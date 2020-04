Eva Granados demana participació independentista als "Pactes de la Moncloa"

La portaveu parlamentària del PSC-Units, Eva Granados, creu que també els independentistes s'haurien de sumar per reeditar uns "Pactes de la Moncloa" per encarar la sortida de la crisi sanitària i la recuperació econòmica. En una entrevista telemàtica amb l'ACN, Granados ha assenyalat que "no és hora de partidismes" i que "el conjunt de partits catalans representen una part important i haurien de participar-hi". "Tots hi estem cridats", ha insistit Granados, que creu que s'hauria de cercar "el mínim comú denominador" en aquests moments. D'altra banda, la diputada socialista ha demanat al president del Govern, Quim Torra, que deixi de banda el "relat de greuges" i es posi al capdavant de les seves competències.

Als socialistes, que han presentat al Govern una bateria amb una quarantena de propostes –entre les quals una renda temporal d'emergència, recuperar la sisena hora a les escoles o medicalitzar les residències, els agradaria "trobar la Generalitat assumint les seves competències": "Ningú els n'ha tret cap", remarca Granados, que també subratlla que ara mateix hi ha ajuntaments "de tots els colors polítics" que "molts cops assumeixen competències que són de la Generalitat". "Ara és moment d'unir esforços entre consistoris, el Govern i l'executiu espanyol", ha afegit.



D'altra banda, ha lamentat que tot i que el vicepresident, Pere Aragonès, defensa que la coordinació amb els ministeris funciona, hi ha "rodes de premsa i tuits amb desqualificacions permanents" cap a la gestió de la Moncloa per part de Torra: "Deixem fora aquests relats i parlem de quina manera podem unir esforços", ha insistit. En el mateix sentit, Granados ha dit que "no és moment de fer oposicions gratuïtes ni demandes impossibles", i considera que ni els socialistes ho fan al Parlament ni el Govern ho ha de fer amb l'executiu del PSOE-Podem.

A mode de reflexió, Granados creu que la pandèmia ha posat la política "davant el mirall" i s'ha demostrat que cal que les administracions "es coordinin entre elles", a més de la necessitat de tenir serveis públics i bons gestors: "Catalunya porta una dècada conversant políticament dividint i fent fronts, i el virus no és un relat, ni un 'hashtag', ni una pantalla de videojoc".



Els socialistes han insistit que no donaran suport al pressupost de la Generalitat, després que el Consell de Garanties Estatutàries l'hagi avalat un cop resolt el recurs de Cs, però sí que s'han obert a recolzar "qualsevol decret que vagi en la línia de donar suport a la lluita contra la pandèmia".



El PSC descarta que s'hagi de fixar ara un calendari electoral a Catalunya



Abans que es propagués la crisi per la covid-19, Torra s'havia compromès a anunciar la data de les eleccions un cop aprovats els comptes. Però ara la situació ha canviat i això passa a un segon pla. També per a la viceprimera secretària del PSC, que ha descartat que s'hagi de fixar ara un calendari electoral tot i que "la legislatura està esgotada" i el Govern, "desautoritzat". "El més important són les persones i no una data electoral", ha reblat. També ha dit que quan es torni a convocar la taula bilateral entre governs "el més desitjable seria que s'arribi a acords" tot "traient els greuges com a eix de l'acció política".