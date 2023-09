Els sis mossos acusats d'una agressió racista al Bages admeten els fets però no entraran a presó

Els sis agents dels Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista l'any 2019 contra un jove al Bages, el Wubi, a crit de "eres un mono" i "negro de mierda" no entraran a presó, tot i haver admès els fets durant el judici que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona. Defenses i acusacions han arribat a un acord d'última hora per rebaixar les penes, que eren d'entre quatre i sis anys de presó.

Finalment, només hauran d'anar un any presó, tot i que podran evitar-ho a canvi de participar en un programa d'igualtat de tracte i no discriminació. També hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros i no s'hi podran acostar a menys de 500 metres durant 4 anys. La jutgessa també els hi ha imposat sis mesos d'inhabilitació i una multa de 300 euros.

Han estat condemnats per un delicte greu d'atemptat contra la integritat moral i d'un delicte lleu de lesions.

Els sis mossos han estat condemnats per un delicte greu d'atemptat contra la integritat moral i d'un delicte lleu de lesions. A cinc d'ells, a més, se'ls ha imposat l'agreujant per motius racistes. Inicialment, la Fiscalia els demanava tres anys i mig de presó i l'entitat SOS Racisme, que exercia d'acusació particular, 12. Finalment, però, la pena ha estat substancialment inferior, fins al punt que no hauran d'entrar a presó. La sentència és ferma.

Lorena Antón, l'advocada de SOS Racisme, ha explicat en declaracions a la premsa que la víctima ha prioritzat tancar la causa penal amb un pacte després de lluitar quatre anys. La lletrada ha denunciat les "traves" que han posat els agents durant la investigació.



"Mercenaris"

El cas del Wubi va generar molta polèmica arran d'un audio que va publicar La Directa on s'escoltava com sis agents dels Mossos d'Esquadra insultaven un jove a crit de "eres un mono" i "negro de mierda" mentre li propinaven cops de puny i puntades de peu.

Els fets es remunten al 2019 i van passar a Sant Feliu Sasserra, al Bages, durant un desnonament en el quan van detenir el jove. La víctima va poder gravar com el colpejaven, l'insultaven i el menystenien pel seu color de pell. Els sis agents, que quan van passar els fets eren ARRO, han continuat en actiu durant tot aquest temps, tot i que se'ls va canviar de destinació

En acabar l'acord de conformitat, una activista que assistia al judici com a públic s'ha dirigit als sis agents condemnats i els ha acusat de mercenaris. A més, ha dit que tot plegat era "una vergonya". Els Mossos han instat la persona a sortir de l'edifici.