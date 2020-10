L'independentisme protesta arreu de Catalunya contra les detencions de la Guàrdia Civil

Tot i les limitacions per la pandèmia, milers de persones s'han mobilitzat arreu de Catalunya per rebutjar les detencions d'empresaris independentistes que ha portat a terme aquest dimecres la Guàrdia Civil, que els acusa d'impulsar el Procés. Les protestes, que s'han fet a nombroses ciutats del Principat, han estat convocades per l'ANC, Òmnium Cultural i els partits independentistes, entre d'altres entitats. L'operació ha provocat 21 detencions i 31 registres.

A Barcelona hi han reclamat "una resposta unitària independentista" i també "fermesa per seguir endavant cap a la independència". Ho han demanat en un comunicat consensuat pels partits i entitats que ha llegit l'actriu Carme Sansa a l'avinguda de la Catedral, on s'han reunit més d'un centenar de persones per exigir l'alliberament dels detinguts. Entre els assistents, s'hi ha vist els diputats al Parlament Carles Riera (CUP), Francesc de Dalmases i Saloua Laouaji (JxCat), Assumpció Laïlla i José Rodríguez (ERC), així com la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.

L'acte també s'ha reproduït a Serrià del Ter, Tarragona, Reus, Valls, Montblanc, Reus, Mataró, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Santa Coloma de Gramanet, Figueres, i Santa Coloma de Farners, entre d'altres municipis. A Girona s'hi han concentrat unes 300 persones convocades per Girona Vota. La mobilització ha donat suport a l'empresari, escriptor i activista gironí detingut aquest matí, Josep Campmajó, que al migdia ha quedat en llibertat, tot i que no ha participat en la concentració. A Sabadell també s'hi han concentrat unes 300 persones a la plaça de Sant Roc per protestar contra la també anomada operació Volhov.

A Igualada, on hi ha hagut tres detencions aquest matí, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per denunciar la "repressió de l'estat espanyol" i demanar la llibertat dels detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil. Durant l'acte, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha lamentat que "ser independentista a l'Estat comporta acabar a la presó". Mauri ha estat acompanyat de la vicepresidenta de l'entitat, Marina Llansana, que és parella d'Oriol Soler, un dels detinguts. Llansana ha dit que acusen la seva parella de malversació de fons públics tot i que mai ha ocupat cap càrrec públic.

Tant a Vilafranca del Penedès com a Vilanova i la Geltrú s'han concentrat gairebé un centenar de persones a les respective places de la Vila per protestar contra aquestes detecions. Així mateix, als ajuntaments del Camp de Tarragona s'hi han han organitzat diverses protestes, on s'ha llegit el manifest unitari i s'han respectat les mesures sanitàries. Davant de l'Ajuntament de Figueres s'han concentrat unes desenes de persones, per "denunciar la persecució de l'Estat contra l'independentisme" i exigir la llibertat dels detinguts d'aquest dimecres.