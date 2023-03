Leroy Merlin dispone de diferentes formas de comprar, ya sea en sus tiendas físicas o de forma online a través de su página web o su propia aplicación móvil. Si lo tuyo es el mundo de la construcción, decoración y el bricolaje, porque eres todo/a un/a manitas o bien porque realmente te dedicas a este sector profesionalmente, en la tienda online de esta compañía podrás encontrar todo lo que necesitas para transformar o crear tu hogar ideal. El catálogo de Leroy Merlin contiene una amplia variedad de artículos de electricidad e iluminación, suelos, pinturas, muebles, decoración, puertas, todo lo necesario para la fontanería, etc. Además, conseguirás comprar las mejores marcas y productos de primera calidad para acomodar tu casa según tus gustos y preferencias.

Podrás comprar todos los artículos que quieras desde la comodidad de tu sofá para recibirlos en casa sin complicaciones y ponerte cuanto antes a mejorar tu casa, ya sea una parte como el baño o cocina, o un cambio de look en profundidad.

Si ya te has decidido por hacer tu pedido online en esta empresa, echa un vistazo a todos los cupones Leroy Merlin que hay en estos momentos en nuestra plataforma online para poder ahorrarte dinero con tu compra. Actualizamos periódicamente la lista de todos los códigos promocionales Leroy Merlin gratuitos, así que puedes visitarnos con frecuencia para no perderte los mejores chollos del bricolaje.

Herramientas

En esta categoría podrás encontrar todo tipo de herramientas necesarias para llevar a cabo todo lo que querías como bancos de trabajo, herramientas manuales (tornillos, destornillador, etc.), llaves, soldadura, herramientas de jardín, estanterías de almacenaje, herramientas eléctricas, impresora 3D, etc. Puedes comprarlas a un precio menor con algún código descuento Leroy Merlin que podrás encontrar en nuestra página web.

Pintura

Aquí tienes disponible desde todo tipo de pinturas para darle un nuevo aspecto a tus paredes o muebles, hasta herramientas para poder pintar todo lo que necesites. Podrás encontrar pintura en función del color que deseas o el material al que vas a aplicarle el nuevo color (hierro, cemento, suelo, techo, madera, etc.) Incluso, puedes encontrar productos relacionados con el mundo de las bellas artes para que dejes escapar a ese artista que llevas dentro. Si quieres ahorrar con tu pedido online, echa un vistazo a los descuentos Leroy Merlin de nuestra página web.

Decoración

Ya sea para decorar tu salón, la cocina, el dormitorio, el jardín o el cuarto de los más pequeños, en esta tienda online podrás encontrar todo lo que necesitas para adornar el hogar a tu gusto o al de tu familia, haciéndolo más de vuestro estilo y único. Desde alfombras hasta papel pintado, pasando por espejos y cortinas de distintos estilos para que haya artículos para todos los gustos y necesidades. Encuentra tu cupón descuento Leroy Merlin actualizado para pagar menos en tu carrito de la compra.

Entre las muchas ventajas de esta compañía destacamos:

Envíos: se puede elegir si prefieres que se te envíe el pedido directamente a casa o si lo recoges de forma totalmente gratuita en la tienda más cercana de Leroy Merlin. Para la tienda el plazo de entrega será de 2 horas, siempre y cuando hagas el pedido entre semana (de lunes a viernes) y antes de las 19 h. Para el plazo de entrega de domicilio, será de 24 horas siempre y cuando hagas tu compra de lunes a viernes y antes de las 20 h. Si quieres tenerlo en casa el mismo día tendrá que ser antes de las 14h.

Devoluciones: para devolver los productos que no quieras podrás hacerlo a través de una de las tiendas físicas o en la online. Además, para ambas dispondrás de 100 días para realizar la devolución.

Métodos de pago: podrás escoger entre varios métodos de pago seguros como pagar con tu tarjeta de crédito o débito, usar PayPal, efectivo, Bizum, tarjeta de pago club Leroy Merlin o tarjeta de regalo.

Cómo obtener un código promocional Leroy Merlin y aplicarlo en la tienda online

Si quieres adquirir más herramientas a tu equipo para ponerte manos a la obra con las reformas que hagas en tu hogar o quieres cambiar la decoración de tu casa, echa un vistazo a la lista de Leroy Merlin ofertas España que hay disponibles en cada momento de búsqueda.

Lo primero que deberás buscar es el nombre de esta empresa en nuestro buscador, situado en la parte superior derecha. Una vez dentro de la marca de bricolaje, escoge la promoción que prefieras para beneficiarte de ella. Ten en cuenta que la tienda online de Leroy Merlin no cuenta con una mecánica para la activación de códigos promocionales, sin embargo, por ser miembro del Club Leroy Merlin podrás conseguir promociones, a lo que debes sumar las ofertas en sus productos que publican constantemente.

Una vez elegida la promoción que te gusta, deberás ir a la web oficial de Leroy, pinchando directamente en la oferta o buscándola tú para buscar todas las promociones de la tienda online.

Si ves que alguna oferta no viene con ningún código promocional Leroy Merlin asociado, no te preocupes, no es que no vaya a funcionar, simplemente es que existen descuentos que directamente vienen aplicados sobre el producto o el total.

Cómo utilizar el código descuento Leroy Merlin en su tienda

Si has ido siguiendo los pasos explicados en el apartado anterior, tendrás que estar en la tienda online de esta empresa y tener seleccionada la oferta o promoción de la que quieres disfrutar para ahorrar dinero en tu compra online. Recuerda que no necesitarás aplicar ningún código descuento Leroy Merlin, ya que esta empresa no permite la utilización de códigos. Para continuar con el proceso y disfrutar de descuentos Leroy Merlin, sigue estos pasos:

Si quieres beneficiarte de descuento, tendrás que ir a la categoría de promociones u ofertas y escoger tantos productos como quieras o necesites. En alguno de ellos deberás seleccionar un tamaño o color antes de añadirlos a tu carrito de la compra.





Añade el producto a tu carrito de la compra.





Cuando hayas terminado de escoger todo lo que quieres, acude a tu carrito de la compra (situado en la esquina superior derecha) y revisa que el precio tiene el descuento aplicado del cupón descuento Leroy Merlin verificado que hayas escogido previamente. Ten en cuenta que tendrás que iniciar sesión en tu cuenta o crearte una para poder continuar con el proceso de compra y llegar a finalizar el pedido. Escoge el método de pago que prefieras y procede con el pago.

Cómo ahorrar con el código descuento Leroy Merlin

Si tienes pensado comprarte herramientas nuevas como un taladro o destornillador, necesitas una nueva cómoda o quieres cambiar el aspecto de tu casa con una manita de chapa y pintura, puedes conseguirlo a un precio inferior con los descuentos Leroy Merlin que encontrarás disponibles en nuestra web. Aunque esta tienda online no nos deje aplicar ningún código promocional Leroy Merlin, no debes preocuparte porque te actualizamos toda la lista de cupones Leroy Merlin disponibles en el momento de búsqueda para que no te quedes sin las mejores gangas.

Para sacarle el máximo partido a la promoción u oferta que escojas, deberás saber cuándo te es más rentable usarla, puesto que muchas de ellas están sujetas a un tiempo específico, una categoría de productos, un pedido mínimo o determinados artículos. Si lo haces bien, puedes llegar a ahorrarte bastante dinero en tus compras de bricolaje online.

A lo largo de todo el año Leroy Merlin, pone a disposición de los usuarios distintos tipos de ofertas para que puedan conseguir descuentos, de hecho, hay una categoría con todas las promociones disponibles en su tienda online. A pesar de no poder beneficiarnos de códigos descuento Leroy Merlin online, sí que podremos beneficiarnos de otros descuentos exclusivos. Algunas de las promociones disponibles harán que los gastos de envío sean gratuitos, siempre y cuando superemos los 59 € de compra en productos seleccionados. También encontraremos hasta un 35% de descuento en artículos seleccionados o un 80% de descuento en la sección de outlet que está disponible.

Descuentos Leroy Merlin y ofertas para este 2023

Todas las empresas españolas que se dedican al sector electrónico suelen ofrecer distintos tipos de ofertas y promociones en fechas señaladas para intentar aumentar sus ventas y ampliar su público objetivo. Leroy Merlin también se suma a esto y ofrece a sus usuarios promociones exclusivas con las que poder ahorrar bastante dinero en la compra de sus productos. Si no quieres perderte ninguna ganga, apunta bien los siguientes días en tu calendario:

Black Friday: se celebra el último viernes del penúltimo mes del año, es decir, noviembre. Este día ha ido creciendo en popularidad a lo largo de los años, llegando a ser uno de los favoritos por los consumidores españoles y donde podremos encontrar los mayores descuentos para hacernos con todos los productos que queríamos. Algunas personas aprovechan las ofertas de ese día para comprar los regalos de navidad, así que si conoces a una persona apasionada por el mundo del bricolaje, aprovecha este viernes para comprar su regalo de Reyes o de Papá Noel.

Cyber Monday: en este lunes, tras la “resaca” del Black Friday, encontraremos descuentos (aunque normalmente son más bajos que en el viernes favorito de los e-commerces) en la tienda online o en la app, ya que suelen encontrarse exclusivamente para compras realizadas por internet y no tanto en tiendas físicas.

Navidad: podemos aprovecharnos de ofertas exclusivas de la época navideña y más mágica, ya sea para decorar nuestro hogar con la esencia de estas fechas o para hacer regalos originales a nuestros seres queridos.

San Valentín: en el día del amor, podrás enamorarte de las mejores marcas del sector de la construcción, decoración y el bricolaje. Puedes estar pendiente de las posibles promociones que ponga Leroy Merlin a disposición de los usuarios.

Día sin IVA: en esta tienda online se podrán encontrar artículos a un precio más rebajado en el día sin IVA.

Rebajas: aunque suele ser más propio de empresas que venden otro tipo de productos como ropa, calzado o accesorios, también es posible encontrar precios más bajos durante la época de rebajas para que ahorrarse dinero mientras se compra sea mucho más fácil.

Los productos más destacados de Leroy Merlin

Mejorar el hogar será posible gracias a la gran cantidad y variedad de artículos que hay disponibles en la tienda online de Leroy Merlin. Además, los productos que se pueden encontrar no solo serán para aquellas personas que se dediquen profesionalmente al sector de la construcción, renovación o bricolaje, sino para personas que les gusta arreglar cosas o que son todos/as uno/as manitas. Podrás navegar por sus múltiples categorías y filtrar por precios, marcas, tamaños o incluso colores, según lo que necesites y tus preferencias a la hora de comprar. Si prefieres ir más rápido, podrás buscar directamente en el buscador (situado en la parte superior de la página) el artículo que deseas para que te aparezca directamente. También podrás dejar que te inspiren con el blog donde podrás leer consejos para usar los productos de Leroy Merlin, últimas tendencias en decoración o cómo hacer tu lugar de teletrabajo para que sea más cómodo y utilitario.

Esta compañía ofrece infinitas posibilidades e incluso, pone a disposición del usuario talleres gratuitos para que puedas asistir al que más te interese en la fecha establecida y aprender lo necesario para llevar a cabo, por ejemplo, la creación de tu propio huerto o cómo aplicar el papel pintado para cambiar cocinas y baños. Otra de las grandes ventajas, es que podrás visualizar en cada producto, las opiniones reales de otros compradores.

Energías renovables

Leroy Merlin tiene una sección entera dedicada a las energías renovables, con las que no solo estaremos cuidando del medioambiente, sino que, además, podremos ahorrarnos hasta un 70% en nuestra factura de la luz. Podremos encontrar desde placas solares hasta inversores para conexión a red. Leroy Merlin también ofrece hacer un presupuesto de instalación de lo necesario para tener energía solar o aerotermia.

Jardín y terraza

Piscinas, toldos, cenadores, riego, plantas, decoración exterior, invernaderos, maquinaría de jardín, iluminación exterior, césped artificial, productos para mascotas y muchas cosas más, será lo que podremos hallar en esta categoría para que tener un jardín, patio o terraza bien cuidada sea algo más sencillo.

Muebles

Ya sea un sofá, una mesa, un nuevo armario o artículos para montar tu set up de gamer, en esta categoría encontrarás una gran multitud de artículos con diferentes tamaños, diseño y colores para que hacer nuestra casa más moderna, a nuestro gusto o acogedora sea una tarea mucho más sencilla.