Un jove enregistra l'agressió racista d'un grup de Mossos contra ell: "Soy lo más cerca que vas a ver al demonio"

Un jove de Sant Feliu Sasserra (Bages) publica la gravació de l'agressió racista que va patir en mans dels Mossos d'Esquadra. El noi, que va denunciar l'actuació dels sis agents antidisturbis de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) l'any 2019, va rebre cops de puny i puntades de peu mentre els policies li proferien insults racistes com "eres un mono", "negro de mierda" i afirmaven que eren racistes. A l'àudio, difós pel setmanari La Directa, també se sent com un dels policies reconeix haver-lo disparat amb arma de foc: "He fallado, ¿eh? Si no, te reventaba las costillas con la bala".

Els fets van esdevenir el 10 de gener de 2019, quan el jove sortia del seu domicili a passejar la gossa. En un primer moment, els Mossos, que es van presentar a l'edifici que ocupaven per desnonar-los, van preguntar si era "el jardiner de l'edifici". Va ser llavors quan va decidir fugir corrents espantat, i durant la corredissa va sentir un tret. Un cop amagat, es va posar en contacte amb els companys de dins del domicili per avisar-los del desnonament, però ja havien estat intervinguts per la policia. Per telèfon, un agent va advertir-lo que o tornava al domicili o emetrien una ordre de cerca i captura.

El jove va tornar a l'edifici amb el mòbil gravant. Un cop allà, policies antidisturbis de l'ARRO el van reduir: "Me estáis haciendo daño, me estáis ahogando", cridava, mentre suplicava que no li fessin mal. A partir d'aquí, l'àudio reprodueix les ràfegues de cops i els crits de dolor del noi, que els pregunta si l'estan apallissant perquè és negre i perquè són racistes, al que els agents afirmen: "Somos ordenados".

Els Mossos continuen amb la pallissa i amb les amenaces: "Soy lo más cerca que vas a ver al demonio". El jove demana que el deixin en pau sense resposta: "Soy humano". "Tu eres un mono, hostia", li respon un dels policies. Aquests, a més, li adverteixen que el pròxim cop que vegi la policia corri, "pero intenta irte muy lejos. Vete más lejos que África, mejor". "La xusma de merda que mos arriba a aquest país", brama un agent.

El jove va ser detingut, traslladat a la comissaria i no va ser fins a la matinada que va poder rebre atenció mèdica a l'Hospital de Sant Joan de Deu després que ignoressin la seva petició diversos cops. Va ser atès sota la custòdia de la policia, una mesura irregular, i finalment li van entregar un informe de lesions. L'endemà, va quedar en llibertat amb càrrecs per un delicte contra la salut pública després de declarar al jutjat, una causa que va ser arxivada temps després. El jutge, però, va continuar practicant diligències per esclarir la denúncia penal del jove contra els sis policies, els quals estan identificats gràcies a l'atestat de la policia d'aquella jornada.



Aquí podeu consultar l'àudio enregistrat pel jove. Advertim de la duresa de la gravació:

Els Mossos no han fet cap actuació interna

SOS Racisme ha publicat un comunicat sobre el cas en el qual denuncia que el cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha admès que existeix un "biaix ètnic" en el camp de les identificacions policials. L'entitat assegura que els Mossos van voler reunir-se amb la família de l'agredit i una advocada tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia (SAiD) de SOS Racisme. Hi va assistir el Cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, Josep Codina, qui "es va limitar a escoltar i va assegurar que des dels Mossos d'Esquadra no es podia emprendre cap actuació contra els agents mentre el procediment penal estigués en curs". El cas segueix en fase d'instrucció al Jutjat 5 de Manresa i els agents segueixen exercint al cos.