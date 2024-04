La víctima d'una presumpta agressió de quatre mossos durant el toc de queda de la Covid: "Sentia que em moria"

El judici contra els quatre mossos d'esquadra per una presumpta agressió durant el toc de queda de l'estat d'alarma de la Covid-19 ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. Els fets es van produir el novembre del 2020 al barri del Raval, amb la restricció horària vigent, quan una patrulla va aturar i identificar un grup de joves. Els agents s'enfronten a penes d'entre 8 i 15 anys de presó per falsedat documental, un delicte de lesions, detenció il·legal i un delicte contra la integritat moral, i a 22 anys d'inhabilitació.

Abans de l'inici del judici, els quatre acusats han pagat la indemnització de 3.400 euros que sol·licitava la Fiscalia per a la víctima en concepte de reparació dels danys causats. Els quatre mossos haurien redactat un atestat fals elaborat previsiblement per justificar la detenció de la víctima. Segons van relatar, el jove els hauria agredit a ells, un fet que no s'aprecia en el vídeo gravat per una veïna.

"Sentia que m'estava morint", ha afirmat la presumpta víctima. Segons consta en els escrits d'acusació, el jove i dos amics es trobaven caminant pel barri cap a quarts d'onze de la nit, quan una patrulla de Mossos d'Esquadra els va avisar que no podien estar al carrer a aquella hora. Es van dirigir cap a la plaça Nou del Dulce, i va aparèixer una nova patrulla, formada pels agents acusats, que van demanar que s'aturessin.

Després de sol·licitar-los la documentació, l'agent en qüestió el va començar a agredir, segons ha indicat la presumpta víctima: "Li vaig fer un comentari que no li va agradar", ha dit. La seva versió apunta que li hauria dit que "anés a buscar els que roben", en referència a un noi que els havia sostret cinc euros a canvi d'una cervesa que no els va donar, coincidint amb l'arribada dels policies.

El jove ha relatat que l'agent li va propiciar un cop molt fort a la cara que el va deixar "atordit" i "escoltava un xiulet" a l'oïda. Segons es veu en el vídeo gravat per la veïna, l'agent tira a terra el jove i l'intenta retenir violentament. "Sabia que el que m'estava fent no era humà i, quan vaig començar a demanar ajuda, em van continuar torturant", ha afirmat.

En la gravació s'observa com, després que el primer agent tiri a terra el jove, s'apropen dos agents més que també intenten retenir el noi de forma agressiva. "Un segon agent em va posar el genoll a la nuca, no em deixava respirar, em van pegar a les costelles, sentia un dolor horrible als turmells...", ha relatat. El jove va patir diverses lesions i un quadre d'estrès posttraumàtic, mentre ha reiterat que en cap moment va intentar agredir els agents.

El vídeo, principal prova pericial

Abans del judici, la defensa dels acusats ha demanat la impugnació del vídeo gravat per la veïna per falta de "fiabilitat": sostenen que la font "original" de la que és la principal prova pericial del cas "no està clara". Les xarxes socials es van fer ressò durant força dies del vídeo, però la veïna nega que el pengés a internet. Segons ha explicat, el va enviar a un home que pensava que "sabria què fer amb el vídeo".

També ha dit que diversos agents de paisà es van dedicar a vigilar-la després dels fets, recorrent el seu carrer i preguntant als seus veïns per ella. I ha assegurat que la van obligar a esborrar el vídeo un cop el va entregar a la policia. La testimoni ha assegurat que el jove agredit va ser "educat" amb els agents durant tota la identificació, ha confirmat la seva versió i ha reiterat en diverses ocasions que l'agressió va ser "molt violenta". En la primera sessió del judici també han declarat els amics del jove, que han confirmat la seva versió.