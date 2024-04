7 consejos para ahorrar agua en casa

El consumo de agua en los hogares españoles ha sido un tema de preocupación constante, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de este recurso es crucial. Con una media de 133 litros por habitante y día en 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la conciencia sobre la importancia de ahorrar agua en casa está en aumento. Es en este escenario que surge la necesidad de explorar formas prácticas y efectivas de reducir nuestro consumo de agua en el hogar, no solo para enfrentar desafíos actuales, sino también para garantizar la sostenibilidad de este recurso para las generaciones futuras.



En este artículo, te presentamos siete consejos fundamentales para ahorrar agua en casa de manera eficiente y sostenible. Desde pequeños cambios en tus hábitos diarios hasta la adopción de tecnologías innovadoras, cada consejo está diseñado para ayudarte a reducir tu huella hídrica sin comprometer la comodidad y funcionalidad de tu hogar. Descubre cómo puedes contribuir al cuidado del medio ambiente y ahorra dinero en tus facturas de agua al implementar estas prácticas recomendadas.



Consejo 1: Cambia de grifos para ahorrar agua

Grifo. — Fuente: Leroy Merlin

Reducir el consumo de agua en el hogar es una responsabilidad compartida por todos, y los grifos son un área clave para lograrlo. Una opción efectiva es optar por grifos monomando en lugar de los tradicionales con dos mandos independientes. Estos grifos monomando, disponibles en Leroy Merlin, están diseñados con una sola palanca para abrir y cerrar, lo que facilita el control del caudal y la temperatura del agua, evitando así el derroche innecesario.



Por ejemplo, el Grifo lavabo monomando GALA Sirocco cromo, disponible por 40.99€, ofrece un diseño elegante y funcional. Fabricado en latón con acabado plateado brillante, este grifo está equipado con un aireador orientable y un caudal de 12 l/min, lo que garantiza un uso eficiente del agua sin comprometer el rendimiento. Además, su cartucho cerámico de 35 mm asegura una larga vida útil y un funcionamiento suave y sin goteos.



Otra alternativa son los grifos con temporizador, como el Grifo lavabo temporizado EDOUARD ROUSSEAU cromo, disponible por 32.99€. Este grifo incorpora un temporizador que controla la salida del agua durante un tiempo preestablecido, lo que ayuda a evitar el desperdicio al cerrarse automáticamente.



Grifo. — Fuente: Leroy Merlin

Consejo 2: Programa tu sistema de riego

Hablar de cómo ahorrar en los sistemas de riego es esencial para reducir el consumo de agua en el hogar y contribuir al cuidado del medioambiente. Un riego eficiente implica el uso de tecnologías que permitan optimizar el uso del agua, evitando el derroche y garantizando que las plantas reciban la cantidad necesaria para su crecimiento, todo mientras reducimos nuestra huella hídrica.



Programador. — Fuente: Leroy Merlin

Para lograrlo, una excelente opción es el Programador digital de riego GEOLIA de 2 vías con sensor de lluvia, disponible en Leroy Merlin por 64,99€. Este dispositivo permite disfrutar de un riego autónomo en jardines o terrazas, optimizando el consumo de agua al programar su uso en intervalos específicos. Con su pantalla digital LCD de fácil manejo, es posible establecer intervalos de riego adaptados a las necesidades de las plantas y a las condiciones climáticas. Además, su función de cierre automático del paso de agua una vez finalizado el riego asegura un uso eficiente del recurso hídrico. Compatible con diversos tipos de grifos, este programador representa una opción ecológica que contribuye significativamente al ahorro de agua en el hogar.

Consejo 3: Duchas Eco

Reducir el consumo de agua en el baño es esencial para promover prácticas más sostenibles en el hogar. Un simple cambio, como la instalación de aireadores en los grifos y cabezales eficientes en las duchas, puede tener un impacto significativo en la cantidad de agua utilizada, llegando a reducir el consumo hasta en un 50%.



Alcachofa ducha. — Fuente: Leroy Merlin

Optar por duchas eco con limitador de caudal no solo reduce el gasto de agua, sino que también garantiza una experiencia de ducha igualmente satisfactoria y reconfortante.



En Leroy Merlin, encontrarás la alcachofa de ducha HANSGROHE Pulsify Blend cromado, desde 42,99€. Esta alcachofa ofrece tres tipos de chorro fácilmente seleccionables, gracias a su botón Select, que permiten adaptar la experiencia de ducha según las preferencias personales. Además, su diseño eficiente en el consumo de agua, con un caudal de tan solo 9 litros por minuto, asegura un uso responsable del recurso hídrico sin comprometer la comodidad. Con esta solución, transformar tu baño en un espacio eco-consciente es más accesible que nunca.

Consejo 4: Ahorra agua en la cocina con lavavajillas

Lavar los platos a mano puede ser un hábito común, pero también puede resultar en un desperdicio considerable de agua. Aquí es donde entra en juego la eficiencia de los lavavajillas. Un lavavajillas certificado con eficiencia energética puede gastar entre 8 y 10 litros de agua en cada ciclo, en comparación con los 40 litros que se pueden perder lavando a mano durante solo 5 minutos. Según estudios, utilizar un lavavajillas puede significar un ahorro de hasta 30.6 litros de agua al día.



Lavavajillas. — Fuente: MediaMarkt

En MediaMarkt, tienes acceso a los mejores lavavajillas eficientes, como el Lavavajillas libre instalación MILECTRIC P091711 disponible por 309€ (11% de descuento incluido, precio anterior: 349€). Este modelo no solo ahorra agua, sino que también ahorra energía gracias a su clasificación energética A+. Con espacio para 12 servicios, ofrece una variedad de programas de lavado, incluyendo opciones eco y de media carga, permitiéndote adaptar el ciclo según tus necesidades específicas.

Su funcionamiento silencioso y su diseño intuitivo hacen que sea una opción ideal para mantener tus utensilios de cocina limpios mientras contribuyes al cuidado del medio ambiente. Con el Lavavajillas MILECTRIC, hacer las tareas domésticas nunca ha sido tan eficiente y sostenible.

Consejo 5: Ahorra agua en cada colada

Cuando consideramos las diversas formas de reducir nuestro consumo de agua en el hogar, es fundamental prestar atención al uso que le damos a la lavadora. Este electrodoméstico desempeña un papel central en nuestras rutinas diarias, pero a menudo subestimamos la cantidad de agua que puede llegar a utilizar en cada ciclo de lavado. Sin embargo, al elegir una lavadora que esté equipada con funciones inteligentes y eficientes, podemos hacer una contribución significativa al ahorro de agua en nuestra casa.



Lavadora. — Fuente: MediaMarkt

En MediaMarkt, encontrarás una excelente opción: la Lavadora carga frontal LG F4WR7009AGS, desde 497€ (20% descuento incluido, precio anterior: 629 €). Esta innovadora lavadora no solo asegura un lavado impecable, sino que también ha sido especialmente diseñada para minimizar el consumo de agua y energía. Gracias a funciones avanzadas como AI Direct Drive™ y TurboWash™360˚, optimiza el uso del agua sin comprometer la calidad del lavado. Además, su capacidad para identificar el tipo de tejido y ajustar el ciclo de lavado de manera precisa garantiza un uso eficiente del agua en cada colada. Con la lavadora LG F4WR7009AGS, no solo contribuyes al cuidado del medio ambiente al reducir tu consumo de agua, sino que también disfrutas de la conveniencia de controlarla desde cualquier lugar mediante su aplicación SmartThinQ™. Invierte en esta lavadora que no solo te permite ahorrar agua, sino que también te brinda resultados excepcionales en cada lavado.



Consejo 6: Optimiza el uso del aire acondicionado

Controlar el tiempo de uso del aire acondicionado según la temperatura ambiente es fundamental para reducir el consumo de agua y energía. Según datos de UrbanGas, se calcula que un sistema de aire acondicionado tiene la capacidad de producir entre 2 y 5 litros de agua por hora a través de la condensación. Por ello, te sugerimos apagar el aire acondicionado cuando no haya nadie en casa y ajustar la temperatura a niveles confortables pero no excesivamente fríos. Además, mantener cerradas puertas y ventanas ayuda a retener el fresco en el interior y reduce la necesidad de que el aire acondicionado funcione durante largos períodos.



Aire acondicionado. — Fuente: MediaMarkt

Ahora bien, invertir en un aire acondicionado optimizado energéticamente y de bajo consumo de agua es otra forma efectiva de ahorrar recursos. El aire acondicionado portátil INFINITON PAC-W12 es una excelente opción en este sentido, disponible por 389€. Con una capacidad de refrigeración de 3520 frigorías y clasificación energética A+, garantiza un rendimiento eficiente con un menor consumo eléctrico. Además, su función de deshumidificación ayuda a condensar la humedad del aire, evitando problemas de corrosión y reduciendo la formación de condensación en superficies. Controlable a través de una aplicación móvil y compatible con dispositivos de voz como Alexa y Google Assistant, ofrece comodidad y eficiencia en un solo dispositivo.



Consejo 7: Plantas de bajo riego para un hogar más sostenible

Introducir plantas de bajo riego en tu hogar no solo añade un toque verde y fresco, sino que también es una forma efectiva de reducir el consumo de agua. Estas plantas están adaptadas para sobrevivir con cantidades mínimas de agua, lo que significa que requieren menos atención y riego frecuente. Optar por plantas de bajo riego es una excelente manera de promover la sostenibilidad y conservar los recursos hídricos, especialmente en áreas donde el agua es escasa o costosa.



Planta. — Fuente: Colvin

En Colvin, encontrarás una amplia variedad de plantas de bajo riego que se adaptarán perfectamente a tus necesidades de jardinería. Entre estas opciones, se destaca el Árbol de Olivo XL, disponible desde 57 euros. Este árbol es emblemático del Mediterráneo y agrega un toque rústico y bohemio a cualquier espacio. Además de su atractivo estético, el olivo es extremadamente resistente y requiere poco mantenimiento.

El riego de los olivos es mínimo, necesitando solo unas pocas veces por semana durante el verano y reduciendo a una vez por semana durante el resto del año. Esto lo convierte en una elección ideal para aquellos que buscan conservar agua y mantener un jardín exuberante al mismo tiempo. Con la conveniencia de la entrega a domicilio de Colvin, puedes disfrutar fácilmente de la belleza y la sostenibilidad de las plantas de bajo riego en tu hogar.



