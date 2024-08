Festes Majors a Catalunya: les principals cites de l'agenda per rematar l'agost

Hem encetat la segona quinzena d'agost, alguns potser ja haureu acabat vacances, d'altres les estareu fent i alguns encara els queden uns dies. En tingueu o no, les festes majors i d'estiu són una opció d'oci, lleure i divertimento per a tota mena de persones, grups i edats. Per això, us acostem diverses propostes per als pròxims dies per a triar i remenar.

Després de superar l'aglomeració al voltant de la Mare de Déu d'Agost i liquidar aquests propers dies un clàssic com la Festa Major de Gràcia, les dues darreres setmanes d'agost també arriben farcides de festes majors i d'estiu arreu de Catalunya. Podeu optar per anar a les que us quedin més a prop, o aprofitar l'avinentesa per fer una mica de turisme nacional: aquestes són algunes de les principals cites.

Festa Major de la Seu d'Urgell

Una de les més esperades és la Festa Major de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), que arrencarà amb els actes previs aquest dilluns 19, per bé que els centrals seran de divendres 23 a dimarts 27, sumant un centenar de propostes en la seva programació. Destaca l'ampliació de l'espai casetes i la nova ubicació de l'escenari, la programació d'un concert de pagament de Miki Núñez al poliesportiu i l'aposta per incloure la festa major també al centre de la ciutat. Pel que fa a les actuacions musicals gratuïtes destaca 31FAM o Roba Estesa. Pel que fa al teatre es comptarà enguany amb l'espectacle musical Tuelf Points, un tribut al Festival d'Eurovisió, i en la programació prèvia destaca el grup The Penguins.

Festa Major d'Igualada

També des d'aquest dilluns 19 i fins al 26, la ciutat d'Igualada (Anoia) celebra la seva Festa Major de Sant Bartomeu. Vuit dies plens d'una programació amb propostes per a tothom: 37 concerts, 33 activitats d'imatgeria, 17 competicions esportives, 9 activitats familiars, 6 obres de teatre i 7 visites guiades, entre d'altres. El pregó anirà a càrrec de l'actriu catalana Neus Sanz i a programació musical destaquen noms com Julieta, Ginestà, Mishima, el tribut a Raffaella Carrà o el tribut a Mecano.

Festa Major de Sants

Superada la Festa Major de Gràcia a Barcelona arribarà una de les altres festivitats estiuenques esperades. La Festa Major de Sants arrencarà dissabte 24 i s'allargarà fins a l'1 de setembre. A l'espera dels concerts de la festa principal, ja coneixem els de la Festa Major dels Castellers de Sants (del 24 al 31), amb noms com Cesk Freixas, Miquel del Roig, Pelat i Pelut, Ven'nus o Sexenni, entre molts altres. El programa de la festivitat va adreçat a grans i petits, mentre els veïns i veïnes i les comissions dels carrers han guarnit portalades, sostres i altres elements. Alguns carrers ofereixen viatges al passat, mentre altres es transformen en Hogwarts, el fons marí o en el món de Bola de Drac.

🤭 Aquests són els guarniments de la Festa Major de Sants!



Viatges al passat, Hogwarts, el fons marí, Bola de Drac... i més!✨



ℹ️ https://t.co/atWXiDPmCn pic.twitter.com/vDFp84puYc — Districte de Sants-Montjuïc (@BCN_SantsMont) August 8, 2024

La Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers

La Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers (Vallès Oriental) arriba a la seva 41a edició amb un programa de més de 250 actes, entre el dia 24 i fins a l'1 de setembre. Enguany es recupera el castell de focs, que no es va poder disparar l'any passat amb motiu del decret de sequera. Cal destacar que fa uns dies s'han iniciat els tràmits per declarar la festivitat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). El nou model de festa basat en una sana rivalitat va rebre una massiva participació ciutadana i s'ha consolidat al llarg dels anys.

Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa (Bages) se celebra habitualment al voltant de la darrera setmana d'agost, i és el gran esdeveniment festiu de la ciutat: engany arrencarà el diumenge 25 i s'allargarà fins al 2 de setembre. Els actes tradicionals de la programació de la celebració són el Pregó, la cercavila amb els gegants, els nans i la imatgeria de la ciutat, la tronada a la Plaça Major, el castell de focs, l'ofici solemne i el correfoc, un dels més llargs i importants de Catalunya. Entre l'oferta per a tots els públics, destaquen els concerts amb noms com Figa Flawas i Mushkaa.

Festa Major de Sant Quirze del Vallès

Ja dimecres 28 i fins al 2 de setembre se celebra la Festa Major de Sant Quirze del Vallès (Occidental), amb un centenar d'activitats en un programa per a tots els públics. A més de la tradició i la cultura, activitats pensades per als joves i infants, així com actes esportius farciran l'agenda d'actes. Ginestà, Balkan Paradise Orchestra, els Atrapasomnis, La Loca Histeria i la Salseta del Poble Sec seran les grans apostes culturals de la Festa Major 2024. Enguany prendrà el protagonisme la cultura popular amb la celebració dels 40 anys de la Colla de Gegants i Grallers i del 30è aniversari dels Diables de Sant Quirze.

Festa Major de Matadepera

La Festa Major de Matadepera (Vallès Occidental) també se celebra el darrer cap de setmana del mes d'agost, enguany del dijous 29 al 2 de setembre, amb una programació d'actes carregada de música, cultura, esport i activitats per als més petits. El repic de campanes i el pregó donaran el tret de sortida als actes centrals de la festa, i seguirà la cercavila i altres actes habituals com el concurs de totxos i maquetes o la cursa popular.

Festa Major de Vilafranca del Penedès

I acabem amb la clàssica Festa Major de Vilafranca (Alt Penedès) se celebra en honor a Sant Fèlix, el patró de la ciutat, i enguany va també del dijous 29 al 2 de setembre. L'estructura ritual de la programació de la festa segueix el model festiu propi del Penedès i el Camp de Tarragona basat en cercaviles i castells: cercavila al matí, castells al migdia i processó a la tarda-vespre, els tres dies centrals, els dos primers. I els dos darrers se celebrarà la torna. És un dels esdeveniments festius més espectaculars de Catalunya, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional.