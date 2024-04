Vuit pobles medievals de Catalunya que has de visitar

Arriba el Mercat Medieval de Montblanc, una de les grans cites del calendari de casa nostra, que aquest cap de setmana renova espectacles i esponja espais davant l'elevada afluència de visitants. Una idea ideal per penetrar en la història catalana, també amb un gran valor estètic i un encant molt especial.

Per això, us proposem visitar aquest i altres pobles d'aquesta època a Catalunya que has de visitar. I és que el medieval continua present a casa nostra a través del territori, havent deixat pobles que han conservat el seu encant i que són dels més bonics del territori català.

Montblanc

I inevitablement hem de començar parlant de Montblanc (Conca de Barberà), el gran exponent dels pobles medievals de casa nostra. Imposa la seva gran muralla i les seves torres i portals, que envolten la ciutat medieval, amb un nucli que també es espectacular. La seva vinculació amb la llegenda de sant Jordi i el drac, i la Setmana Medieval, l'han catapultat a ser el gran referent de patrimoni medieval català.

Vila emmurallada de Montblanc. — Turisme Conca de Barberà

El recinte emmurallat és del segle XIV, i cal remarcar el carrer dels Jueus i el Pont Vell, així com el conjunt que formen l'església i l'antic hospital de Santa Magdalena (segles XIV i XV-XVI, respectivament), el convent i santuari de la Serra (segle XIII), o l'església de Santa Maria la Major i l'antiga església de Sant Francesc. La seva història es remunta abans, ja que hi ha indicis de poblaments humans paleolítics, com assenyalen pintures rupestres, i també l'habitaren la tribu ibèrica dels cossetans entre els segles IV i II aC.

Besalú

Passem ara a la vila de Besalú (Garrotxa), la que va acollir un important comtat independent. Conserva de forma envejable un conjunt historicoartístic medieval molt ressenyable. Un dels seus grans spots és el call jueu, i una gran idea es deixar-nos perdre pels carrerons empedrats que hi trobem, després de travessar el mític pont romànic de pedra, un altre dels vestigis del Comtat de Besalú.

Els punts amb més pes històric són l'antiga església del monestir de Sant Pere del segle XII, l'església de Sant Vicenç del segle XII, la façana de l'antiga església hospital de Sant Julià del segle XII, la Casa de Cornellà del segle XII i la sala gòtica de la Cúria Reial. L'aire medieval dels seus carrers és innegable.

Talamanca

Passem ara a la vila de Talamanca (Bages), una de les joies amagades de la Catalunya Central. El petit nucli de la població és origen medieval, i ens ofereix la possibilitat de passejar per carrers empedrats amb gran encant. Tot plegat enmig del paisatge envoltat de natura i unes espectaculars panoràmiques envejable de Montserrat i la serra del Rossinyol.

Enmig de tot plegat el més destacat és la imponent figura del Castell de Talamanca, que es remunta al passat feudal de la vila, clau durant la Batalla de Talamanca el 1714. És una obra romànica declarada bé cultural d'interès nacional. Això no obstant, de l'antic castell tan sols hi trobarem torre restaurada i amb modificacions, així com restes de murs.

Siurana

Passem ara a un indret de conte que ens transportarà a altres èpoques històriques, una localitat encinglada en un punt inexpugnable sobre el riu que per sotmetre-la es van requerir cavallers de quatre comtes. Siurana s'ubica a Cornudella de Montsant (Priorat), i destaca pel seu castell que defensava una frontera infranquejable que s'estenia del coll de Balaguer a Tamarit de Gaià.

El poble de Siurana. — Turisme Siurana

Es tracta del darrer reducte de la reconquesta a Catalunya, conquerida l'any 1153. Cases i carrers empedrats i les restes de la fortalesa sarraïna, a l'entrada del poble, ens transporten a una altra època. L'edifici més rellevant de Siurana és l'església romànica. També cal destacar evidentment els seus penya-segats, amb un precipici espectacular que envolta la localitat.

Peratallada

Torn per a un dels pobles més bonics de Catalunya, amb atractius arquitectònics i històrics molt importants. Peratallada (Baix Empordà) és una vila medieval plena de muralles i carrers estrets i empedrats, així com arcs i els característics balcons amb flors. L'aire medieval i feudal és molt especial, i la seva bellesa sorprèn en cada racó. Tot de la mà de l'oferta artesanal i gastronòmica de la localitat.

Tan sols té 500 habitants i el seu nucli és petit. La muralla està conservada de forma exemplar i hi trobem el castell-palau de Peratallada, del segle X, entorn el qual es va assentar la població. La vila fou declarada conjunt historicoartístic i bé cultural d'interès nacional (BCIN). Destaquen també les valls de les muralles, fossat excavat a la roca viva. La visita paga la pena.

Miravet

Passem cap a Miravet (Ribera d'Ebre), a la riba dreta del riu Ebre. La vila s'escampa al peu del turó on s'alça el Castell de Miravet, que destaca pel seu bon estat de conservació i la seva ubicació. Una edificació d'estil romànic-gòtic que originalment tenia funció defensiva. El gran recinte emmurallat s'ubica al sud-oest del nucli urbà, prop l'antiga vila, dalt d'un pujol elevat sobre el riu, oferint una estampa característica i de conte o pel·lícula.

El Cap de la Vila és el nucli històric de Miravet, format per un triangle de cases que pengen sobre el riu, entre els penya-segats i les muntanyes. Carrers porxats, cases antigues i bones vistes per observar el bosc de ribera és el que hi podem trobar. Es poden visitar les muralles i diferents estances com cavallerisses, cisterna, cuina, refetor, magatzems, profundis o la important església romànica.

Rupit

Enmig d'un espectacular entorn natural trobem la vila medieval de Rupit, que es troba dins del municipi de Rupit i Pruit (Osona). L'origen de la vila es troba en el castell construït als voltants de l'any 1000, substituint l'originari de Fàbregues, entorn el qual es van edificar les cases. Mentre al segle XIV la població va patir un decreixement important, als segles XVII i XVIII, va assolir la seva màxima esplendor.

La simbiosi de la roca dels cingles i boscos de Collsacabra amb els carrers, places, cases i ponts de pedra de la població és del més característic d'aquesta proposta. Cal fer una passejada pels carrers empedrats del nucli antic i fixar-se en els casals de pedra del segle XVI al XVIII és imprescindible: apunteu els carrers del Fossar i de l'Església, així com les places Major i dels Cavallers.

Guimerà

I acabem a Guimerà (Urgell), o quan travessem la seva conservada muralla trobem el que fou vila medieval, interessant en el seu conjunt. Ideal per passejar amb calma per carrers, portals i qualsevol raconet, enmig de cases de pedra, plenes de detalls per entretenir-nos com portes, finestres i arcades. Els carrers són estrets i la llum que hi cau dibuixa les ombres amb forts contrastos.

Guimerà destaca per la varietat d'arcs i de coberts de la part vella, així com els porxos prop de la plaça Major. Els altres carrers emblemàtics d'aquesta vila medieval són també el carrer de la Cendra, carrer de la Capella i carrer de les Costetes. El segon cap de setmana del mes d'agost s'hi fa el Mercat Medieval.