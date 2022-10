El 45% de los empleados públicos consume a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos, según CSIF

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes un estudio, mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas. En él se estima que un 45% de los empleados públicos consume prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros). El consumo de estos fármacos tiene una especial incidencia en sanidad y educación.

El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional.

Psicofármacos más consumidos

Un 51% de los encuestados asegura consumir estos fármacos a diario

Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son ansiolíticos (66% de los encuestados reconoce su uso), antidepresivos (43,6%) y somníferos (32,1%). Un 51% de los encuestados asegura consumir estos fármacos a diario, un 13% varias veces a la semana, un 21% alguna vez al mes y un 15% en el último año.

El 76% manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir estas sustancias: un 54,2% lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6% por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7% por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso, etc.).

Además, un 21,22% relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc.), un 20,6% con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6% con los problemas económicos.

Otro dato significativo de la encuesta es que más de la mitad (55%) de los encuestados reconoce que no consumía esta medicación antes de la pandemia de la covid-19, mientras que el 93% se queja de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.

Ayuda psicológica

Otro estudio llamado Estado de la salud laboral en las empresas, elaborado por Cobee en colaboración con ifeel, Sanitas y DKV, señala que, durante el último año, 1 de cada 3 empleados ha necesitado ayuda de un profesional de salud mental, en muchos casos por temas relacionadas con el trabajo.

El 57% de los empleados considera que su empresa no se preocupa por su salud

Sin embargo, existe una percepción generalizada de que esto no es una prioridad en las empresas españolas. El 57% de los empleados considera que su empresa no se preocupa por su salud. Respecto a la salud mental, las cifras empeoran: 7 de cada 10 afirman no tener ningún apoyo emocional por parte de su empresa.

La psicóloga clínica Patricia Fernández, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha advertido de que la "polarización política y social actual" está siendo perjudicial para la salud mental, al no aportar "ni tranquilidad ni serenidad" a la población.

Desde el Colegio de Psicólogos de Madrid también se denuncia la falta de psicólogos en hospitales, en centros de salud, en los servicios de salud y comunitarios, y en los centros escolares. A su vez, reivindican la incorporación de 7.900 psicólogos clínicos más al Sistema Nacional de Salud para alcanzar una ratio de 20 por cada 100.000 habitantes.

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha lamentado que el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses en España, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.

Adolescentes con síntomas de depresión

La mitad de los trastornos de salud mental comienzan a los 14 años y el 15% de los adolescentes españoles presenta síntomas de depresión "graves o moderadamente graves", según datos recabados por Unicef España. Los datos, que pertenecen a una encuesta a 40.000 adolescentes españoles, elaborada por la ONG en colaboración con la Universidad de Santiago, sitúa la ideación suicida en estos en el 10,8%.

Para el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, estos datos urgen a actuar "porque no son cifras frías sobre salud mental, son niños y adolescentes que merecen ser escuchados pero para mejorar su bienestar emocional y acabar con el tabú y el estigma, es necesario invertir más en esta franja de la población".