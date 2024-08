Sis propostes per descobrir la Ribera d'Ebre a través de viles i castells medievals amb encant

La Ribera d'Ebre és una comarca extremadament marcada pel pas del riu, estenent-se al llarg de 40 quilòmetres a banda i banda de l'Ebre, en la seva entrada a casa nostra. 14 termes municipals per 17 pobles, assenyalats pel perfil accidental de la serralada prelitoral, però també per la plana del mig del riu. Però no només d'aigua viu la zona, on la gastronomia o la natura hi tenen un pes important.

La comarca té un passat molt rellevant del qual ha quedat petjada, des dels ibers fins a la Guerra Civil, sent especialment coneguda per l'episodi de la batalla de l'Ebre. Però un altre llegat històric que es conserva és el que va lligat a l'època medieval, els seus castells i les seves viles, que fan que pagui la pena una visita extensa.

I és que la importància geoestratègica del riu en el passat com a via comercial i de comunicació va fer que diversos pobles s'establissin ocupant punts elevats en aquell període històric. Aquests permetien tenir control del riu i de les seves planes fluvials. Per això, us recomanem sis propostes per descobrir l'edat medieval a través de la Ribera d'Ebre.

Miravet

Miravet i Ascó foren les dues grans places militars de la zona tant per a musulmans com per a templers, escollides per estar emplaçades tots just abans de dos congostos, el Pas de Barrufemes en el cas que ens ocupa. El Cap de la Vila és el nucli històric, format per un entramat de cases que pengen sobre el riu, enmig de penya-segats i les muntanyes, creant una imatge sensacional. Hi trobarem carrers porxats i cases antigues, així com espectaculars vistes sobre el riu i el meandre del tamarigar.

💚 Miravet i el riu Ebre, estampes que inspiren.

Però Miravet destaca especialment pel seu imponent castell, el millor exemple d'arquitectura templera a Catalunya. Fou construït al segle XII sobre un hisn d'origen musulmà, està situat al punt més alt de la població i sobre el riu Ebre. La fortalesa templera està edificada així sobre un turó que controla tot el territori, el riu Ebre, que passa pels seus peus i domina tota la població.

Des de dalt del Castell de Miravet, f també podem gaudir d'unes vistes espectaculars. La fortalesa imponent està envoltada per una muralla de 25 metres d'alçada. Avui encara es poden apreciar part de les estructures d'una fortalesa andalusina sobre la qual es va aixecar el castell templer, immediatament després de la conquesta d'aquestes terres per part de Ramon Berenguer IV.

Ascó

Ascó destaca per conservar una de les moreries (el nucli originari antigament tancat per muralles) més grans i representatives del país, i disposa encara d'un dels nuclis antics més singulars i característics de les Terres de l'Ebre, conservant encara molts elements propis de l'arquitectura andalusina. Durant l'ocupació musulmana va ser una important plaça que presidida pel castell que controlava un extens territori vers el Montsant. La fortificació es pot visitar de forma lliure i gratuïta.

Ca Estisora. — Ajuntament d'Escó

Carrers estrets, costeruts i foscos formen part del seu nucli antic, amb nombrosos perxes i corredors que connecten carrers i s'acompanyen de façanes de tapió o de mamposteria, segons detalla el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Cal destacar Ca Estisora, una torre de guaita de la moreria, segons es desprèn del nom del carrer Baijunga (porta de petit castell). Tal com detalla el servei de turisme de la comarca, és una torratxa ofensiva i defensiva, amb espitlleres de pedra picada i un forat rodó a la paret, que s'acompanyava d'un perxe que servia de porta d'entrada a la moreria.

Si fem la ruta guiada pel nucli antic d'Ascó, descobrirem una de les moreries més grans i ben conservades de Catalunya. L'objectiu conèixer patrimoni cultural de la localitat relacionat amb l'època musulmana i cristiana, així com entendre l'evolució urbana d'Ascó durant l'època medieval i moderna. El recorregut transcorre pels carrers i edificis més significatius de la moreria d'Ascó, i d'altres relacionats amb l'època medieval.

Tivissa

La vila de Tivissa està construïda sobre un turó, al peu dels vessants septentrionals de la serralada del mateix nom, i en aquest cas és una vila medieval de la comarca que està allunyada del riu. De fet, és la segona gran vila medieval de la Ribera d'Ebre junt amb Miravet i forma una vila closa presidida per la monumental església de Sant Jaume.

El nucli antic de Tivissa és un dels més atractius i ben conservats de la comarca. Hi trobarem carrers i carrerons entrellaçats amb encant i misteri, portals d'entrada al recinte fortificat, casalicis de fa uns cinc-cents anys o la plaça del Mercat on se celebraven els judicis i l'antic castell, entre altres. El recorregut de la visita guiada comença al Portal d'Avall i recorre els portals i muralles de Tivissa i casalicis, l'antic castell i actual ajuntament, entra altres indrets.

Aquesta localitat també destaca pel poblat ibèric del Castellet de Banyoles, en un punt estratègic de control del riu Ebre des d'on es domina l'anomenada Cubeta de Móra. A banda del poblat ibèric també s'hi va instal·lar un petit castell medieval. El trobem al marge esquerre del riu Ebre, en una terrassa elevada en forma de triangle.

Móra d'Ebre

Saltem a Móra d'Ebre, una vila situada a la dreta del riu, al vessant d'un petit turó on trobem les restes del Castell de Móra, del qual es conserven les muralles exteriors i dues torres escapçades. La fortificació només era accessible per ponent, on hi ha el Calvari, arran de l'elevació del terreny. És en aquest punt, però, on s'adrecen les dues torres circulars. Té un perímetre d'uns 350 m i és molt irregular de traçat.

A Móra d'Ebre és recomanable la visita al Centre d'Interpretació de les Guerres Carlines a la recuperada torre fusellera, una construcció de l'època carlina a la mateixa sona que la fortificació, a través d'on coneixerem més sobre el castell, així com de la població durant la batalla de l'Ebre. A la població cal remarcar també el paper del seu Nucli Antic, situat al costat del Castell i de l'Església prioral, i que guarda moltes històries i carrerons amb encant especial.

Castell de Mora d'Ebre. — Mora d'Ebre Turisme

Riba-roja d'Ebre

Passem al primer nucli de població que es troba l'Ebre en entrar a Catalunya, Riba-roja d'Ebre. El seu conjunt medieval es va anar creant al voltant del castell templer, i va representar l'avantguarda en la lluita contra els sarraïns. L'evolució històrica de la zona ha afavorit la configuració del nucli històric d'aquesta localitat, comptant amb els templers, els hospitalers i els sarraïns. Destaquen les restes del castell, la presó, el molí i el mirador de la Pena.

Flix

Acabem a Flix, una localitat on també es respira l'època medieval arreu de la vila. Destaca la plaça Major, el centre neuràlgic durant segles. S'hi feien els actes, les festes més importants i el mercat. I és que l'any 1360 el rei Pere III va concedir a Flix el privilegi de celebrar mercat setmanal tots els dimarts. Segons detalla el portal turístic de la comarca, les parades del peix se situaven a l'ombra dels porxos (perxis) i el rellotge de sol de la façana de l'actual casa Fontanilles marcava el ritme del temps.