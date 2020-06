Lleida demana a l'Estat regularitzar els migrants i al Govern ajuda en l'atenció als temporers

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha reclamat en una carta a la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, la regularització de persones migrades i en una altra al delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, que la Generalitat col·labori per a donar una atenció digna als treballadors del camp. El text, que ha estat consensuat amb els grups d'ERC, PSC, JxCat i Comú de Lleida, demana també a les dues administracions que s'impliquin en la recuperació de la reputació del sector agrícola -acusat de maltractar als temporers, que majoritàriament són persones migrades- i de les comarques de Lleida en general, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.



La situació dels treballadors del camp a les comarques de Lleida és coneguda per la seva precarietat. En els darrers dies, marcats per l'assassinat de George Floyd en mans d'un policia blanc de Mineàpolis, s'ha acusat al sector agrícola d'actuar amb racisme amb els seus treballadors migrats. Davant d'això, organitzacions agràries, empreses, cooperatives i productors han volgut reivindicar amb un acte unitari a Alcarràs (Segrià) la "dignitat" del sector de la fruita de Lleida i rebutjar de forma rotunda que se'l responsabilitzi de la situació dels temporers que dormen al carrer en ciutats com Lleida.



D'altra banda, l'alcalde de Lleida ha optat per enviar una petició d'ajuda a l'Estat per la campanya de la fruita, centrada a demanar la regularització de les persones migrades, que així ho va proposar a tots els grups municipals en l'última comissió per a les polítiques de gestió de la seguretat i civisme.

El PSC reclama responsabilitats a la Generalitat

La iniciativa va rebre el suport dels tres grups que conformen el govern municipal (ERC, JxCat i Comú de Lleida), mentre que el PSC va demanar per sumar-s'hi que s'enviés també una segona carta a la Generalitat per demanar-li que assumís també les seves responsabilitats en la gestió de la campanya agrària a Lleida.



Aquesta esmena del PSC ha estat acceptada, per la qual cosa les dues cartes, que comparteixen un plantejament general conjunt, compten amb la signatura de l'alcalde i dels portaveus dels grups d'ERC, PSC, JxCat i el Comú de Lleida mentre que els grups de Ciutadans i PP van declinar sumar-se a la proposta.



En el document, l'Ajuntament "reclama aquesta ajuda i col·laboració de les administracions, davant la situació en la qual es troba la ciutat de Lleida, com a capital de la fruita dolça, cada estiu amb l'arribada de milers de persones que es desplacen per a treballar en el camp".



"Tot i que l'Ajuntament va posar en marxa un dispositiu d'atenció social bàsica, acolliment d'emergència i seguiment laboral, la ciutat es troba any rere any havent d'acollir persones que arriben a Lleida sense la documentació necessària per a poder treballar i sense recursos, abocats a la pobresa", agrega el consistori.