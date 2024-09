Vuit plans per fer a Catalunya l'últim cap de setmana de setembre

Després d'unes setmanes de cultura popular, amb la festa major de la Mercè a Barcelona i Santa Tecla, a Tarragona, l'últim cap de setmana de setembre (i pràcticament de l'estiu) també es presenta carregat. Un viatge a l'univers de Pixar, el 50è aniversari del Museu Dalí o les activitats culturals i de lleure per a tots els públics del Viu Montjuïc són algunes de les propostes per fer amb tota la família.

L'exposició 'Mundo Pixar'

El Centre Comercial La Maquinista de Barcelona acull l'exposició Mundo Pixar, que endinsa els visitants en un univers carregat de màgia i creativitat de la factoria d'animació. El recorregut permet compartir espai amb els protagonistes des darrers films de Pixar i d'alguns clàssics. Així, la iniciativa permet experimentar la sensació de ser una de les joguines de Toy Story de la icònica habitació de l'Andy, explorar la casa d'en Carl d'Up, divertir-se a la fàbrica de sobresalts de Monstruos, S.A, fer un viatge a través del món de Coco o les peculiars noves emocions de la pel·lícula Del revés 2.

50è aniversari del Teatre-Museu Dalí

Figueres (Alt Empordà) celebrarà aquest dissabte el 50è aniversari del Teatre-Museu Dalí amb un gran acte popular que emularà d'alguna manera el que es va fer per la inauguració de l'espai, l'any 1974. L'acte comptarà amb nombroses activitats obertes al públic que inclouran la presentació d'un gran pastís elaborat pel mestre pastisser Christian Escribà, una taula rodona, visites guiades i un conte teatralitzat.

També es faran galetes commemoratives en forma del pa de tres crostons dalinià que presideixen la façana, un videomapping projectat a la plaça Gala-Salvador Dalí amb el museu com a protagonista en diverses sessions al llarg del vespre i nit, una cercavila amb gegants o la reedició del cartell original de la inauguració.



Visita el nou Museu d'Art Medieval de Vic

La il·lustració original que Tàpies va pintar per la portada de Cavall Fort l'any 1967 penja del nou espai cultural del Museu d'Art Medieval de Vic (MEV). Amb motiu del centenari del naixement de l'artista, aquesta obra ha inspirat el primer cicle d'activitats del nou espai cultural que el museu ha titulat Saber mirar com Tàpies. En dos mesos s'han programat una dotzena d'activitats que inviten a fer el mateix, entre elles una jornada de co-creació amb joves artistes digitals o un taller de xocolata.

El nou espai del MEV està format per l'espai del vestíbul, una pantalla de grans dimensions, la zona de bar i cafeteria -que estarà en marxa a finals d'any-, una botiga del museu, la planta inferior i un petit espai al segon pis amb llibres que es poden consultar.



L’original que Tàpies va fer per la portada de la revista @cavallfort al 1967 presideix el nou espai cultural del @mevmuseu. El pintor inspira el 1r cicle d’activitats km0 que s’allargarà 2 mesos: des de tallers familiars a conferències ⁦@MuseuTapies⁩ pic.twitter.com/U16gCpJPkj — Nati Adell (@Natiadell) September 26, 2024

Festival•B 2024

El Parc del Fòrum acull el Festival•B 2024, que gira al voltant de la creació artística relacionada amb la música independent, i amb l'objectiu de visibilitzar les propostes musicals que es mouen en circuits menys comercials. Entre els artistes, trobem Sen Senra, Cruz Cafuné, Rodrigo Cuevas, Ralphie Choo, Mushka, Baiuca, Rusowsky, Él Mató a un Policía Motorizado, Julieta, Cupido, La Zowi, Guillem Gisbert, Abhir, Sticky M.A, Soto Asa, Metrika, Diego 900, María Hein, Jimena Amarillo, Melenas, La Élite i Nerve Agent.

Faig Gaudí

Aquest cap de setmana s'estrena una nova fira a l'avinguda Gaudí de Barcelona d'art, il·lustració i arts aplicades. Es tracta d'una trobada anual que s'estendrà des del recinte Modernista de Sant Pau fins a la basílica de la Sagrada Família. També s'hi podran veure 30 parades de venda d'art i artesania de diferents disciplines. També es podrà gaudir de tallers creatius per a totes les edats.



21è Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc

Una de les fires d'artesania més destacades de Catalunya és sens dubte Terrània, el Festival Internacional de ceràmica de Montblanc (Conca de Barberà). Reuneix desenes de ceramistes d'arreu del món: França, Eslovènia, Espanya i Països Baixos. A banda de les parades, també hi ha demostracions d'oficis on es pot veure com es fabriquen els diferents productes.



Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera

Aquest cap de setmana se celebra la 4a edició de La Palanca, el Festival de Circ Contemporani d'Esparreguera, que enguany aposta de manera especial per la inclusió amb la programació de dos espectacles integradors, Remix de la companyia Circ Bombeta i De tu a tu de la Cia Mur; i també tallers adaptats per a persones amb diversitat funcional, en els quals hi participaran les persones usuàries del Taller Ocupacional Can Comelles (TOCC) i ÀuriaFil. En total, el festival programarà una quinzena d'activitats per a tots els públics, entre espectacles de carrer i de sala, tallers per a totes les edats i espectacles itinerants.



🎪 Aquest matí, en el marc de #LaPalanca, el Festival de #Circ Contemporani d’#Esparreguera, la sala gran del @Teatre_LaPassio ha acollit la representació de l'espectacle de circ inclusiu "De tu a tu" del Col·lectiu Mur #cultura pic.twitter.com/PTrYWnt4v6 — Ajuntament d'Esparreguera (@esparreguera) September 26, 2024

Lo Microfest

La Saleta de Lleida acull la nova edició de Lo Microfest, el festival de microteatre, que torna amb tres espectacles sorgits del talent creatiu de gent de casa nostra. En aquesta ocasió es podrà gaudir del musical; i Morir cantant, amb Eder Carràs Buide; la performance de dansa Mira qui emmarco, de Marta Casals Dansa; i del monòleg menú degustació Ketchup, una història de frankfurts i panets amb Marta Mora Bonjorn.