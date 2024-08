10 aplicacions útils si viatges amb furgoneta aquest estiu

Dormir enmig de la natura o davant d'una platja de postal és un privilegi a l'abast de tothom que té una furgoneta càmper o una autocaravana. El contacte amb la natura és un dels atractius de viatjar en càmper, a part de poder-se moure sense horaris i, sobretot, de gaudir de la llibertat i la comoditat de portar la casa a sobre. Ara bé, hi ha aplicacions de mòbil que et fan la vida més fàcil, que permeten traçar una bona ruta, trobar els millors llocs on passar la nit o omplir els dipòsits d'aigua del vehicle. El seu objectiu és ajudar-vos a estalviar temps i diners. Us en expliquem 10.

Park4night

Comencem amb una de les més conegudes, Park4night. És ideal per trobar llocs per dormir. Et permet filtrar per tipus de lloc per poder trobar aquells que més s'adaptin a les teves necessitats, ja siguin càmpings, àrees d'autocaravanes gratuïtes o de pagament, pàrquings, llocs en plena natura i fins i tot llocs off road. També trobaràs indicats llocs dedicats a l'ompliment i buidatge d'aigües, bugaderies, zones de pícnic o banys públics.

A més, els mateixos usuaris poden posar fotos i comentaris per valorar el lloc. Et recomanem llegir totes les opinions per veure què diu la gent sobre el lloc, ja que moltes vegades trobaràs informació actualitzada que et serà de gran ajuda. La subscripció gratuïta.

Google Maps

Continuem amb un clàssic, Google Maps. Segurament ja la coneixes però sempre va bé tenir-la actualitzada per aprofitar totes les opcions que ofereix. A més d'utilitzar-lo com a GPS per arribar als punts d'interès, el fem servir en els nostres viatges en camper per amoltes altres coses més, com guardar punts d'interès a diferents llistes. Pots crear tantes llistes com vulguis. També permet compartir el mapa amb els teus amics perquè el puguin veure i editar.



Camper Friendly

Es tracta d'una aplicació de proximitat que permet navegar pel mapa i veure, municipi per municipi, quines són aquelles localitats Camper Friendly, és a dir, on els visitants amb camper són benvinguts i on es fomenta el turisme itinerant. Això vol dir que ofereixen àrees d'estacionament, serveis, zona d'acampada o que no incompleixen la llei de pernocta multant a aquells vehicles ben estacionats, entre d'altres.



Maps.me

Sens dubte és una de les aplicacions més útils, ja que permet portar els mapes de qualsevol indret del món al nostre mòbil sense necessitat de tenir connexió a internet. La majoria de països de la Comunitat Econòmica Europea tenen roaming i tenir internet no té cap cost, però sí en països com Andorra o Suïssa.

Fuel Flash

Aquesta aplicació ens permet saber quines benzineres tenim a prop i el preu de la gasolina i gasoil de cadascuna d'elles, de menor a major. L'aplicació ens geolocalitza (també podem indicar-li a quin lloc volem que ens realitzi la cerca) i nosaltres indiquem en quin radi de quilòmetres volem cercar la benzinera.



Wikiloc

Una de les activitats que solem fer quan viatgem amb autocaravana o camper és fer una ruta per la muntanya. Per fer-ho et recomanem Wikiloc, l'aplicació per excel·lència dels amants de les excursions, ja que ofereix milers de rutes per fer sol o en familia. A més, si tens una subscripció, la podràs fer servir off line.

Rain Alarm

Un factor a tenir en compte a l'hora de viatjar amb furgoneta és el temps, sobretot i plourà. Per això et recomanem Rain Alarm, una aplicació més que útil per rebre alertes al nostre mòbil quan les pluges s'acosten al punt on es trobem. Aquestes alarmes arriben en temps real, per la qual cosa podem estar informats en tot moment sobre la climatologia exacta de la zona on volem saber.

Waze

Si mai no has sentit a parlar de Waze, es tracta d'una plataforma de navegació comunitària que ofereix als usuaris informació en temps real sobre el trànsit, accidents, presència de la policia, desviaments i qualsevol altre imprevist que et puguis trobar pel camí. La principal diferència amb Google Maps és el seu enfocament a la navegació. Mentre que Google Maps s'enfoca a la millor ruta per arribar a una destinació, Waze és experta en proporcionar la ruta més ràpida i eficient segons el trànsit.

Closca

Quan viatges amb furgoneta o autocaravana és important tenir sempre localitzada una estació per omplir el dipòsit d'aigua o buida el d'aigües brutes. Et recomanem Closca. Només cal que et registris i accediràs al mapa on podràs veure tots aquells punts d'aigua potable que es troben al teu voltant.



MocMoc Life

Acabem amb MocMoc Life, la xarxa social dels viatgers de furgoneta o autocaravana. Es poden pujar fotos de la mateixa manera que es poden pujar a Instagram, però el que realment es valora és el contingut útil i consells. Tant és així que MocMoc Life no funciona amb diners; les seves funcions premium s'activen pagant mochis, una moneda virtual que es guanya a través de col·laboracions i valoracions de localitzacions, així com pujant noves publicacions i localitzacions.