Agenda de festes majors de Catalunya: nou propostes per cremar la temporada d'estiu aquest inici de setembre

Arribem al setembre, s'acaba l'estiu i, amb aquest, les festes majors. Durant setmanes, us hem anat recomanant alguns d'aquells indrets on esbargir-vos i passar una estona divertida i entretinguda amb família o amics, amb propostes d'arreu de Catalunya. Però els que encara vulgueu esgotar la temporada, durant la primera quinzena de setembre encara trobem un bon gruix de festes majors.

Cultura popular, tradició i història, però també música, ball i diversió en general. Les festes majors i d'estiu de casa nostra ofereixen activitats pensades per a tota la família, ideal per a tornar a la rutina de manera paulatina. Moltes de les que resisteixen s'ubiquen a la Catalunya Central, però en trobem arreu del país, algunes rematant les festes coincidint amb la Diada de l'11 de Setembre.

Festa Major de Sant Celoni

La Festa Major de Sant Celoni (Vallès Oriental) ja està en marxa: va arrencar aquest divendres i s'allargarà fins al pròxim dilluns 9 de setembre. El programa d'activitats està farcit d'oferta per a tots els gustos i per a totes les edats amb actes al carrer, cercaviles, àpats populars, Corremonts, espai de barraques i concerts, fira d'atraccions i un munt d'actes diversos. Enguany se celebra la commemoració dels 25 anys de les Colles dels MontSenys i dels MontNegres. De la proposta musical destaquen noms com la Mercabanda, Jazzwoman, Sexenni o La Reina del pop, el grup tribut a La Oreja de Van Gogh.



Fires i Festes de Sant Sadurní d'Anoia

Aquest dilluns arranquen també les Fires i Festes de Sant Sadurní d'Anoia, amb una programació d'activitats que s'allargarà fins dimecres 11. Abans eren un mercat de productes agrícoles que es feia just abans de la verema, i posteriorment hi van aparèixer petites atraccions i activitats lúdiques. Avui encara se celebra la cercavila de cavalls i la fira del disc, però també gegants o les ballades de sardanes, que conviuen amb costums de nova implantació i festa per a tots els públics. Els correfocs i activitats de foc tenen també un especial paper a les Fires.



Festa Major de Vilanova del Camí

La Festa Major de Vilanova del Camí (Anoia) arrencarà aquest dijous 5 i s'allargarà fins dilluns 9. Concerts, espectacles, activitats populars, infantils, esportives… farceixen la programació. A banda d'activitats tradicionals com ball i sardanes, cercavila, correfoc i piromusical, del programa d'actes destaca la proposta musical: El Vaparir Tour, La Séptima Trastada i el Festival Remember "Molan los 90", així com la proposta del concurs Vila Prix 2024.



CULTURA 🎉 El programa de la Festa Major 2024 al punt, amb una barreja de tradició i innovació 🎙 Àudio



🌐 La notícia a https://t.co/qTqBZ5axMu ⬇ https://t.co/jPx06Av4sp pic.twitter.com/jpnGbXYpGt — Ajuntament Vilanova del Camí (@ajvilanovacami) August 2, 2024

Festa Major de Montblanc

Els carrers i places de Montblanc (Conca de Barberà) acolliràn enguany la seva festa major entre el divendres 6 i fins al dimecres 11, per bé que els actes centrals se celebren entorn del diumenge 8 i també el dilluns 9, amb l'actuació dels elements i grups del folklore local al cor de la ciutat. La festivitat es caracteritza pels molts i variats actes que s'hi celebren de tipus lúdic, cultural, esportiu o festiu. Miki Núñez, Flashy Ice Cream o Baya-Baye són el caps de cartell musical de la programació d'aquest 2024.



Festa Major de Sallent

En les mateixes dates, del 6 a l'11, celebrarà també aquest 2024 la Festa Major de Sallent (Bages), després de la prèvia que s'ha fet durant aquest cap de setmana. Música, cultura popular, activitats esportives, gastronomia i molt més tornaran a ser protagonistes d'una programació que pretén ser integradora i pensada per a tots els públics. Entre les propostes més destacades hi trobem la competició de canoes al riu Llobregat, l'Esvalotada i la repicada de campanes, el Frikibingo junior o el tradicional castell de focs.



Festes del Tura, festa major a Olot

Les Festes del Tura d'Olot (Garrotxa) són considerades unes de les festes majors més importants de tot Catalunya: aquest 2024 es faran entre el divendres 6 i el dimarts 10. Festes gratuïtes, populars i al carrer en els quals la faràndula olotina formada pels gegants, els nans i els cavallets omplen la ciutat en aquesta programació festiva. Els Gegants d'Olot són les figures més emblemàtiques d'aquestes celebracions i que s'encarreguen d'executar un ball solemne. Figa Flawas, Mushkaa, La Ludwig Band, Mama Dousha, Balkan Paradise Orchestra i Triquell destaquen entre la potent oferta musical d'enguany.



Imatge d'arxiu de les Festes del Tura. — Ajuntament d'Olot

Festa Major de Sant Adrià de Besòs

També del divendres i en aquest cas fins al dilluns 9 se celebra la Festa Major de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), amb un programa d'activitats lúdiques, culturals i esportives adreçades a tothom, grans i petits. La música i el ball, dos imprescindibles de les festes majors, amenitzaran les nits i les tardes d'aquests dies de setembre. També hi haurà clàssics com la tabalada, la plantada i la cercavila de gegants i el correfoc. La fi de festa el posarà el castell de focs que es podrà veure des de diferents llocs de la ciutat, i un espectacle musical.



Festa Major de Solsona

També arriben les Festes de la Mare de Déu del Claustre, amb una Festa Major de Solsona (Solsonès) que arrencarà aquest dissabte 7 i s'allargarà fins al dimecres 11 amb la programació central, amb més de cinquanta actes si calculem des de final d'agost. Es tracta d'una de les més antigues i alhora amb més tradició de totes les festes majors que actualment se celebren arreu del país. Aquest ric i secular patrimoni festiu recula en la llunyania dels temps, almenys des del segle XIV. A banda del vessant tradicional de comparseria i bestiari, es manté també l'aposta musical amb bandes com Figa Flawas, Lágrimas de Sangre o La Ludwig Band.



La 371a #FestaMajor de #Solsona presenta més de cinquanta actes des de final d’agost, amb alguns canvis de data i novetats culturals i esportives



Avui se n’han presentat el programa i el disseny del cartell, obra de Pol Blanca



ℹ️ https://t.co/bFnQPprLFQ pic.twitter.com/bMYRWWR4SH — Ajunt. de Solsona (@Solsona_cat) August 21, 2024

Festa Major de Cardona

Acabem amb la Festa Major de Cardona (Bages), que se celebra des del dissabte 7 i fins al diumenge 10. El programa d'actes s'ha anat enriquint i transformant en funció dels temps i les seves circumstàncies, marcat pel doble vessant religiós i cívic, que inclouen actes i esdeveniments de tradició centenària. Dins les festes religioses, destaquen el trasllat i processó de la Mare de Déu Petita amb el Ball de Bastons, els oficis i la processó solemnes, mentre la festa cívica té com a element més representatiu el corre de bou a la plaça de la Fira.



Així doncs, no teniu excusa. La riquesa de la cultura popular en les festivitats d'arreu de Catalunya posa moltes opcions a l'abast de tothom. Podeu triar i remenar entre les festes majors d'arreu del territori català i escollir quina preferiu per acabar d'esprémer l'estiu i gaudir de la festa col·lectiva!