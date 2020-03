Miles de mujeres se convocaron a lo largo de este domingo en diversos lugares representativos de la ciudad de Buenos Aires para reivindicar la igualdad de derechos, exigir el fin de la violencia machista, y defender la legalización del aborto. Talleres, lecturas, actividades, espectáculos musicales y manifestaciones espontáneas en numerosas plazas de la ciudad desafiaron el calor y la humedad estival y permitieron una vez más que ondeasen en el aire los pañuelos verdes, símbolo de la causa que defiende la interrupción voluntaria del embarazo.

La Conferencia Episcopal Argentina aprovechó el Día Internacional de la Mujer para lanzar su campaña contra la legalización del aborto, en un claro desafío a los movimientos feministas y al Gobierno del presidente Alberto Fernández, que en los próximos días presentará ante el Congreso un proyecto de ley en este sentido. La iglesia católica organizó en contra de esta iniciativa una marcha y una misa en la localidad de Luján, a 70 kilómetros de la capital, donde se encuentra la basílica de la patrona de Argentina.

Conocedoras de la presión que la cúpula católica tratan de ejercer, agrupaciones sindicales y organizaciones políticas de izquierda exigieron durante la mañana frente a la catedral de la capital argentina la separación entre la Iglesia en el Estado y la sanción de una ley que legalice el aborto.

Las mujeres volvieron a ondear pañuelos verdes, símbolo de la causa que defiende la interrupción voluntaria del embarazo

Por la tarde, otros colectivos feministas se reunieron en la emblemática Plaza de Mayo, donde se asoman la catedral y la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, para visibilizar con su pañuelo verde la necesidad de una ley que reconozca el derecho a la libre determinación de las mujeres sobre sus cuerpos, una demanda que podría conseguirse este año, apenas comenzada la nueva legislatura.

"Somos un colectivo estable de percusión y danza tribal de la zona sur de la provincia de Buenos Aires y venimos a manifestarnos por los derechos de la mujer", explicó a Público Alba Marina, una integrante del Ensamble 8M que realizó una coreografía frente a la catedral. "Si bien el paro nacional y la movilización más masiva se hará este lunes, nos reunimos hoy aquí para reivindicar el 8 de marzo como una buena forma de ocupar los dos días", añadió.

"Pañuelazo" del 8M en Buenos Aires. REUTERS

Al tanto de la manifestación convocada por la iglesia, Alba observó las vallas que, en un afán defensivo innecesario, la policía había colocado frente a la catedral. "Tendrían que pensar un poco más en todos y en todas. Yo soy católica pero no me parece que haya que penalizar a una mujer por abortar, cuando luego no se interesan en los miles de niños que nacen y que, sin contención, pueden terminar en orfanatos", sostuvo.

El paro nacional y la movilización más masiva se hará este lunes 9 de marzo

En un fin de semana en que el protagonismo lo tuvieron las mujeres, movimientos feministas celebraron el pasado viernes el Día de la Visibilidad Lésbica con el fin de promover los derechos de lesbianas, bisexuales y familias homoparentales, recordó en diálogo con este diario Mar Aitabigoiti, una percusionista de la agrupación La Ronda Feminista que también se congregó frente a la catedral para sostener el pañuelo verde en un acto conocido como "pañuelazo".

"Nuestro grupo se convocó de manera espontánea como otras organizaciones. Llevamos 43 feminicidios en lo que llevamos de año", señaló Mar. "Estamos pidiendo el fin de la violencia machista y el cupo trans para las compañeras que luchan contra el patriarcado en Argentina".

Mujeres participan en un "pañuelazo" en Buenos Aires. REUTERS

Aborto legal, seguro y gratuito

La legalización del aborto es uno de los reclamos más visibles entre las argentinas que vuelven a las calles un año más para reivindicar ese derecho que estuvo a punto de ser aprobado en el Congreso en 2018. Dentro de la región, sólo Cuba y Uruguay, además de Guyana, Puerto Rico y dos Estados de México, cuentan con leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un plazo determinado.

Dentro de la región, solo Cuba y Uruguay, además de Guyana, Puerto Rico y dos Estados de México, cuentan con leyes que permiten la interrupción voluntaria del embarazo

"Me enseñaron muchas cosas en el último tiempo. Entre ellas, a no decirles feliz día el 8 de marzo hasta que terminemos con la desigualdad", reseñó con motivo de este día el presidente argentino, Alberto Fernández. "En cambio, hoy me gustaría darles mi compromiso: un Estado que trabaje para que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades", agregó el mandatario, cuyo Gobierno ha creado por primera vez en el país el Ministerio de la Mujer, la Igualdad y la Diversidad.

Con estos actos, los movimientos feministas en Argentina han sumado sus voces a las grandes manifestaciones convocadas este domingo en otros países, incluido España, para acompañar las demandas y las consignas que han plantado cara al patriarcado en todo el planeta. Las movilizaciones sociales multitudinarias que han extendido el pañuelo verde por toda la región se harán sentir de nuevo este lunes, durante la huelga nacional que pondrá en evidencia la necesidad de las mujeres para mover el mundo.