Xavier Estrada, l'àrbitre que s'ha querellat contra Negreira, se suma a les llistes municipals d'ERC a Lleida 

L'àrbitre Xavier Estrada Fernández s'incorporarà a les llistes d'ERC a Lleida com a número 5 de cara a les eleccions municipals del 28 de maig, segons ha avançat el diari Segre. Es tracta d'un dels principals fitxatges de l'actual paer en cap, Miquel Pueyo, per als propers comicis per mirar de revalidar un segon mandat al capdavant de la Paeria.

Estrada ha xiulat durant més de deu anys a Primera Divisió, entre el 2009 i el 2021. També ha estat àrbitre internacional, xiulant a les principals competicions europees, com la Lliga de Campions i l'Europa League. El lleidatà es va retirar com a col·legiat de camp a mitjan del 2021, i des d'aleshores s'encarrega del videoarbitratge (VAR) en diferents jornades.

Recentment ha estat notícia per haver presentat una querella criminal contra l'exvicepresident del Comitè d'Àribtres (CTA) de futbol José María Enríquez Negreira i el seu fill pel cas Negreira. Durant anys, ambdós van rebre pagaments de l'FC Barcelona, teòricament per assessoraments en qüestions arbitrals.



Assemblea local

El fitxatge d'Estrada segueix la tradició d'ERC d'incloure independents a les seves llistes electorals. Abans, però, l'haurà de validar l'assemblea local del partit que se celebrarà aquesta setmana. El Segre també revela que Jordina Freixanet, l'actual segona tinent d'alcaldia de la Paeria, repetirà com a número dos. Sandra Castro, tinent d'alcaldia d'Educació, ocuparà el quart lloc de les llistes.