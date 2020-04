Torra assegura que el Govern espanyol és a temps de corregir l'error d'obrir el confinament total

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que el Govern "no es quedarà de braços plegats" davant la relaxació del confinament que proposa l'executiu espanyol. Durant la compareixença de premsa posterior la videoconferència amb els presidents autonòmics -la cinquena-, el líder de l'Executiu català ha considerat que Sánchez "té temps per corregir" la decisió d'aixecar el confinament. "El risc de rebrot i de segon confinament són enormes", ha assenyalat. Davant d'això, ha avançat que aquesta tarda, després de la reunió amb el Consell Executiu del Comitè Tècnic del Procicat, anunciarà les mesures per protegir a la ciutadania de "l’equivocació" del Govern estatal. Les quatre fases, que formaran part del pla de desconfinament ideat pel Departament de Salut, són el control sanitari a partir dels tests, corresponsabilitat ciutadana, control de les aglomeracions, i l'adaptació de les mesures a col·lectius més vulnerables (infants, persones dependents i gent gran).

Torra, que aquest matí ja ha demanat per carta a Sánchez que no aixequi el confinament total i ho ha tornat a sol·licitar de forma oficial per carta, li reclama els informes científics en què es basa per fer-ho, ja que Sánchez assegura que el seu únic criteri per prendre decisió és el "del comitè científic". Respecte a això, ha remarcat que Catalunya "ha seguit sempre el criteri dels científics: fa un mes i ara" i ha avisat que la tornada a la feina és "una temeritat i una imprudència absoluta". A les preguntes dels periodistes, Torra ha lamentat que mai han rebut un retorn de les propostes des del Govern català traslladades al Govern espanyol.

"Potser el que no encaixa amb nosaltres és el decret, no les nostres mesures"

Durant la reunió, el líder de l'Executiu català ha relatat que la majoria dels presidents autonòmics -sobretot els de Castella i Lleó i de la Comunitat de Madrid-, s'han queixat de la improvisació, de la falta de calendaris, i de la manca d'equips de protecció pel personal sanitari. "La centralització i la pressa són enemigues de la bona feina. Les decisions s'han de prendre escoltant la veu de la gent", ha sentenciat el president. "Potser el que no encaixa amb nosaltres és el decret, no les nostres mesures", ha apuntat. En aquest sentit, ha puntualitzat que ell mateix es reuneix amb el món local periòdicament per discutir dubtes i queixes, i ha reconegut que algunes de les més usuals són les relacionades amb les residències de gent gran.

Així mateix, ha denunciat que el 1,5 milons de mascaretes va arribar a Catalunya però que cap president autonòmic va rebre indicacions sobre com s'havien de distribuir. "No ho sabem. Nosaltres encara tenim un dia per organitzar-nos el caos de les mascaretes", ha apuntat, però la resta dels líders autonòmics demà "no tindran cap instrucció" de com dur a terme aquesta gestió.



D'altra banda, Torra ha opinat que "pitjor que un confinament total, són dos o tres confinaments totals, com ja s'ha vist en altres països, com Itàlia o Irlanda". Així mateix, ha recordat que el 89% d'UCI ara mateix estan ocupades, que els professionals estan sobrecarregats i que la situació a les residències de gent gran és "crítica", a més de la necessitat de fer "tests massius" a la població.

El president català ha instat el Govern espanyol a recordar "els consells de l'OMS" i ha advertit que si no "corregeix" la seva decisió, es posa en "crisi" la recuperació sanitària, a més que "es deixa desprotegits milers de treballadors i es deixa indefensos empresaris i autònoms". Torra també ha reclamat mesures pels treballadors afectats pels ERTO (Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació), que no han cobrat la prestació corresponent a l'abril perquè el SEPE encara no ha tramitat els seus expedients, i sobre la suspensió d'impostos a les empreses.

D'altra banda, també ha lamentat que des de la Generalitat no poden obligar als treballadors a desplaçar-se si no tenen les mesures de seguretat adequades. Així i tot, ha recordat que la Generalitat no té les competències per retenir a aquestes persones casa i ha apel·lat a la responsabilitat dels empresaris i treballadors.