Las elecciones generales han eclipsado el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra también hoy, en un momento en el que los accidentes laborales mortales están en máximos de los últimos 7 años, con más de 652 trabajadores fallecidos en 2018.

Los sindicatos han criticado la elección del día 28 de abril para celebrar los comicios y que, además, ningún partido político haya mencionado durante su campaña la necesidad de atajar esta lacra, por lo que han pedido al nuevo gobierno que actúe contra la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo, derogando las reformas laborales.

Según los datos que proporciona el Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores fallecidos en accidente laboral se redujo durante la crisis económica, un comportamiento que tiene su origen en la reducción del número de ocupados.

Así, tras alcanzar los 716 fallecidos en 2011, se redujo hasta los 458 en 2013, año en el que la siniestralidad laboral comenzó de nuevo una senda ascendente que tuvo un pequeño retroceso en 2017, cuando murieron 618 personas.

CCOO y UGT piden la derogación de las reformas laborales, una prevención real en las empresas y el refuerzo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Junto con la inseguridad laboral, CCOO y UGT han puesto de manifiesto la existencia de un sub-registro de las enfermedades de origen laboral, porque "lo que no se registra, no se previene, y lo que no se previene, termina dañando la salud de los trabajadores".

Esta semana que el número de accidentes mortales permite hablar de una "situación de emergencia"

Asimismo, revelan la exposición continuada a "sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas" que provocan enfermedades invalidantes e incluso la muerte, así como la existencia del cáncer de origen laboral, lo que consideran "una asignatura pendiente" de las políticas de salud laboral.

En el mismo sentido, la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, Sara García, aseguraba esta semana que el número de accidentes mortales permite hablar de una "situación de emergencia", por lo que pedía "un debate social" y hacer un hueco a la seguridad y salud laboral en la agenda política.

Según los datos oficiales, del total de fallecidos el año pasado, 506 personas murieron durante su jornada laboral, (22 más que en 2017) y 146 "in itinere", en el desplazamiento hacia o desde el trabajo (12 más que el año anterior).

La gran mayoría de los fallecimientos en la jornada de trabajo se produjo en el sector servicios, con 259 (12 más), seguido de la industria con 90 (4 menos), la construcción con 85 (6 más) y el sector agrario con 72 fallecidos (8 más).

Por sexo, murieron 602 varones (40 más), en tanto que perdieron la vida 50 mujeres (6 menos). Pero, ¿cuáles son las causas de los accidentes laborales? En el caso de los siniestros en la jornada de trabajo, las principales son el sobreesfuerzo físico o sobre el sistema músculo esquelético o los golpes, en tanto que en el caso de los "in itínere", el principal motivo son los de tráfico.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cambios en las prácticas de trabajo, demográficos, tecnológicos y en el medio ambiente están generando nuevas preocupaciones sobre seguridad y salud en el trabajo.

En concreto, señala a un aumento de los riesgos psicosociales, como el estrés relacionado con el trabajo, los problemas músculo esqueléticos y las enfermedades no transmisibles, en particular enfermedades circulatorias y respiratorias, así como el cáncer.

Según un informe elaborado por CCOO, los trastornos músculo esqueléticos son las lesiones que más adolecen los trabajadores europeos y están relacionados con posturas inadecuadas, levantamiento de personas, transporte de cargas pesadas y movimientos repetitivos.

Entre otros profesionales, este tipo de dolencias son sufridas por los trabajadores de la construcción (obreros, soladores, electricistas, pintores, escayolistas), vigilantes de seguridad, trabajadores del sector de la limpieza y del trabajo del hogar o jardineros.