652 trabajadores murieron durante su jornada laboral en 2018

652 trabajadores muertos. Ni uno más. Ni uno menos. 652 trabajadores fallecieron en 2018 en España mientras trabajaban o acudían o regresaban de su centro de trabajo. Es decir, una media de casi 13 trabajadores muertos a la semana. En números, 1,7 muertos al día. Un total de 34 muertos que en 2017, cuando fallecieron 618 trabajadores. Se trata de la cifra más alta desde 2011 cuando murieron 716 personas.

Según los datos que proporciona el Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores fallecidos en accidente laboral se redujo durante la crisis económica, un comportamiento que tiene su origen en la reducción del número de ocupados, pero volvió a crecer con la recuperación económica y azuzado con el aumento de la precariedad.

Los sindicatos CCOO y UGT piden la derogación de las reformas laborales, una prevención real en las empresas y el refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Asimismo, junto con la inseguridad laboral, CCOO y UGT reivindicaron la necesidad de crear un sub-registro de las enfermedades de origen laboral, porque "lo que no se registra, no se previene, y lo que no se previene, termina dañando la salud de los trabajadores".

506 personas murieron durante su jornada laboral, (22 más que en 2017) y 146 "in itinere"

Según los datos oficiales, del total de fallecidos el año pasado, 506 personas murieron durante su jornada laboral, (22 más que en 2017) y 146 "in itinere", en el desplazamiento hacia o desde el trabajo (12 más que el año anterior).

La gran mayoría de los fallecimientos en la jornada de trabajo se produjo en el sector servicios, con 259 (12 más), seguido de la industria con 90 (4 menos), la construcción con 85 (6 más) y el sector agrario con 72 fallecidos (8 más).

Por sexo, murieron 602 varones (40 más), en tanto que perdieron la vida 50 mujeres (6 menos).

Pero, ¿cuáles son las causas de los accidentes laborales? En el caso de los siniestros en la jornada de trabajo, las principales son el sobreesfuerzo físico o sobre el sistema músculo esquelético o los golpes, en tanto que en el caso de los "in itínere", el principal motivo son los de tráfico.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cambios en las prácticas de trabajo, demográficos, tecnológicos y en el medio ambiente están generando nuevas preocupaciones sobre seguridad y salud en el trabajo.

En concreto, señala a un aumento de los riesgos psicosociales, como el estrés relacionado con el trabajo, los problemas músculo esqueléticos y las enfermedades no transmisibles, en particular enfermedades circulatorias y respiratorias, así como el cáncer.

Según un informe elaborado por CCOO, los trastornos músculo esqueléticos son las lesiones que más adolecen los trabajadores europeos y están relacionados con posturas inadecuadas, levantamiento de personas, transporte de cargas pesadas y movimientos repetitivos.

Entre otros profesionales, este tipo de dolencias son sufridas por los trabajadores de la construcción (obreros, soladores, electricistas, pintores, escayolistas), vigilantes de seguridad, trabajadores del sector de la limpieza y del trabajo del hogar o jardineros.