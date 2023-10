Los 4 mejores canapés abatibles para dormitorio: guía definitiva de compra

A día de hoy, el sólo hecho de vivir en un apartamento de más de 50 metros cuadrados ya es para muchos un lujo. Esta realidad está cada vez más presente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde cada centímetro de espacio extra se cotiza como el oro. Si tenemos en cuenta esta realidad, no es de extrañar que, cada vez con mayor frecuencia, los canapés abatibles se vuelvan un bien de primera necesidad para los dormitorios de miles de españoles que buscan almacenaje. Si esta es la primera vez que oyes hablar de los canapés abatibles o los conoces, pero hasta ahora no te habías animado con ello, presta atención al siguiente artículo, ya que te explicaremos qué canapé abatible comprar y por qué, cómo elegir un canapé abatible y todas las ventajas de este mueble que llegó a nuestras vidas para quedarse.



Estos son los mejores canapés abatibles del mercado

A pesar de que existen muchas posibilidades, especialmente si tenemos en cuenta los distintos tamaños de dormitorio, de colchón, las preferencias personales de cada usuario o su presupuesto, en este ranking podrás encontrar el mejor canapé abatible para tu dormitorio con el que no te faltará opciones de almacenamiento, comodidad y estilo por muchos años.



Nuestra elección - Canapé abatible de madera Emma



Canapé. — Emma

Algunas de las características que resaltan el canapé abatible de Emma por encima de sus competidores es la resistencia de sus materiales que, junto con un diseño moderno y acogedor, proporcionan a tu dormitorio la combinación perfecta entre funcionalidad y estilo - esto le mete en cabeza de los mejores canapés abatibles disponibles. Gracias a su sistema de resortes hidráulicos de gran calidad, te asegurarás una relación duradera y una apertura del compartimento sin ruido ni esfuerzo, como si el propio canapé se abriera por arte de magia.



Si además del canapé abatible necesitas un colchón de calidad y otros artículos para un descanso óptimo, con los descuentos Emma de hasta el 55% disponibles en la web, podrás equipar tu dormitorio con lo esencial. Una de las ofertas que no puedes perderte es su pack de canapé abatible, colchón de muelles ensacados, protector y almohadas viscoelásticas por sólo 899,80€.



Ficha técnica canapé abatible Emma:



Precio: desde 499,90€

Materiales: tubo de acero, barras transversales y resortes hidráulicos, tableros aglomerados de partículas de madera, refuerzo de haya maciza y tejido de malla 3D antideslizante y transpirable.

Estilos disponibles: blanco y cambrían.

Hueco útil: 27 cm.

Garantía de 3 años.

Certificados: norma OEKO-TEX® 100, clase 1, adecuado para niños.

Recomendado para: parejas, dormitorios con cama doble.



Pros del canapé abatible Emma:

Resistencia: Los materiales utilizados en su fabricación son de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil.

Diseño: El diseño es moderno y acogedor, lo que lo convierte en una pieza de mobiliario que se adapta a cualquier estilo de decoración.

Funcionalidad: El sistema de resortes hidráulicos permite abrir y cerrar el compartimento sin esfuerzo, lo que lo hace muy práctico.

Ofertas: Emma ofrece ofertas especiales que incluyen el pack de protector, almohadas viscoelásticas y el canapé gratis con la compra de un colchón de muelles ensacados.



Contras del canapé abatible Emma:

Hueco útil: El hueco útil es de 27 cm, que es inferior al de algunos otros canapés abatibles.



Espacioso - Canapé abatible con zapatero Flex de Amazon



Canapé. — Amazon

Si además de espacio extra en tu dormitorio necesitas disponer de un compartimento que te permita tener tus pares de zapatos u otros artículos ordenados, este canapé abatible con zapatero es el mueble que necesitas. A modo de cajón y gracias a su apertura mediante guías deslizantes, podrás almacenar hasta 15 pares de zapatos de forma cómoda como si de un armario horizontal se tratase. Compuesto de un material sólido que combina madera maciza con una estructura de acero perfectamente atornillada que evita deformaciones, este canapé abatible en varios tonos de madera es el espacio perfecto para personas que buscan un mueble funcional, elegante y cómodo para las noches de descanso. Aconsejamos revisar las ofertas de Amazon para ahorrar un poco más en la compra de este canapé juvenil.



Ficha técnica del canapé abatible con zapatero de Amazon:



Precio: desde 549€

Materiales: madera, metal, acero y polipiel.

Estilos disponibles: blanco, madera natural, gris, blanco veteado y nogal.

Hueco útil: 31 cm

Garantía: no especifica

Recomendado para: personas con mucha necesidad de almacenaje.



Pros del canapé abatible con zapatero Flex de Amazon:



Precio: tiene un precio competitivo respecto a soluciones de la misma calidad.

Funcionalidad: El zapatero integrado proporciona un espacio adicional para guardar zapatos, ropa u otros objetos.

Estabilidad: La estructura de acero y la madera maciza proporcionan una gran estabilidad y durabilidad.

Diseño: El diseño elegante y moderno se adapta a cualquier estilo de decoración.

Contras del canapé abatible con zapatero Flex de Amazon:



Hueco útil: El hueco útil es de 31 cm, que es inferior al de algunos otros canapés abatibles.



Tope de gama - Canapé abatible eléctrico DESIGN de Pikolin



Canapé. — Pikolin

Si lo que buscas es otro nivel de comodidad, que sepas que el mejor canapé abatible eléctrico está disponible en Pikolin por mucho menos de lo que piensas. Mediante un sencillo y práctico control remoto, podrás acceder sin despeinarte al compartimento interior de tu cama con hasta 30 cm de almacenaje y diseño optimizado de las articulaciones para que nada te quite ni un milímetro de espacio.

Además, su gran variedad de estilos disponibles y multitud de medidas tanto a lo largo como a lo ancho, te permitirá combinarlo sea cual sea el diseño y tamaño de tu habitación. Ten en cuenta a la hora de decidirte por este modelo que puedes aplicar un código promocional Pikolin en tu compra.



Ficha técnica del canapé abatible DESIGN de Pikolin:



Precio: desde 888,50€

Materiales: madera maciza, poliéster, tapa transpirable con tecnología Base Air System.

Estilos disponibles: roble, glaciar, cerezo, wengué, blanco y madera natural.

Hueco útil: 34 cm

Garantía: no especifica

Recomendado para: dormitorios dobles, personas mayores, personas con movilidad reducida.



Pros del canapé abatible eléctrico Pikolin:



Comodidad: El sistema de apertura eléctrica permite abrir y cerrar el compartimento interior sin esfuerzo, lo que lo hace muy cómodo.

Diseño: El diseño es elegante y moderno, lo que lo convierte en una pieza de mobiliario que se adapta a cualquier estilo de decoración.

Funcionalidad: El hueco útil de 34 cm es ideal para guardar ropa de cama, juguetes y otros objetos.

Variedad: Pikolin ofrece una amplia variedad de estilos y medidas para adaptarse a cualquier necesidad.



Contras del canapé abatible eléctrico Pikolin:



Precio: El precio es superior al de otros canapés abatibles del mercado.

Consumo energético: El sistema de apertura eléctrica consume energía, lo que puede suponer un coste adicional.

Ruido: El sistema de apertura eléctrica puede generar ruido, lo que puede ser molesto para algunas personas.



Para niños y adolescentes - Canapé juvenil de madera Box MDF Lateral Lattoflex



Canapé. — El Corte Inglés

Para dormitorios juveniles o aquellos que cuenten únicamente con espacio para una cama individual, el canapé abatible de madera con apertura lateral de El Corte Inglés es una de las opciones más populares del mercado. Gracias a su cómoda apertura con enganches de aluminio podrás acceder a todos los artículos que guardes en su interior de forma fácil y sin apenas esfuerzo. Por otro lado, los laterales compuestos de madera MDF de gran densidad proporciona una resistencia extra en el conjunto del canapé abatible, garantizando una duración por muchos años a prueba de niños y adolescentes. Por último, la tapa tapizada con tejido DRYCOOL anti-humedad está pensada para una mayor comodidad y transpirabilidad, especialmente importante durante las noches de verano. Te recomendamos, que antes de comprar el colchón revises las ofertas de El Corte Inglés que tenemos disponibles.



Ficha técnica del canapé abatible Lattoflex:



Precio: desde 761€

Materiales: madera MDF, acero y tejido DRYCOOL.

Estilos disponibles: blanco y madera natural.

Hueco útil: 28 cm

Garantía: no especifica

Recomendado para: habitaciones individuales, cuartos de niños o adolescentes.



Pros del canapé abatible Lattoflex:



Comodidad: La apertura lateral con enganches de aluminio permite acceder al compartimento interior de forma fácil y sin esfuerzo.

Durabilidad: Los laterales de madera MDF de gran densidad proporcionan una resistencia extra.

Transpirabilidad: La tapa tapizada con tejido DRYCOOL anti-humedad proporciona una mayor comodidad y transpirabilidad.



Contras del canapé abatible Lattoflex:



Precio: El precio es superior al de otros canapés abatibles del mercado.

Hueco útil: El hueco útil es de 28 cm, que es inferior al de algunos otros canapés abatibles.

Peso: El canapé abatible Lattoflex es más pesado que algunos otros modelos, lo que puede dificultar su transporte y montaje.

Mantenimiento: La tapa tapizada con tejido DRYCOOL anti-humedad requiere un cuidado especial para mantener su aspecto y funcionalidad.



Cómo elegir el mejor canapé abatible para tu dormitorio

Antes de decantarte por un canapé abatible u otro, es necesario que tengas presente algunas consideraciones para asegurarte que el producto se adapta a tus necesidades.



1. Tamaño y espacio disponible. Procura no precipitarse sobre el primer diseño u oferta que veas sin antes medir y evaluar el espacio disponible en tu dormitorio. Para ello, es importante que tengas en cuenta el hueco que quedará libre para moverte cómodamente, tratando siempre de no sobrecargar la habitación con centímetros de más que no son realmente necesarios.



2. Tipo de apertura. Los canapés abatibles se abren de diversas maneras, ya sea de forma lateral o frontal. Presta atención a los enganches o sistemas eléctricos y considera cuál es el mejor canapé abatible para ti, dependiendo de la disposición de tu dormitorio. Considera también el uso que le vas a dar al canapé abatible, ya que la facilidad de apertura y la calidad de los materiales del sistema juega un papel importante dependiendo de si accedes a su interior a diario o sólo de forma eventual.



3. Material y durabilidad. Siempre es recomendable optar por materiales de alta calidad que garanticen la durabilidad del canapé, especialmente si sobre el mismo van a dormir dos personas, una sola persona de gran peso o niños que muy probablemente van a saltar sobre la cama, debilitando con ello la estructura del mueble. En este sentido, la madera maciza y el acero son opciones sólidas que resisten el paso del tiempo y te aportarán una mayor rentabilidad e inversión duradera a más largo plazo.



4. Capacidad de almacenamiento. Uno de los mayores atractivos de los canapés abatibles y su principal razón de existencia es su capacidad de almacenamiento. Piensa en cuánto espacio necesitas para guardar ropa de cama, maletas o cualquier otro objeto y elige un canapé que se adapte a tus necesidades de almacenamiento. Considera otras ventajas como cajoneras o espacios para guardar zapatos si necesitas espacio en tu armario y buscas desesperadamente un hueco práctico y cómodo en tu dormitorio.



5. Estilo y diseño. A pesar de que los canapés abatibles son uno de los muebles más prácticos y funcionales que podemos tener en nuestro dormitorio, esto no va reñido con la estética. Muchos modelos de los mejores canapés abatibles cuentan con diferentes tonos y colores para cada tipo de dormitorio. Visualiza el canapé en tu habitación, asegúrate de que encaje con el estilo de otros muebles y hasta con el color de sábanas, explora desde lo minimalista hasta lo clásico y encuentra el mejor canapé abatible para tu dormitorio.



6. Comodidad adicional. Algunos canapés abatibles ofrecen características adicionales, como cabeceros acolchados o sistemas de elevación asistida. Considera si estos extras mejoran tu experiencia de descanso y evalúa el coste con respecto a las ventajas añadidas. En este sentido, también es importante evaluar la transpirabilidad del soporte del colchón y el material del que esté recubierto, pues el tejido influirá también de forma considerable en nuestra comodidad a la hora de conciliar el sueño.



7. Compara precios y lee reseñas. Sea cual sea la fuente que elijas, es importante comparar precios y leer reseñas de productos para asegurarte de que estás obteniendo el mejor canapé abatible relación calidad-precio. En este sentido, encontrarás una considerable ventaja en aquellas tiendas que ofrezcan la prueba del producto sin compromiso durante varias semanas o meses, pues de esta forma podrás asegurarte de que el artículo cumple con tus necesidades a la perfección.



Preguntas frecuentes sobre los canapés abatibles

¿Qué es un canapé abatible?

Un canapé abatible es un tipo de estructura que combina una base de cama con un compartimento de almacenamiento en su parte inferior. La característica distintiva es que su base se puede levantar o abatir para acceder al espacio de almacenamiento situado debajo de ella.



¿Cuáles son las ventajas de los canapés abatibles?

La ventaja más destacable de los canapés abatibles es la capacidad de aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento en tu dormitorio. Además, permite tener tus pertenencias organizadas y fuera de la vista.



¿Cuánto espacio de almacenamiento ofrecen los canapés abatibles?

El espacio de almacenamiento varía según el modelo y el tamaño del canapé abatible, pero suele ser suficiente para guardar ropa de cama, mantas, almohadas u otros objetos de gran volumen.



¿Los canapés abatibles son igual de cómodos que otros soportes?

Sí, los canapés abatibles son igual de cómodos que otro tipo de bases de cama y la comodidad dependerá en gran medida del colchón que elijas para colocar sobre el canapé.



¿Los canapés abatibles son fáciles de montar?

La facilidad de montaje puede variar según el modelo y el fabricante, pero en general, muchos canapés abatibles son relativamente fáciles de montar siguiendo las instrucciones proporcionadas.



¿Cuánto cuesta un canapé abatible?

El precio de un canapé abatible varía según el tamaño, la calidad de los materiales y otros factores. Puedes encontrar opciones que se ajusten a diferentes presupuestos, desde modelos económicos hasta opciones de gama alta. Algunas tiendas cuentan con cupones de descuento con los que podrás adquirir canapés abatibles a un precio reducido.



¿Dónde puedo comprar el mejor canapé abatible?

Puedes adquirir canapés abatibles en tiendas de muebles, grandes almacenes, tiendas de colchones y en tiendas online a través de sitios web de comercio electrónico como Emma, Amazon o El Corte Inglés, entro otros.



¿Cuánto peso puede soportar un canapé abatible?

La capacidad de peso de un canapé abatible puede variar según el modelo y el fabricante, pero la mayoría están diseñados para soportar un peso considerable, incluyendo el colchón y dos personas.



¿Cómo mantener y limpiar un canapé abatible?

Para mantener un canapé abatible en buen estado, sigue las instrucciones del fabricante para su correcta limpieza y mantenimiento. Esto puede incluir aspirar regularmente debajo del colchón y limpiar la superficie con un paño húmedo. También es recomendable para aquellos compuestos de madera el uso de un aceite especial para el tratamiento y cuidado de este material.



Al tener en cuenta estos factores podrás tomar una decisión meditada y acorde a tus necesidades. Recuerda también considerar las distintas ofertas y descuentos presentes en la sección de cupones Público y así poder adquirir el mejor canapé abatible con el mejor precio garantizado.