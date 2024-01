SOS Racisme denuncia que els sis mossos condemnats per l'agressió racista al Bages segueixen al cos

SOS Racisme denuncia que Interior manté al cos de Mossos d'Esquadra als sis agents condemnats per un delicte de tortura i agressió racista de Sant Feliu Sasserra (Bages) l'any 2019. El Departament havia anunciat la seva expulsió hores després del judici que els va condemnar a una pena mínima. Ara farà quatre mesos, l'acord de conformitat entre defenses i acusacions els va permetre evitar la presó, tot i reconèixer els fets.

L'organització denúncia "l'incompliment del compromís i la falta de voluntat política per a fer efectius els mecanismes previstos en la legislació per a protegir la població no blanca del racisme policial i institucional". Remarquen que la decisió d'expulsar-los es va "justificar com una mesura exemplaritzant", però en realitat és una "obligació" segons la legislació de funció pública, ja que van ser condemnats a sis mesos d'inhabilitació.

SOS Racisme apunta també que els implicats han comptat amb "l'ajuda d'un corporativisme que es desplega des del primer moment", a través d'un "llarg procés" també d'"encobriment". Segons l'organització, "el cos de Mossos va impedir el correcte desenvolupament de la recerca judicial durant més d'un any i mig i va promoure l'encobriment dels fets". "Mentre no hi hagi canvis i accions per a combatre el racisme policial, el Govern de Catalunya és responsable de fets com els viscuts", etziben.

Interior espera la notificació

El Departament d'Interior argumenta que la Direcció General de la Policia expulsarà els sis agents un cop rebi la notificació d'execució de la sentència. Segons SOS Racisme, la Comissió de Mossos d'Esquadra, responsable d'aprovar la mesura, s'ha reunit mensualment des de la sentència, però el tema "ni tan sols va figurar entre els punts a tractar".

En concret, la secció 21 de l'Audiència de Barcelona va dictar sentència el 21 de setembre pel judici de conformitat celebrat el 18 de setembre contra sis mossos d'Esquadra. La decisió va esdevenir ferma en el mateix moment en tractar-se d'un acord de conformitat i es va notificar a les parts el 22 de setembre.