixer el futbolista tenia una actitud "bavosa", i que immediatament després dels fets denunciats la víctima va dir que li havia fet mal en penetrar-la. També ha assegurat que inicialment la seva amiga no volia denunciar els fets perquè pensava que ningú la creuria, i que des d'aleshores no treballa, té ansietat i es mostra "obsessiva" les poques vegades que surt al carrer.

Des del moment que les va conèixer el futbolista tenia una actitud "bavosa"

Preguntada per les parts, ha dit que Alves no semblava que estigués gaire perjudicat per l'alcohol i que no recorda haver vist la seva amiga fer-se petons amb el jugador o abraçar-lo. Tampoc recordava haver dit als mossos que van atendre la seva amiga a la discoteca que prèviament s'havien fet petons. Als dies següents, la noia presumptament agredida seguia sense voler denunciar el cas a la policia, ni explicar-li a ningú, però ella la va convèncer i la va acompanyar a comissaria.

La víctima, que ha declarat a porta tancada, ha ratificat els fets denunciats, segons fonts presents a la declaració.