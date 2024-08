Encarem el segon tram de l'estiu amb l'inici del mes d'agost. Municipis i ciutats d'arreu del país organitzen desenes d'activitats a l'aire lliure per aprofitar el bon temps, això sí, la majoria a partir de les vuit de vespre, quan la calor ja comença a afluixar. Us proposem vuit plans refrescants per fer el primer cap de setmana d'agost. L'última sessió de cinema a la fresca a Montjuïc, la Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans (Baix Ebre) o el Festival de Riures de Calonge - Sant Antoni són algunes de les propostes.

Sessió de cinema a la fresca sorpresa a Montjuïc

Aquest divendres es projectarà l'última pel·lícula de la Sala Montjuïc. Com ja és tradició, serà sorpresa. El que sí que s'ha anunciat és el concert previ: serà l'afrobeat de Mampön Collective.

La Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans

Durant els mesos d'agost i setembre es fan més de cinquanta mercats d'aliments de proximitat, fires de brocanters, exposicions de maquinària i mostres de productes artesans. La majoria d'esdeveniments són gratuïts i alguns tenen segles d'història. Aquest cap de setmana, Mas de Barberans, al Baix Ebre, acull la Fira de les Fibres Vegetals, punt neuràlgic de la creació artesana de primer nivell.

La diversitat de tècniques, materials i procedències és el segell distintiu d’aquesta fira que és també un aparador dels processos de creació artesana i que compta amb un públic cada vegada més sensibilitzat per la qualitat del producte fet a mà i la sostenibilitat ambiental. Hi haurà tallers i espais de jocs per als més petits.

Visita gratuïtament el Monestir de Pedralbes

Les tardes de dimarts i divendres d'estiu, fins al 13 de setembre (des de les 18 h i fins a les 21 h), el Monestir de Pedralbes obre les seves portes al públic gratuïtament. Té un dels claustres més grans d'Europa i és un dels màxims exponents del gòtic català. Durant la resta de l'any es pot visitar per 5 euros.

☀️ Aquest estiu, el #MonestirDePedralbes obre les seves portes perquè visquis moments màgics!



💒 Vine els dimarts i divendres i podràs veure els clarobscurs del claustre gòtic més gran del món!



🕢 De 18 h a 21 h, t'esperem per submergir-te en la bellesa d'aquest espai únic! pic.twitter.com/87UxZI9kyl — Monestir de Pedralbes | Barcelona (@MPedralbesBCN) July 31, 2024

'El mestre que va prometre el mar' a la platja San Sebastià

Seguim amb una nova proposta de cinema a la fresca. El diumenge podreu veure El mestre que va prometre el mar a la platja de Sant Sebastià dins del cicle Cinema Lliure a la Platja. Aquest drama català, protagonitzat per Enric Auquer i Laia Costa, explica la història d'un jove mestre de Tarragona inspira als seus alumnes i els fa una promesa: portar-los a veure el mar. Abans, es podrà veure el curtmetratge Las visitantes. L'entrada és lliure i no cal reservar, i es projectarà a partir de les 21.30 h.

El Born de Nit 2024

Durant tot el mes d'agost, el Born Centre de Cultura i Memòria obre les seves portes a partir de les 20:00 hores per descobrir un dels espais més emblemàtics de Barcelona de nit. Els visitants inicien un viatge en el temps cap a la Barcelona del 1700. Cada dia la visita se centra en un tema diferent: dimarts, vivències dels antics habitants del Born Gent del barri: històries humanes del Born; dimecres, el descobriment del passat a partir de l'arqueologia, Nit d'arqueologia; dijous, la crònica negra, Crònica negra al Born. Conflicte, violència i justícia al 1700; i divendres, les bruixes i la seva persecució en època moderna, Bruixes de Barcelona. Dones i persecució en època moderna.

Nits Daurades de Salou

Salou celebra la seva Festa Major, les Nits Daurades, una de les dates més esperades de la ciutat pel seu programa d'activitats lúdiques i festives; tot un ventall d'opcions per gaudir de l'estiu, de la cultura i la festa a Salou. Dissabte es donarà el tret de sortida i diumenge hi haurà l'exhibició dels elements festius. La festa segueix la setmana i el cap de setmana següent.



Festival Riures de Calonge - Sant Antoni

De divendres a diumenge se celebra la primera edició de Riures, el Festival de l'Humor de Calonge i Sant Antoni, que neix amb la voluntat d'esdevenir el festival referent de l'humor 100% en català a la Costa Brava. Es tracta d'un esdeveniment únic a dia d'avui, que vol incentivar la creació i la promoció de l'humor en català a fi de normalitzar el català com una llengua viva d'ús habitual, entre grans i joves, en contextos quotidians i també lúdics. Actuarà Fel Faixedas i Carles Xuriguera, Judit Martin i Jordi Soriano, en Pep Plaza i en Peyu.



Fira d'Artesans i Oficis de Bellver de Cerdanya

Catalunya té una llarga tradició artesana i agrícola i cada estiu se celebren tota mena de fires i mercats per donar a conèixer la feina dels productors del país. Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya) acull aquest cap de setmana la 14a edició de la Fira d'Artesans i Oficis de Bellver de Cerdanya, que torna amb parades d'artesans, música en directe, circ o tallers infantils, entre altres propostes.