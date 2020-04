La xifra de noves víctimes mortals per la Covid-19 es conté

Salut ha informat que en les últimes 24 hores han mort 305 persones afectades de Covid-19, segons el nou recompte que recull les dades de les funeràries. Això eleva el total a 7.881 defuncions des de l'inici de la pandèmia a Catalunya. D'aquests, fins ara han mort a un centre hospitalari un total de 4.123 persones, ja fossin positius de coronavirus o un cas sospitós, 67 en les últimes hores. A més, 2.123 han mort a una residència, 108 més que aquest dijous, 88 a un centre sociosanitari i 491 al domicili.



Pel que fa als nous contagis, se n'han confirmat 1.252 per prova PCR o test ràpid en les últimes hores. Això eleva el total a 40.988 casos positius. A més, hi ha 63.128 casos diagnosticats com a possibles afectats de Covid-19.



Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.899 persones han estat ingressades de gravetat i actualment són 1.234, 33 menys que aquest dijous. A més, del nombre total de positius arreu del país, 6.361 són professionals sanitaris. D'altra banda, hi ha hagut un total de 19.088 altes hospitalàries, 364 en les últimes hores.



Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 6.365 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 8.681 són casos sospitosos.



L'Estat espanyol ha sumat en les últimes 24 hores 585 morts i 5.252 nous contagis, segons el Ministeri de Sanitat. Les últimes dades facilitades pel Ministeri mostren un important decalatge en el total acumulat de defuncions i el de curats, que atribueixen a ajustos en la metodologia que han obligat a modificar les sèries històriques. A la pràctica, implica que tot i l’increment de més 500 morts en un dia, la xifra total passi dels 19.130 d’aquest dijous als 19.478 d’aquest divendres (348 més). El mateix passa amb les altes. Segons el Ministeri, en les últimes 24 hores n’hi ha hagut 3.502 però el total baixa respecte ahir passant dels 74.797 als 72.963.



El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que han tingut un "problema" amb una comunitat autònoma –que no ha concretat- de la qual obtenien informació per dues "fonts" i que algunes "no tenien la consistència que pretenem donar a les sèries de dade". "Estem començant a demanar informació més detallada a les comunitats per adaptar-los i que mesurin el mateix que en dies anteriors", ha dit.