Más de 130 escritores y periodistas piden la libertad para Pablo Hasél

Comunicado íntegro y firmantes:

Rapear no es delito, aunque no te gusten las letras de quien rapea. Como han recordado estos días varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, "nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso".





Muchas personas usuarias de redes sociales, pero también músicos, periodistas e incluso titiriteros/as han sido procesadas en los últimos años, solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Nuestro país es uno de los que más artistas ha represaliado en los últimos años por el contenido de sus canciones.





El encarcelamiento de Pablo Hasel nos hace más vulnerables a todas las personas que necesitamos la libertad de expresión para ejercer nuestro oficio. Es preciso que se elimine la criminalización de la crítica a las instituciones, porque viola la libertad de expresión.



Los firmantes nos unimos para mostrar nuestro apoyo a Hasel, exigir su libertad y pedir que cuanto antes se eliminen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho de libertad de expresión, ideológica y artística. (para firmar: firmashasel@gmail.com )



Firmantes:



Almudena Grandes, escritora



Jordi Évole, periodista



Rosa María Calaf, periodista



Manuel Rivas, escritor y periodista



Maruja Torres, periodista y escritora



Ignacio Escolar, periodista



Marta Sanz, escritora



Jon Lee Anderson, periodista



Sara Mesa, escritora



Fernando González González ‘Gonzo’, periodista



Edurne Portela, escritora



Antón Losada, periodista



Pilar del Río, periodista y presidenta de la Fundación José Saramago



Jesús Maraña, periodista



Aroa Moreno, escritora



Enric Juliana, periodista



Ana Pardo de Vera, periodista



Manuel Jabois, periodista y escritor



Rosa María Artal, periodista



Benjamín Prado, escritor



Olga Rodríguez, periodista y escritora



Ramón Lobo, periodista



Cristina Fallarás, periodista y escritora



Juan José Millas, escritor



Virginia Alonso, periodista



Magda Bandera, periodista



Pedro Vallín, periodista



Javier Bauluz, fotoperiodista (Premio Pulitzer)



Mariola Cubells, periodista



Gabriela Wiener, escritora



Manu Brabo, fotoperiodista (Pulitzer)



Roberto Enríquez, Bob Pop, escritor y tv



Revista Mongolia



Ignacio Ramonet, periodista



José Ovejero, escritor



Miquel Ramos, periodista



Sandra Sabatés



Eduardo Mendicutti, escritor



Unió de Periodistes Valencians



Marta Nebot, periodista



Isaac Rosa, escritor



Lara Moreno, escritora



Javier Aroca, periodista



Andrés Lima, dramaturgo y dr teatro



Fernando Berlín, periodista



Chus Visor, editor



Antonio Maestre, periodista



Daniel Bernabé, periodista



Teresa Aranguren, periodista



Miguel Mora, periodista



Andrea Momoitio, periodista



Máximo Pradera, guionista, periodista y presentador



Ruth Toledano, periodista



Patricia Simón, periodista.



Sato Díaz, periodista



Jonathan Martínez, periodista



Martín López Vega, poeta y traductor



Anita Botwin, periodista



Lola Matamala. Periodista.



Hibai Arbide, periodista



Laura Casielles, periodista y escritora



Amanda Andrades, periodista



Mónica Andrade, periodista



Pablo Rodríguez Pampa, periodista



Itziar Ruiz- Gimenez, profesora de Relaciones Internacional en la UAM



Patricia Horrillo



Gerardo Tecé, periodista



Isabel Cadenas, escritora y documenta lista sonora



Stéphane M. Grueso. Miembro fundador de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)



Silvia Nanclares, escritora



Jorge J.Montes Salguero, UNED



Paco Tomás, periodista, columnista, escritor y guionista



Isa Calderón, guionista y humorista



Itziar Castro



Xosé Manuel Pereiro, periodista



Sara Montero, periodista



Alejandra Jacinto, abogada y politóloga



Esperanza León, ilustradora



Daniel Montero Galán, ilustrador



Sara Hervás Crespo, diseñadora



Maria Isabel Fernández Picos



Xavier Prado Orbàn



Alberto Vázquez, director de animación e ilustrador



Borja Sumozas, guionista



Pablo Prado Fernández, ilustrador



Marta Kayser, ilustradora



Ana María Pascual, periodista



Alfons Cervera, escritor



Marta Rabadan, diseñadora gráfica



Yeyei Gómez, dibujante



Paulo Alfaya Herbello, ilustrador y realizador de animación



Eva Neila Ausín, Enaus



Rubén Jiménez Martín, ilustrador



Joan Canela, periodista



Albert Mercadé, periodista



Elisenda Rovira, periodista



David Fernández, periodista



Adriana Cardoso, periodista



Rodrigo Hernández, periodista



Elpida Nikou, periodista



Moisés Pérez, periodista



Iker González Izaguirre, periodista



Rocío Durán Hermosillo , periodista



Chorche Tricas Lamana, periodista



Aina Torres Rexach, escritora y periodista



Joan Cantanero, periodista



Eduardo Marín, periodista



Raquél Andrés, periodista



Germán Caballero, fotoperiodista



Roger Palà, periodista



David Bou, periodista



Jordi Borràs, fotoperiodista



Youssef Ouled, periodista



Gemma García, periodista



Magdalena Oliver Ramón, periodista



Juan Tallón, periodista y escritor



Rocío Mira García, ilustradora



David Pérez Sañudo



Natxo López, guionista



Jorge Naranjo, guionista y director



Carlos López, guionista



Pablo Bartolomé, guionista



Bárbara Alpuente, guionista



Marta Sánchez, guionista



Olatz Arroyo, guionista



Héctor Beltrán, guionista



Juanjo Moscardó Rius, guionista



Juanjo Ramírez Mascaró



Ana María Nimo, periodista



Iban Zaldua, escritor



María San Miguel, guionista, directora teatral



Gabi Ochoa, dramaturgo



Enrique David Lorenzo Díaz, ilustrador



Julio A. Serrano. Humorista gráfico.



Guille Martínez-Vela, el Jueves



Guillermo Velasco