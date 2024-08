Vuit pobles per fugir de la calor i visitar aquest final d'estiu a Catalunya

Arribem a l'ocàs de l'agost i, alhora, als darrers dies d'estiu. Però la calor no cessa i molts cerquen tot el que poden per escapar-se de les altes temperatures i refrescar-se d'alguna manera. Anar a la piscina a l'aire lliure o optar per algun dels gorgs de Catalunya, gaudir de la fresca dels vespres de les festes majors, així com optar per platges i cales de la Costa Brava o la Costa Daurada són algunes de les opcions més recurrents.

Però avui us proposem directament anar a visitar diversos pobles que acostumen a estar més frescos que la resta de Catalunya, aprofitant per descobrir noves zones alhora que abaixem els graus corporals gràcies a una temperatura externa més benèvola. Entre valls i muntanyes s'amaguen petites viles de postal que durant els mesos d'estiu es converteixen en refugis per combatre la calor. La majoria es troben al Pirineu i al Pre-Pirineu, però també us acostem un parell d'opcions a altres indrets del país.

Vall de Boí (Alta Ribagorça)

La Vall de Boí és un dels municipis més autèntics del Pirineu català. Aïllada durant molts segles pels seus paisatges d'alta muntanya i el clima extrem, la vall alberga un conjunt de nou esglésies romàniques declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Barruera és un dels nuclis més coneguts de la Vall de Boí, i el més gran, però també destaquen Durro, que conserva el seu estil medieval amb cases de pedra i carrerons estrets, així com Erill la Vall o Taüll, on s'hi pot veure l'església de Santa Maria i Sant Climent.

Una ruta per la Vall de Boí. — Patronat Vall de Boí

Setcases (Ripollès)

Setcases és el poble de muntanya més conegut del Ripollès, i cada any atrau milers d'amants dels esports de muntanya. Tot i ser un dels més concorreguts, amaga molt d'encant més enllà de la pista d'esquí Vallter 2000. Té una cultura patrimonial impressionant, com la plaça dels Estudis o l'Església de Sant Miquel i les Mines. També està al costat del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, on podreu trobar tota mena d'activitats per a adults i nens: senderisme, rutes en bicicleta o en 4x4, entre altres.

Bagergue (Vall d'Aran)

És un dels pobles més bonics de l'Estat espanyol, segons ha destacat en alguna ocasió el diari britànic The Times. A Bagergue hi viuen unes 100 persones i es troba a 1.425 metres d'altitud, el municipi més alt de la Vall d'Aran. A l'hivern, el paisatge que l'envolta és blanc, però a l'estiu és completament verd. A més de la seva bellesa natural, alberga el museu Eth Corrau, que allotja més de 2.500 mostres històriques de la vida quotidiana i l'artesania aranesa. Entre el seu patrimoni també destaca l'església de Sant Fèlix, del segle XIII.

Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà)

Saltem a la comarca del Pallars Sobirà per recomanar-vos Esterri d'Àneu, on podreu gaudir d'un clima fresc i pur. La naturalesa de les seves valls i muntanyes us faran gaudir d'uns dies de pau i desconnexió. A més de la natura que l'envolta, conserva els carrerons estrets i ombrívols de l'època medieval i el Castell de València, l'última fortificació de la Catalunya feudal. També podreu gaudir d'esports de muntanya de tota mena, des de ciclisme a ràfting o barranquisme per la Noguera Pallaresa.

Gisclareny (Berguedà)

Gisclareny és el poble més petit de Catalunya, on acostumen a viure poc més de 25 persones i totes disperses per altres nuclis o masies aïllades. Ara bé, l'entorn és espectacular i la seva senzillesa fa que sigui el lloc perfecte per gaudir de la tranquil·litat de la naturalesa. No té ni comerços ni equipaments, però té unes vistes impressionants al Pedraforca. Limita al nord amb la Cerdanya, arribant fins als cims de la serra del Cadí. Ofereix desenes de rutes a peu per gaudir de la natura.

Bellver de Cerdanya (Cerdanya)

Bellver de Cerdanya té una gran varietat d'activitats de natura per fer, des d'esports d'aventura de tota mena a excursionisme per a totes les edats. Forma part el Parc Natural del Cadí-Moixeró i està integrat per 19 nuclis que conserven força vestigis d'altres èpoques, com les esglésies de Sant Julià de Pedra, Santa Maria de Talló i Santa Eugènia de Nerellà, a més del conjunt històric de Bellver. A la vall de l'Ingla es pot visitar un conjunt rupestre que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Una panoràmica de Bellver de Cerdanya. — Marc Font

Lladurs (Solsonès)

A vegades alguns obliden que el Solsonès també és Pirineu. Un dels pobles més frescos (i rurals) de la comarca és Lladurs, envoltat de rius i rieres, una vegetació molt rica i un paisatge espectacular. Només hi viuen 224 persones, però té cinc parròquies pertanyents al bisbat d'Urgell: la parròquia de Timoneda, la de Lladurs, la de Montpol, la de la Llena i la parròquia dels Torrents. És el lloc ideal per fer rutes amb bicicleta, descens de barrancs, caça o pesca.

Cornudella de Montsant (Priorat)

Tot i no estar al nord de Catalunya, els seus 533 metres d'altitud i la seva posició geogràfica fan que Cornudella de Montsant sigui un indret més fresc que el seu entorn, i està banyat pel riu Siurana. S'ubica a la falda de la Serra Major de Montsant, i a dues passes de l'embassament del Siurana. Destaquen l'edifici del celler cooperatiu, d'estil modernista, construït el 1919, i l'Església Parroquial de Santa Maria, obra renaixentista de Pere Blai. És la localitat més extensa del Priorat, per bé que no la més poblada, i el seu terme municipal comprèn també Albarca i Siurana, el conegut poble de conte on podrem fer també diverses activitats a la natura. Tot i que és cert que Cornudella arriba a altes temperatures a l'estiu, per la zona es pot gaudir de temperatures més fresques.

Panoràmica de Cornudella de Montsant. — Turisme Siurana

Gualba (Vallès Oriental)

I acabem també fora del Pirineu i Pre-Pirineu, al municipi de Gualba, de 23,29 km2, i que tan sols es troba a 177 metres d'altitud sobre el nivell del mar. Tot i això, és un dels indrets més frescos de Catalunya, fora del nord. Té com a eix hidrogràfic la riera de Gualba, que neix a la font de Briançó, passa per la vall de Santa Fe i desemboca a la Tordera, prop de Gualba de Baix. I és que gaudeix de Parc Mediambiental de Gualba, situat al massís del Montseny, integrat dins de l'àrea protegida del Parc Natural del Montseny, un paradís forestal de més de 60 hectàrees.