Miss Raisa, la rapera catalana atacada pels 'haters': "Que em diguin què puc fer i què no per ser dona i musulmana és ridícul"

Imane Raissali, més coneguda com a Miss Raisa, és rapera, catalana, musulmana, feminista i antiracista. Amb més de mig milió de seguidors a Tik Tok i 65.000 a Instagram, l'èxit conreat per les lletres reivindicatives de Raissali (Tànger, 1996) l'ha catapultat com una icona de la generació Z i també com a referent d'infants i joves amb passat migrant.

Raissali va arribar a Barcelona amb 8 anys des del Marroc, i ara publica Porque me da la gana. Una vida contra los prejuicios (Lunwerg Editores), un llibre on relata la seva vida des d'aquell moment, l'inici de la seva carrera musical i el patiment que li ha suposat el ciberassetjament que pateix des de fa temps.



I és que la gran difusió que té a les xarxes socials l'ha fet blanc de nombrosos haters. Les amenaces de mort que va rebre arran de la publicació d'un vídeo en què defensava els drets LGTBI van obligar-la a dur vigilància policial i posteriorment la policia va detenir l'home que l'havia assenyalat. "Jo només vull viure la meva vida tranquil·lament, sense ser jutjada i criticada simplement per existir", explica en conversa telefònica amb Públic.

Inicis: La Barceloneta i un racisme omnipresent

Els inicis a la Barceloneta amb 8 anys van donar el tret de sortida a un racisme omnipresent i la sensació de ser "immigrant" allà on anés. Amb això comença el llibre, que ha estat "emocionalment complicat" d'escriure però també "gratificant". Raissali reconeix que volia explicar les seves vivències "amb sinceritat i no des de la ràbia". "Ha sigut un exercici d'autoacceptació", explica.



Començar de zero a Barcelona va suposar un terratrèmol per la seva vida com a nena, i reclama que no es vegi als infants com a migrants perquè és una cosa que ells no escullen. "Sempre he trobat a faltar més acompanyament", afirma la cantant. La creació de la pròpia identitat, així com l'aprenentatge de les noves llengües i costums, fan que el procés d'adaptació en aquestes edats sigui difícil, però amb més suport Raissali creu que també se'n podria gaudir.

La falta de referents mentre creixia va ser una de les coses que més va trobar a faltar. "Em sentia bastant sola, no trobava persones que es dediquessin a l'art, el cine o la música amb qui em sentís identificada", apunta. És una sensació similar a la que explicava la il·lustradora Rocío Quillahuaman en una entrevista a Públic amb motiu de la publicació del seu llibre 'Marrón', també sobre la seva arribada a Barcelona des de Lima, quan tenia 11 anys.



A poc a poc això està canviant, i tant Quillahuaman com Raissali s'han convertit en referents per molts joves. "Jo no ho he escollit, però per la feina que faig ho he acabat sent. Només escollint viure la vida que realment vols pots inspirar a moltes persones", afirma la rapera.

El rap, una manera de reivindicar-se

El 2019 va començar a dedicar-se a la música, tot i que havia composat les primeres lletres de rap sent tan sols una adolescent. No te creas que las cosas siempre te irán bien. / Habrá gente estúpida que querrá verte caer. / Otras personas desean verte al cien por cien. / Lo más difícil es saber quién es quién. Són algunes de les rimes de la cançó Una niña, de 2020.

"El rap m'ha obert la porta al món de la música, és un estil molt reivindicatiu que necessitava en aquella fase", reflexiona la cantant. Ara es troba en un moment diferent, buscant l'"experimentació" i trobant nous camins musicals.

A través de la carrera musical va guanyar molta influència a les xarxes, fet que la va conduir a guanyar el premi TikTok de Diversitat i Inclusió (2021). Però també va donar pas a un ciberassetjament molt agressiu a què cada vegada més dones es troben exposades.



Sent dona, musulmana i feminista va començar a rebre comentaris de haters de totes bandes. Però el pitjor va arribar quan, arran d'un vídeo en què defensava els drets LGTBI, va rebre amenaces de mort d'un usuari. "És la pitjor etapa que he passat a les xarxes. Dia sí, dia també, rebia insults, crítiques i amenaces".

Ho va denunciar, els Mossos li van posar vigilància i al cap de poc van identificar i detenir l'agressor. Més o menys va coincidir amb el moment en què va decidir treure's el vel, que portava des dels 12 anys, i ho va explicar també a les xarxes. Una decisió que feia temps que meditava, així com l'explicació, i que li va generar encara més crítiques. "Això va encendre encara més la flama del hate. Jo només demano respecte. Que la gent em digui què puc fer i què no, de què puc parlar, per la meva condició de dona i musulmana em sembla ridícul".

A poc a poc ha anat superant la sensació de "nervis i por" que li va generar tot plegat, tot i que reconeix que encara hi conviu. "Hi ha dies que estic més tranquil·la, però d'altres que entro a les xarxes i el dia es torna gris", apunta. Per ella, el més important és el "refugi" que troba en la seva família i el recolzament emocional que li dona. "A la meva ment estic tranquil·la, al final tampoc puc agradar a tothom", afegeix.

La pressió dels altres l'ha marcat al llarg de la vida, no només en aquests episodis d'assetjament, sinó també en d'altres com el seu matrimoni. Raissali tenia tan sols 19 anys i no volia casar-se, però la seva família li va escollir un pretendent, un episodi que també explica al seu llibre. D'aquella etapa fosca va néixer la seva filla, que li va tornar l'energia per sortir d'aquella situació i reprendre els estudis i el control de la seva vida. "A mi el que em preocupa és el meu futur i el de la meva família, ja no em preocupa l'opinió de ningú. Ni la meva vida ni la meva llibertat no depèn d'absolutament ningú", sosté.

La rapera apunta que coneix molts influencers amb problemes d'assetjament digital i reclama que es dediquin més recursos a perseguir els qui hi estan darrere. "Que siguin amenaces no vol dir que sigui menys real, pot ser el teu veí".



Raissali mai s'ha penedit d'haver publicat la primera cançó, la que la va donar a conèixer, però sí que ha après a gestionar millor les xarxes i trobar un "equilibri" perquè no l'afecti tant el que hi passa. El que li agradaria que tothom entengués un cop llegit el seu llibre? "Que tot i haver passat per situacions molt complicades, sempre es pot créixer, aprendre i evolucionar. Per seguir endavant".