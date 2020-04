Salut eleva a 7.097 els morts per coronavirus a Catalunya

Salut ha elevat aquest dimecres a 7.097 el total de morts per coronavirus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, una xifra considerablement més alta que la quantificada fins aquest dimarts -quan el total de morts a hospitals era de 3.756 persones- que es deu al canvi del sistema de recompte. A partir d'ara, Salut informarà de les xifres de defuncions proporcionades per les funeràries, dividides en funció del lloc on s'ha produït la mort (hospital, residència de gent gran o domicili). D'altra banda, el total de contagis es podrien elevar a 95.000 entre els confirmats i els sospitosos, una nova dada que també comunicarà Salut a partir d'aquest dimecres.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari amb la Covid-19 un total de 3.855 persones, 99 més que aquest dimarts, 1.810 han mort a una residència, 62 a un centre sociosanitari i 456 al domicili. Els casos restants no són classificables per manca d'informació.



Pel que fa als nous contagis, durant les últimes 24 hores n'hi ha hagut 2.870, i la xifra total s'eleva a 39.375. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D'altra banda, hi ha un total de 55.457 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional ha classificat com a possible cas. Aquesta nova xifra s'emmarca, també, en el canvi comunicatiu de Salut, que fins ara no informava dels possibles contagis.



Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.798 persones han estat ingressades de gravetat, i actualment són 1.307. A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.712 són professionals sanitaris i 5.755 professionals de residències. Des de l'inici de la pandèmia, s'han comptabilitzat fins avui un total de 17.297 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, 646 en les últimes 24 hores.



Pel què fa a les residències de gent gran, un total de 5.229 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 7.069 són casos sospitosos.



A l'Estat espanyol hi ha hagut 523 morts per coronavirus les últimes 24 hores i 5.092 nous positius. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dimecres, a l'Estat espanyol ja s'han registrat 18.579 defuncions per la Covid-19 i 177.633 casos. La xifra diària de morts implica una baixada en relació a la registrada dimarts (567) i suposa un augment del 2,9% mentre que el nombre de positius indica un augment diari superior al del dia anterior (3.045), amb un increment del 3%. Pel que fa a les altes, ja són 70.853 persones curades -prop del 40% del total de casos- i són 3.349 més que dimarts, un 5% més, segons recull l'ACN.