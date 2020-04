Catalunya supera el pic de contagis i hospitalitzacions a la UCI per la Covid-19

El pic màxim de la corba de contagis de coronavirus i el pic d'hospitalitzacions ja s'ha superat a Catalunya. Segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa per actualitzar la situació de la crisi del coronavirus, la corba de la Covid-19 va arribar al punt màxim de contagi el passat 8 d'abril, mentre que la xifra d'ingressos, també a les unitats de cures intensives, va tocar sostre fa cinc dies, el 12 d'abril.



Tanmateix, Vergés s'ha mantingut prudent pel perill d'un rebrot durant els pròxims dies: "Hem arribat al pic de nous casos i al pic de màxima pressió assistencial, però hi ha un 'però' claríssim: el número de casos continua creixent i és molt elevat". La consellera ha assegurat que trigaran entre 10 i 14 dies en confirmar si tornen a repuntar les xifres de contagi i hospitalització des del dia de la flexibilització del confinament, el 14 d'abril, que consideren "prematur".



Salut ja espera un possible rebrot, però està per veure de quina intensitat serà aquest: "En primer lloc, hem d'anar veient la robustesa del sistema sanitari, la pressió del servei assistencial. Després necessitem un control dels punts de màxima incidència del virus, a les residències de gent gran. I en tercer lloc, la seguretat dels nostres professionals sanitaris". Vergés ha assenyalat que l'evolució epidemiològica del coronavirus és heterogènia i que cada territori a Catalunya té un comportament diferent: "Haurem de posar el focus en aquelles àrees que tinguin en els últims dies més nombres de casos i potser podrem anar prenent mesures o missatges sectoritzats, també per territoris".

L'ocupació de llits d'UCI a Catalunya baixa fins al 75%, després d'arribar fins al 86% de la seva capacitat

Vergés ha celebrat que hi hagi una tendència negativa en l'ocupació dels llits d'UCI, dels quals ara per ara hi ha un 75% ple: "Durant molts dies vam arribar a estar entre el 85 i el 86% i ara feia dies que parlàvem del 80%". Tot i això, de nou, la consellera ha frenat l'entusiasme per assenyalar que la baixada de la pressió sobre les UCIs és molt lenta.



Una de les mesures que ja contempla la Generalitat és permetre la sortida dels infants i adolescents menors de 18 anys al carrer quan la incidència del virus ho faci possible. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha informat que s'està estudiant una sortida limitada en el temps i per franges horàries, mantenint la distància de seguretat i que, en cas que les dades de contagi ho permetin, es podrà començar a implementar a finals de la setmana vinent. Vergés ha afegit que els infants de 0 a 3 anys no hauran de portar mascareta, però que sí que ho hauran de fer els nens i nenes d'entre 6 i 12 anys, mascaretes domèstiques "ben dimensionades per la cara dels infants". La consellera ha afegit que no caldrà que portin guants, però sí que caldrà extremar les mesures d'higiene.

El Govern aposta per la mutualització del deute a Europa

Per altra banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, també s'ha referit a l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus a escala europea. Preguntada per Públic, Budó ha estat ambigua però s'ha decantat per la mutualització del deute, és a dir, el repartiment a parts iguals del deute entre estats europeus per afrontar els costos d'aquesta crisi: "Som conscients que només a través del deute els estats podrem acompanyar i sortir d'aquesta crisi".



A més, Budó també ha assenyalat que només respondran a la crida del Govern espanyol a fer uns nous Pactes de la Moncloa, amb l'anomenada Taula per la Reconstrucció, si aquests se centren en la reconstrucció econòmica i social, si no van en detriment dels drets dels treballadors i si s'inclou el dret a l'autodeterminació, en la línia del que ja va expressar el president Quim Torra aquest dijous: "Nosaltres no creiem en un pacte de reconstrucció nacional en clau espanyola. No creiem que la millor manera de gestionar el territori sigui enfortint les autonomies", ha explicat.



Budó ha recalcat que pel Govern és necessari seguir demanant l'autodeterminació per gaudir de totes les eines per gestionar el coronavirus: "Volem l'autodeterminació perquè en cas de crisi com ara no haguem d’anar a remolc d’un Estat que va lent. Volem, en un futur, poder gestionar una crisi com la que estem patint amb el màxim celeritat i competències".