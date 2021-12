Absuelto David Suárez por el chiste sobre personas con síndrome de Down

El cómico David Suárez ha quedado absuelto después de que la Audiencia Provincial de Madrid no viera delito de odio en su chiste. La Fiscalía pedía una pena de cárcel de un año y diez meses por el siguiente tuit: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down". La Fiscalía también pedía una multa de 3.000 euros y cinco años de inhabilitación.

Sin embargo, los magistrados de la Audiencia han destacado que el tuit ha provocado "dolor" y " daño gratuito", pero "no es delito de odio, por lo que únicamente cabe el dictado de un pronunciamiento absolutorio". Así, el tribunal argumenta que un delito de odio "requiere algo más que un sentimiento de rechazo". También la Audiencia ha argumentado que el tuit puede ser calificado como una "obra de ficción", una defensa que ya esgrimía Buenafuente en apoyo al cómico.

Aunque la sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cómico ha celebrado la resolución en la misma red social en la que escribió el chiste hace dos años: "Absuelto. Contar un chiste no es delito en España".

El juicio se celebró el pasado 29 de noviembre y en él Suárez declaró que con el tuit no pretendía "vejar a nadie". Una declaración que el cómico explicaba durante una entrevista para Público: "Entiendo que forma parte de mi trabajo meterme en charcos, disfruto haciéndolo pero no con intención vejatoria, tiene que haber comedia de cosas de las que nadie quiere hablar".