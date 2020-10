Vuit dels detinguts en l'Operació Volhov continuen en dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial

Vuit dels detinguts durant la macrooperació policial contra l'independentisme resten en dependències policials, a l'espera de passar a disposició judicial. Entre ells, l'exdirigent d'ERC Xavier Vendrell, l'excàrrec de CiU David Madí i Oriol Soler, també vinculat a ERC, així com Xavier Vinyals, president de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes i excònsol honorífic de Letònia. La resta van sortir en llibertat, molts d'ells durant la tarda d'aquest dimecres, com l'exalcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir o el director de l'oficina de Carles Puigdemont a Waterloo, Josep Lluís Alay. Aquest matí, també han sortit en llibertat el director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Josep González Cambray, i la de Centres Concertats i Privats, Pilar Contreras.

En total, la Guàrdia Civil va detenir una trentena de persones en l'anomenada operació Volhov, que rep el nom d'una batalla de la Segona Guerra Mundial que l'exèrcit rus va perdre davant dels nazis alemanys amb l'ajuda de la Divisió Azul espanyola. L'operació s'emmarca en la investigació oberta al jutjat d'instrucció número 1, dirigit pel magistrat Joaquín Aguirre, sobre les subvencions de la Diputació de Barcelona a les fundacions Catmón i Igman, de l'òrbita de CDC, presidides per Víctor Terradellas, que ja van portar a la detenció del secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i altres càrrecs ara fa un any.

El magistrat, però, no ha trobat indicis sobre el cas de la Diputació, però sí que n'ha trobat d'altres al mòbil de Terradellas per obrir una investigació per malversació de fons públics, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics, segons el TSJC. Els atestats de la Guàrdia Civil aglomeren un conjunt molt divers de fets, des de les presumptes relacions d'alguns d'aquests empresaris amb les accions de Tsunami Democràtic i els fets de la plaça d'Urquinaona durant les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O, a més de les mobilitzacions a la Jonquera i al Clàssic que es va disputar el novembre de 2019 al Camp Nou. Fins i tot, arriben a vincular el Kremlin amb el Govern de Puigdemont i afirmen que Rússia enviaria 10.000 soldats quan s'executés la independència de Catalunya. La investigació també se centra en una presumpta trama de desviació de fons per subvencionar la Casa de la República a Waterloo, on resideix Carles Puigdemont.

A banda, la Guàrdia Civil recull les perquisicions sobre la construcció d'una escola de la Fundació Pedagògica El Brot, a Cabrera de Mar, per a la qual es va modificar el pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de manera presumptament irregular. El cos també assenyala les subvencions que rebia la fundació, 210.000 euros en tres anys, que no estaven justificades "convenientment". A aquesta recerca s'ha de sumar també una presumpta adjudicació irregular a Vendrell de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), segons el qual provaria d'obtenir "rèdit econòmic" mitjançant els tests ràpids de la Covid-19.