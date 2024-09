Vuit plans d'oci i cultural per fer a Catalunya abans de tornar a la rutina

L'estiu està a punt d'acabar. A les nits ja refresca i el sol cada vegada es pon més aviat. Els nens tornen a l'escola i els adults a la feina, però encara hi ha marge per gaudir dels últims dies de vacances abans de tornar a la rutina. Us proposem gaudir dels espectacles de la FiraTàrrega, les activitats de laFesta de la Fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia o de les recreacions de la Fira d'Indians de Begur (Baix Empordà).

FiraTàrrega

Aquest cap de setmana se celebra la 44a edició de FiraTàrrega, que enguany reivindica el joc i la interacció entre el públic i els artistes d'arts de carrer amb més d'una desena d'obres que proposen als visitants passar de ser mers espectadors a participar i jugar de manera activa.Amb una programació equilibrada i diversa pel que fa als formats, disciplines i conceptes, destaquen espectacles com 'Fleurir les abîmes', amb la ballarina i clown francesa Claire Ducreux; 'Dale Ramón!', de la companyia basca Trapu Zaharra; i 'Carrer 024', l'últim muntatge de Sol Picó, un referent indiscutible de la dansa contemporània.

La Festa de la Fil·loxera de Sant Sadurní d'Anoia

El foc i la música són les protagonistes de la Festa de la Fil·loxera. Un espectacle que té lloc a diferents punts del municipi, dura dos dies i explica com el municipi va vèncer la plaga de la Fil·loxera. Ho fa amb música i foc i de manera festiva perquè la Festa de la Fil·loxera relata en positiu l'esforç dels vilatans per mantenir la tradició vinícola. Quan hagis ballat sota el foc entre insectes i ceps americans, arribarà el final de festa. Una ruixada de cava celebrarà que les vinyes tornen a donar fruits.

Manifesta 15

Barcelona i onze ciutats de la seva àrea metropolitana acolliran a partir d'aquest diumenge Manifesta 15, una biennal nòmada europea que canvia d'ubicació cada dos anys. L'edició d'enguany - que serà descentralitzada - és també la de major abast geogràfic en un esdeveniment que es reivindica com una incubadora pel canvi social. En aquest sentit, proposa intervencions urbanes i programes artístics que es faran en diversos llocs fins al 24 de novembre. Els temes principals seran Imaginant futurs, Cuidar i ser cuidats i Equilibrant conflictes. El campament base de Manifesta 15 serà a Barcelona, a l'antiga Editorial Gustavo Gili.



🏛️ Gaudiu de la descoberta del patrimoni i la cultura, imaginant el futur de les nostres ciutats a la biennal @ManifestaDotOrg .



📍 Per primer cop a Catalunya, des d'aquest diumenge 8 de setembre i fins al 24 de novembre, un programa d'exposicions i activitats en 12 ciutats de… pic.twitter.com/jPXfu96QmW — Cultura Diputació Barcelona (@CulturaDIBA) September 3, 2024

Visita dinamitzada 'La història d'un poble llegendari'

El petit i emblemàtic poble de Siurana, al Baix Camp, acull aquest dissabte a les 19:00 hores la visita dinamitzada La història d'un poble llegendari, on els i les assistents sentiran les veus mil·lenàries del paisatge de Siurana. Una proposta per conèixer les curiositats del poble, la història i llegendes. Amb la visita dinamitzada, amena i rigorosa, s'aprendrà a llegir i valorar aquest paisatge, es descobrirà com era la vida dels sarraïns a l'últim reducte de l'al-Andalús a Catalunya, com es van formar aquestes muntanyes i cingles espectaculars, s'explicarà la llengenda de la reina Abdelazia.



Reus Music Festival

Aquest cap de setmana Reus (Baix Camp) acull la primera edició del Reus Music Festival, un espectacular esdeveniment musical de tres dies que se celebrarà al Parc de la Festa convertit per a l'ocasió, en un lloc on no només es gaudirà de concerts, sinó que també de diferents activitats totes elles localitzades a l'atractiu Village del festival, amb propostes gastronòmiques, degustacions de begudes on el vermut serà un dels protagonistes -com no podia ser d'altra manera a la seva terra- i descobriment de nous artistes locals. El cartell el formen grups de la talla d'Oques Grasses o la Casa Azul.



🎸 Només fins el 2 de setembre aconsegueix les teves entrades pel Reus Music Festival amb un 20% de descompte amb el codi promocional RMFCOMERC



+ info i venda d'entrades a https://t.co/bb9WIqqjF3 pic.twitter.com/2fmjFD2oAk — Ajuntament de Reus (@reus_cat) August 31, 2024

Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant

Aquest cap de setmana se celebra la 28a edició del Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant, que torna amb un programa farcit de propostes entre les que no hi faltaran espectacles, cercaviles, música en directe o el Sopar Medieval, entre altres. Destaca la Cercavila musical amb Xarop de Canya o l'espectacle de Foc Drakonia, amb La flama de Drako



19a edició de la Fira d'Indians

Begur celebra aquest cap de setmana la 19a edició de la Fira d'Indians, que recorda la relació entre Cuba i Begur, la qual té el seu origen en l'emigració de molts begurencs a l'illa al llarg el segle XIX. En retornar al poble, aquells que havien prosperat en els seus negocis, construïen ostentoses cases que encara avui decoren els carrers de Begur. Durant el cap de setmana, Begur es transforma per reviure aquell període històric i ens ofereix una àmplia oferta lúdica i cultural que té com a fil conductor el seu passat indià.

A més de la fira també hi trobareu propostes com demostracions d'oficis antics, animació musical, visites guiades per conèixer el patrimoni indià de Begur, conferències, talles, zona gastronòmica i moltes més activitats.

Festes del Tura d'Olot

Acabem amb una de les festes majors mes populars de Catalunya, les Festes del Tura d'Olot (La Garrotxa), amb un programa on no hi faltarà la Faràndula, activitats per a grans i petits, i molta música en directe a càrrec de grups com els Figa Flawas, La Ludwig Band, Alidé Sans o Triquell, entre altres.