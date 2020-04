Escepticisme generalitzat dels grups catalans entorn a la cimera per la Covid-19

El que s’ha vingut a anomenar com a nous Pactes de la Moncloa per fer front a la forta crisi econòmica generada per l’emergència sanitària de la Covid-19 ha tingut un rebuig frontal entre bona part dels partits polítics catalans. Però el primer contacte celebrat avui entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i els representants de les diverses forces polítiques catalanes, gallegues i basques ha basculat entre la voluntat de participar en algun tipus de reunió per establir mecanismes de lluita contra la crisi i un alt grau d’escepticisme. Des de Catalunya, hores d'ara només el PSC i els Comuns hi donen suport incondicional per la seva adscripció a les forces que formen part de l’Executiu de Pedro Sánchez, PSOE i Podem. I reclamen a la resta de partits que participin d’un acord ampli.

De moment, excepte la Cup que s'ha autoexclòs i ha rebutjat la interlocució amb Sánchez, la resta de grups parlamentaris catalans del Congrés participaran en la reunió de la pròxima setmana a l’espera que se’n concretin continguts. Pedro Sánchez ha agraït aquest dijous la disposició de JCAT, Compromís, i Més País, juntament a Cs, a sumar-se a l'anomenada Taula de Reconstrucció que vol engegar la setmana que ve, i ha emplaçat al PP –a través de la seva portaveu, Maria Jesús Montero- a fer el mateix tan aviat com sigui possible.



El president espanyol s'ha reunit aquest dijous al matí amb aquests grups en el marc del seu objectiu d'assolir un gran acord per trobar fórmules conjuntes per superar la crisi que provoca el covid-19. A la tarda ho ha fet amb el PNB i demà serà el torn d'ERC i EH Bildu. Aitor Esteban ha manifestat a Sánchez la voluntat del PNB de participar exclusivament en negociacions de plans econòmics i ha rebutjat totalment qualsevol acord a l'estil dels Pactes de la Moncloa i l'ha advertit de l'oposició a qualsevol tendència recentralitzadora de l'Estat. Montero ha apuntat que l'executiu espera comptar també amb els agents socials i els governs autonòmics.

Maria Jesús Montero ha comparegut en roda de premsa a La Moncloa per felicitar-se per l'entesa amb aquestes formacions –així com el BNG que encara no ha aclarit si acabarà assistint a la Taula- i per apuntar que la seva intenció és engegar aquest òrgan la setmana que ve.

El PP es manté hores d'ara al marge

Una pretensió que topa amb les reticències del PP, que acusa el govern espanyol de pretendre mutualitzar els seus errors en la gestió de la crisi. Pablo Casado s'ha negat a atendre la trucada de Sánchez i ha apuntat que en tot cas la reunió entre tots dos es pot produir a principis de la setmana que ve.

Per la seva part, l’independentisme català, malgrat haver decidit majoritàriament participar en la cimera de la setmana vinent, rebutja participar en cap fórmula similar a la de fa 40 anys amb aquells Pactes de la Moncloa que suposaria "reforçar un projecte d’Estat espanyol que no reconeix el dret a l’autodeterminació i manté viva la repressió contra l’independentisme". La dreta unionista de Cs i el PP es divideixen entre un to de major conciliació dels d’Arrimadas que estan fent un gir estratègic i una oberta bel·ligerància, si més no inicial, dels de Casado.

Esquerra alerta que cal reactivar la Taula de diàleg

ERC és un dels actors polítics claus en aquesta negociació, ja que ha estat decisiva tant en la investidura de Pedro Sánchez com en la tramitació inicial dels pressupostos generals de l’Estat. Fonts de la cúpula directiva d’ERC manifesten a Públic que l’únic pacte de fons que esperen establir amb el Govern espanyol de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias "és aquell que permeti exercir l’autodeterminació i eliminar la repressió contra l’independentisme i això es discutirà en la Taula de diàleg que ha de continuar i que no queda anul·lada pel coronavirus".

El president del grup parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià, ho ha verbalitzat públicament de forma clara dient que "ningú" ha de comptar amb els republicans per arribar a uns pactes "perquè res no canviïi per mantenir l'statu quo dels que han manat sempre". Sabrià assegura que amb la Taula de diàleg es va guanyar la "bilateralitat entre actors polítics" i que ERC no pensa renunciar-hi per un "gran pacte d’Estat que conserva privilegis de segons qui".

Les mateixes fonts de la direcció republicana consultades indiquen amb tot que els republicans estan oberts a consensuar plans de recuperació econòmica i social amb l’Executiu espanyol. Això sí, són taxatius: "l’únic que demanem és que tothom compleixi amb els compromisos que vam establir" en referència a l’acord entre ERC i el PSOE per la investidura de Sánchez que incloïa la taula de diàleg per buscar una solució política al conflicte.

Gabriel Rufián parlarà demà amb Sánchez en una trobada prevista per les dotze del migdia. Malgrat l'escepticisme tot apunta que el dirigent republicà donarà al president del Govern espanyol el llum verd per la participació d'ERC a la reunió de la setmana vinent. Això sí, la direcció republicana alerta que qualsevol acord que vulgui tirar endavant Pedro Sánchez ha de passar necessàriament per ERC i els seus socis de EH Bildu i BNG, a més de partits nacionalistes com el PNB. L’aternativa, un acord de concentració nacionalista espanyola amb PP i Ciutadans, faria esclatar pels aires l’actual equilibri polític i des d’ERC es considera incompatible amb un govern en què hi participi Podem. Per la qual cosa, els republicans consideren "molt poc probable" que s’acabin establint els anomenats nous Pactes de la Moncloa.

JXCat dona un sí condicionat a Sánchez

Per la seva part, la portaveu e JxCAT al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha transmès aquest dijous al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que la seva formació aportarà propostes econòmiques i socials a la Taula per a la Reconstrucció que el seu executiu vol impulsar per superar els efectes de la crisi del covid-19. De fet, segons Borràs, JxCAT ja li ha fet arribar un document amb algunes d'aquestes aportacions. En tot cas l'ha advertit que JxCAT no participarà d'una maniobra que acabi desembocant en una "reconstrucció nacional" en clau espanyola ni en un enfortiment de l'Estat de les autonomies, perquè "com a independentistes estem pel dret d'autodeterminació". Borràs s'ha reunit per videoconferència amb Sánchez ja que la cap de files de JxCat al Congrés va decidir mantenir el confinament en el seu domicili particular a Barcelona i renunciar a l'activitat política presencial a Madrid.

Dins del grup de JxCat, també el PDeCAT es mostra obert a escoltar la proposta de Sánchez, si és per afrontar la crisi sanitària, econòmica i social. El portaveu del partit, Marc Solsona, ha afegit que si són per recentralitzar l'Estat, el partit nacionalista no la validarà -a través del grup de JxCat. L'alcalde de Mollerussa també ha reclamat que els ajuntaments tinguin "poder de decisió" per gestionar la crisi sanitària, de manera que els consistoris no siguin només "un braç executor" de les altres administracions.

Rebuig frontal de la Cup

Per la seva banda, la CUP ha rebutjat en delcaracions a l'ACN reunir-se amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez i la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, no assistirà a la trobada que es convoqui. Els cupaires rebutgen una reedició dels Pactes de la Moncloa, ja que els consideren "un dels mites fundacionals del Règim del 78" que va esvair "qualsevol possibilitat de trencament amb el règim franquista" i van suposar "un deteriorament de les condicions de vida de la classe treballadora". La CUP fa una crida a organitzar una alternativa social i sobiranista.

Finalment, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que les formacions independentistes poden tenir "encaix" a la taula de reconstrucció que impulsa el govern espanyol. En una entrevista a TV3, Iceta ha dit que l'independentisme està interessat en "superar la crisi" derivada de la Covid-19 i posar les bases de la reconstrucció econòmica. El socialista ha admès les diferències en qüestions territorials però ha recordat que en qüestions com ajudes pels autònoms, petites i mitjanes empreses i comerç pot haver-hi "afinitat", "col·laboració" i "treball comú". Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi allunyat l'escenari electoral, Iceta ha dit que la ciutadania no entendria que els polítics es "barallessin" en uns comicis.