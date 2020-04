Torra descarta la convocatòria d'eleccions després de l'aprovació de pressupostos a causa del coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat parlar de convocar noves eleccions, les quals s'havia compromès a anunciar després de l'aprovació dels pressupostos del 2020 que està previst que rebin el llum verd finalment al Parlament dijous de la setmana vinent. "Ara estem centrats a gestionar aquesta crisi, ningú entendria que es fessin eleccions o que es posés una data", ha declarat a preguntes de la premsa internacional. D'altra banda, el líder de l'Executiu català ha tornat a carregar contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per menysprear les mesures proposades per la Generalitat per gestionar la pandèmia de la Covid-19, entre elles el confinament total. "És una temeritat aixecar el confinament total", ha subratllat. En aquest sentit, ha criticat la recentralització de les competències de la Generalitat per part del Govern espanyol a partir del decret de l'Estat d'alarma i de la consideració de la Generalitat com un organisme de gestió del que decideix el Govern espanyol. També ha demanat a la Unió Europea que injecti les ajudes per fer front a la crisi econòmica provocada per la pandèmia.Així mateix, ha instat a l'Estat espanyol i a la resta de comunitats autònomes a seguir el mateix mètode de comptabilitzar morts i afectats per coronavirus que ha adoptat Catalunya des d'aquest dimecres.

A partir d'ara, Salut informarà de les xifres de defuncions proporcionades per les funeràries, dividides en funció del lloc on s'ha produït la mort (hospital, residència de gent gran o domicili). Això ha elevat a 7.097 el total de morts el total de contagis i es podrien elevar a 95.000 entre els confirmats i els sospitosos. Per Torra, aquest canvi aportarà "molta més transparència". Encara que la roda de premsa d'aquest migdia no s'ha dut a terme perquè ja es feia la compareixença del president català, segons han justificat fonts de la Generalitat, la consellera de Salut, Alba Vergés, informarà aquesta tarda sobre els canvis d'aquestes xifres, ja que fins ara només es donaven els morts i afectats als hospitals i a les residències, però no a les cases.

Respecte a la gestió per part del Govern espanyol, Torra ha expressat que "una crisi d'aquesta magnitud" s'hauria pogut gestionar "d'una manera molt diferent", i ha considerat que l'Executiu estatal no tenia en consideració les opinions dels presidents de les comunitats autònomes, ja que els anuncis del Govern espanyol es fan els dissabtes i els diumenges es duen a terme les reunions amb els líders autonòmics. "Se'ns comunica el diumenge sense que puguem participar en res, sense que hi hagi cap retorn ni les nostres opinions es tinguin en consideració", ha protestat. Tot i això, ha suposat que "si Catalunya no hagués insistit en el confinament total no s'hauria dut a terme a l'Estat". D'altra banda, ha reconegut que hi ha lliçons que la Generalitat també ha après durant aquesta pandèmia, com ara la gestió de les residències, on hi ha hagut un gran nombre de morts. En aquest sentit, ha explicat que les residències han de comptar amb una gestió sanitària i sociosanitària.

Pel que fa als Pactes de la Moncloa, als quals ERC ja ha rebutjat sumar-se, Torra ha explicat que només considerarà l'opció de donar-hi suport en el cas que s'imparteixi un model de justícia social, on no es retallin els drets dels treballadors, on no es blanquegi el règim del 78 i on Catalunya pugui reclamar el dret a l'autodeterminació.

Quant a l'aspecte econòmic, Torra ha donat suport a l'ingrés mínim vital del Govern espanyol, i ha assegurat que les paraules del vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, dient que aquest tipus de mesures han de ser temporals, "encara ressonen". D'altra banda, ha lamentat que ja hi ha més de 700.000 treballadors a Catalunya que han estat afectats per un ERTO i ha augurat que la xifra de l'atur actual segurament es duplicarà en els dies vinents. "Ningú pot assegurar com sortirem d'aquesta crisi però no pot recaure en els ciutadans i en les empreses", ha detallat el president, qui aposta per una intervenció estatal de l'economia i per polítiques econòmiques keynesianes. En el cas del sector turístic, ha lamentat que serà un dels més afectats per la crisi econòmica, ja que "han perdut la Setmana Santa" i segurament perdran les vacances d'aquest estiu. Així mateix, ha celebrat la pròrroga del Mobile World Congress fins al 2024.