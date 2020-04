Pressió dels ministres d'Unides Podem per limitar el retorn a l'activitat de sectors no essencials

Nova divisió en el si del Govern espanyol. Aquest dilluns està marcat en el calendari com el retorn al treball dels sectors considerats no essencials i que van parar el passat dia 29 per a tractar de frenar l'expansió del coronavirus. No obstant això, no tot el Govern està d'acord.



Els ministres d'Unides Podem tenen dubtes importants sobre la conveniència o no de permetre el retorn al treball dels sectors considerats com a no essencials i que una mala decisió ara provoqui un rebrot del virus en poques setmanes. Sobretot, quan no hi ha un consens clar de científics i experts sobre la idoneïtat de permetre que les empreses no essencials reprenguin la seva activitat.

En aquest sentit, fonts de la formació morada han assenyalat a Público que els membres del Govern pertanyents a UP estan intentant que l'Executiu limiti al màxim possible el retorn al treball. No obstant això, aquestes mateixes fonts consideren que no aconseguiran revertir la decisió presa al 100% encara que sí que esperen que les pressions puguin donar els seus fruits.

El temps, no obstant això, apreta. Aquest dilluns (o dimarts a Catalunya i altres territoris) torna l'activitat dels treballadors de serveis considerats com a no essencials, després del permís retribuït recuperable que ha estat vigent entre el 30 de març i el 8 d'abril.



Per tant, s'espera que aquest diumenge hi hagi moviments en aquest sentit tant dins dels partits polítics del Govern i de l'oposició com entre actors socials com patronal i sindicats que, fins avui, no s'han pronunciat sobre el retorn de l'activitat no essencial i les possibles conseqüències de qualsevol decisió.

No obstant això, cal destacar també que els ministres Salvador Illa (Sanitat) i Fernando Grande-Marlaska (Interior) també han assenyalat algunes restriccions. Les mesures de precaució dictades pel Govern estableixen que han d'evitar retornar al seu lloc de treball les persones en edat considerada com de risc, els malalts crònics amb malalties pulmonars o cardiovasculars i les dones embarassades. Per descomptat, també tots aquells que pateixin símptomes o que hagin tingut contactes considerats de risc durant els últims dies.



El Govern també ha volgut posar l'accent en què el retorn a l'activitat dels sectors no essencials no ha de ser interpretat com un retor a la normalitat o la fi del confinament. Així, el ministre de Sanitat ha recordat que l'estat d'alarma es manté fins a, com a mínim, el 26 d'abril. En aquesta data acaba la pròrroga de l'estat d'alarma i llavors l'Executiu hauria de demanar una nova ampliació.

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha assenyalat, en declaracions a LaSexta, que dilluns es tornarà "a la situació vigent des del 14 de març amb un grau de mobilitat extensa de la societat".



"Aquest grau s'ha demostrat molt eficaç per millorar la dinàmica de la pandèmia. Per això, cal mantenir unes condicions que són prou exigents. El grau de compliment per part dels ciutadans ha estat extraordinari", ha conclòs Escrivá.