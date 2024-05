Unas 10.000 personas protestan en Palma contra el turismo masivo y por una vivienda digna

Unas 10.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado por las calles de Palma para protestar contra la masificación turística en Mallorca y para poder acceder a una vivienda "digna" en una convocatoria de la entidad Banc del Temps de Sencelles.

La marcha tenía por lema 'Mallorca no se vende-Digamos basta' y la participación de ciudadanos ha sorprendido a los propios organizadores, según han reconocido.

La protesta ha estado encabezada por dos grandes pancartas, en una de las cuales figuraba el referido lema y en la otra se afirmaba: "Si nos niegan nuestro techo, nos niegan nuestro futuro: Derecho a una vivienda digna".

Algunos de los asistentes portaban carteles, como uno donde se preguntaba qué trae el "turismo de masas" y se respondía: "masificación, atascos, contaminación, insostebilidad".

En otra pancarta se leía: "Too many tourist, too many cars, too many yachts...SOS residents" (demasiados turistas, coches y yates) y, entre las proclamas coreadas, se ha escuchado: "Quien ama Mallorca no la destruye".

Unos niños llevaban otras con sus consignas como "Amamos Mallorca y queremos vivir aquí" y "La vivienda debe ser un derecho y no un negocio".

La manifestación ha partido del Parque de las Estaciones de Palma y ha concluido con la lectura de un manifiesto en el Paseo del Borne.

Esta protesta tiene lugar días después de la primera reunión que ha mantenido el Govern balear para sentar las bases de un nuevo modelo turístico en Balears ante el malestar social existente y la congestión en las islas.

El Ejecutivo de Marga Prohens reunió a los agentes económicos, sociales, partidos políticos y entidades civiles de las islas con el propósito de activar el 'Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de las Islas Baleares'.