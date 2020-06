Veïns de Premià de Mar apedreguen l'edifici on viuen joves migrats

Un grup de persones organitzat ha apedregat i ha irromput en un pis de joves menors migrats a Premià de Mar. Desenes de veïns s'han apropat a l'edifici i han tirat pedres contra les finestres i els joves que sortien als balcons des de les 23.00 h d'aquest diumenge fins a la matinada a la plaça Doctor Ferran. Alguns d'ells han accedit dins de l'habitatge, provocant danys materials i ferint lleument un dels menors. Davant l'increment de veïns que es van aplegar a la zona va caldre més presencial policial i patrulles d'ordre públic. Segons els Mossos, els veïns van increpar els agents i van fer destrosses al mobiliari urbà i els agents van fer diverses càrregues per dispersar la gent. Cinc mossos van resultar ferits lleus i cap dels agressors va ser detingut.

Les entitats antiracistes de la localitat ja alertaven que s'estava gestant aquest atac des de divendres, quan alguns veïns ja havien assenyalat l'edifici on viuen els joves i havien fet una crida a anar a atacar-lo. SOS Racisme alerta de les anomenades "patrulles ciutadanes" que s'han organitzat en aquesta localitat per agredir persones migrats i menors tutelats.

Els veïns de Premià acusen els menors d'una violació a una dona de la localitat el divendres passat i de robatoris a gent gran. El passat dissabte, ja es van concentrar a la plaça Doctor Ferran per aquests fets amb voluntat d'assenyalar els joves com a culpables. Entitats com Unitat Contra el Feixisme i el Racisme denuncien els fets i assenyalen que els veïns cridaven insults racistes mentre agredien l'edifici dels joves.



L'alcalde del municipi, Miquel Àngel Méndez, va denunciar en un vídeo el passat divendres la "inseguretat" que es viu al municipi i exigia més presència policial als Mossos d'Esquadra, seguint amb el relat que assenyala els menors. A més, reclamava a Generalitat i Estat que actués davant la situació dels joves migrats un cop superen els 18 anys: "La Generalitat tutela els menors però quan arriba la majoria d'edat els deixa al carrer, sense llar i sense feina i això genera problemes que patim la societat". En el mateix vídeo, criticava la "facilitat" per ocupar habitatges i ha defensat la propietat privada "per defensar el dret dels propietaris i perquè normalment les ocupacions són un focus de problemes de convivència". Per últim, criticava la "tebiesa" del codi penal davant la multireincidència.