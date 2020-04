La Fiscalia obre una investigació penal a 38 residències de l'Estat per la mort de persones grans

La Fiscalia investiga 38 residències per suposats delictes penals a causa de la mort de persones grans, segons ha difós aquest divendres la Fiscalia General de l'Estat.

La majoria de les residències investigades per la via penal es troben a la Comunitat de Madrid (19 casos oberts), Catalunya (7), Castella-la Manxa (5), Castella i Lleó (2), Regió de Múrcia (2), Comunitat Valenciana (almenys una residència, tot i que hi estarien en investigació un total de tres), Canàries (1) i Cantàbria (1).



La Fiscalia General de l'Estat que dirigeix ​​l'exministra de Justícia Dolores Delgado no ha aclarit els presumptes delictes que s'investiguen, ni tampoc els noms de les residències, la província on es troben ni el nombre de defuncions investigades.

S'investiguen conductes que poden encaixar en tipus penals com el d'homicidi imprudent, abandonament o maltractament

En aquestes 38 residències s'investiguen conductes que poden encaixar en tipus penals com el d'homicidi imprudent, abandonament o maltractament, si bé els delictes encara no poden concretar-se perquè generalment s'investiguen fets i després es qualifiquen, informa Europa Press.



En l'àmbit de la protecció de la gent gran, que és competència dels fiscals, s'han obert 124 informes de seguiment d'altres tants casos per tal de complir amb aquesta funció tuïtiva (defensora) de la gent gran en l'àmbit civil.



Aquests 124 informes de seguiment aborden situacions concretes d'usuaris i de residències i han estat realitzats per les fiscalies de cada província i elevades als seus fiscals superiors.

Les comunitats autònomes han començat a comptabilitzar el nombre d'ancians morts a les residències i que no van ser evacuats pels serveis sanitaris als hospitals després de començar la pandèmia. A gran part de les víctimes tampoc se'ls va fer cap test per confirmar si havien estat contagiats i havien mort per aquesta causa.



Són més de 10.924 els residents morts per COVID-19 o amb símptomes similars, la majoria a Madrid, Catalunya i Castella i Lleó. Superen en més de la meitat el total de morts notificats pel Ministeri de Sanitat i l'estadística se centra en els casos confirmats per mitjà dels test, que en la pràctica redueix la xifra als morts en els hospitals. Aquest criteri és conforme al que estableix l'Organització Mundial de la Salut.