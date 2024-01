Interior expulsa finalment els sis mossos condemnats per l'agressió racista al Bages

Els sis agents dels Mossos d'Esquadra condemnats per delicte de tortura i agressió racista a Sant Feliu Sasserra (Bages) l'any 2019 han estat definitivament expulsats del cos, segons ha avançat Nació. El Departament d'Interior s'hi havia compromès ara farà quatre mesos, després de l'acord de conformitat entre defenses i acusacions els va permetre evitar la presó, tot i reconèixer els fets. El Govern atribueix que s'hagi allargat el procediment a "demores judicials", segons la font periodística.

Interior va argumentar la setmana passada que la Direcció General de la Policia expulsaria els sis agents un cop rebés la notificació d'execució de la sentència, després que SOS Racisme denunciés que encara continuaven al cos. Segons el citat mitjà, aquesta executòria del jutge no va arribar al Departament fins divendres passat, i la secretària general d'Interior, Tamara Garcia, i el director dels Mossos, Pere Ferrer, la van signar dilluns.

La sentència va ser al setembre, però els agents no han deixat de treballar al cos fins aquest dimarts, arran d'una expulsió que és de caràcter permanent. Interior diu que la documentació del jutge era imprescindible per poder tancar l'expedient dels mossos condemnats i fer-los fora del fet, sempre segons detalla aquesta tarda el mitjà citat.

La denúncia de SOS Racisme

Dijous passat, SOS Racisme va denunciar que els agents continuaven al cos, assenyalant "l'incompliment del compromís i la falta de voluntat política per a fer efectius els mecanismes previstos en la legislació per a protegir la població no blanca del racisme policial i institucional". Els implicats han comptat amb "l'ajuda d'un corporativisme que es desplega des del primer moment", a través d'un "llarg procés" també d'"encobriment", segons van lamentar en un comunicat.

Cinc anys fins a l'expulsió

El cas del Wubi es remunta a l'any 2019 a Sant Feliu Sasserra. Va generar molta polèmica arran d'un àudio que va publicar la Directa on s'escoltava com sis agents dels Mossos d'Esquadra insultaven un jove a crit de "eres un mono" i "negro de mierda" mentre li propinaven cops de puny i puntades de peu.

Tot plegat va passar durant un desnonament en el qual van detenir el jove. La víctima va poder gravar com el colpejaven, l'insultaven i el menystenien pel seu color de pell. Els sis agents, que quan van passar els fets eren antiavalots de la unitat ARRO, han continuat en actiu durant tot aquest temps, tot i que se'ls va canviar de destinació.