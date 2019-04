Tras el polémico tuit publicado por el humorista David Suárez, por el que algunas personas se sintieron ofendidas por un chiste sobre personas con Síndrome de Down, ha recibido amenazas, denuncias y ha perdido dos trabajos, según ha denunciado,



El cómico se convirtió en tendencia en Twitter cuando se hizo público su despido de Vodafone Yu, programa de Los40. El humorista ha querido defenderse en redes a través de un comunicado debido a la repercusión de su tuit del pasado 18 de abril. "Mi intención nunca ha sido y nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares". Y añade: "sobra decir que no puedo sentir otra cosa que no sea repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona real, máxime si por sus circunstancias personales es acreedora de una especial protección"





Comunicado sobre el tuit que publiqué el pasado 18 de abril. pic.twitter.com/DfiEkzEpqG — David Suárez (@DavidSuarez_V) 24 de abril de 2019

Suárez explica que el humor negro es "pedregoso", justificando que con este género se tratan temas sensibles que de otra forma no se mostrarían. "Y mi personaje sobre el escenario y redes consiste muchas veces en plantear situaciones moralmente abyectas, pero precisamente señalar lo abominable de las mismas. No es humor que le guste a todo el mundo. Ni tiene porqué".

"Me sorprendió precisamente porque tengo tuits mucho peores. Y chistes mejores"

En un entrevista al Huffington Post, el humorista asegura que "no está siendo una semana fácil", además, no esperaba toda esta atención por un tuit. “He recibido más de 300 amenazas, me han despedido de dos trabajos, he disgustado a gran parte de mi familia, y hoy me han llegado varias denuncias”.

“Me esperaba cierta repercusión, supongo que como cualquiera cuando pone un tuit. Pero evidentemente no pensé que fuese a llegar a los medios y a generarse esta bola de nieve. Me sorprendió precisamente porque tengo tuits mucho peores. Y chistes mejores”.

Suárez ha enfocado su crítica hacia las empresas, a las que acusa de una "bajada de pantalones" frente a los que él considera "guardianes de la moral" que imponen "su doctrina identitaria".

Aunque la críticas han ganado todo el protagonismo, algunos humoristas han salido en su defensa, como Ignatius Farray, que propone una reflexión previa antes de lanzar un chiste, o David Sainz, guionista y humorista que asegura que David Suárez "no es ningún villano".

Propongo que todas las personas que tengan la intención de contar un chiste el día anterior hagan una jornada de reflexión. — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) 24 de abril de 2019

Conozco personalmente a David y no es ningún villano. Vivo acojonado a la espera de que la gente empiece a tomarse demasiado en serio lo que decía el Kaki. https://t.co/YrZClEO0s2 — David Sainz (@davidsainz) 24 de abril de 2019

Por último, Suárez señala que "por un chiste" ha perdido dos trabajos, ha recibido "cientos de amenazas" y ha hecho sufrir a su familia. "Asumo las consecuencias de mis actos, pues es el precio a pagar por defender lo que, repito, es única y exclusivamente una ficción".

A la denuncia de Cermi hay que añadir la Policía Foral de Navarra, que lo denunció ya que el tuit "denigraba a las personas con Síndrome de Down", según ha publicado el Diario de Navarra.

Íñigo Alli, diputado de UPN, hizo pública esta información y arremetió contra el cómico con insultos como "mamarracho" o "desgraciado".

Tras hablar con representantes de la @policiaforal_na de Navarra, el sindicato @apforal ha interpuesto una denuncia contra David Suárez Varela por sus comentarios que denigraban a las personas con Síndrome de Down. pic.twitter.com/n9VABSKoNJ — Íñigo Alli (@inigoalli) 24 de abril de 2019